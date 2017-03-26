«Нефть России», 12.04.17, Москва, 00:52 В канун Дня космонавтики на отечественные экраны вышел фильм "Время первых", посвященный первому выходу человека в открытый космос, который совершил советский космонавт Алексей Леонов



Россия празднует День космонавтики. 56 лет назад в этот день Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, который отправился в космос. Мир же отмечает Международный день полета человека в космос, установленный Генеральной ассамблеей ООН в 2011 году.



Последние годы были нелегкими для Роскосмоса не только из-за санкций в отношении РФ, но и из-за значительных успехов конкурентов, в первую очередь американских. В то время как Россия заметно сокращает финансирование Федеральной космической программы до 2025 года и решает проблемы с ракетными двигателями, США проводят успешный повторный запуск многоразовой первой ступени ракеты и продолжают испытания космических кораблей, которыми заменят российские "Союзы".



Однако исторические первые шаги в космонавтике остаются заслугой России, которая вспоминает свои великие достижения в этой области.



В прошлом году Роскосмос отметил 55-летний юбилей первого полета Юрия Гагарина, в октябре исполнится 60 лет первого запуска искусственного спутника Земли.



В канун Дня космонавтики на отечественные экраны вышел фильм "Время первых", посвященный первому выходу человека в открытый космос, который совершил советский космонавт Алексей Леонов.



Всего за несколько дней до 12 апреля в Москве скончался один из представителей этой эпохи. 8 апреля на 86-м году ушел из жизни советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко.



Он был 34-м космонавтом СССР, за свою карьеру Гречко совершил три космических полета общей продолжительностью 134 суток 20 часов 32 минуты 58 секунд. Его похороны прошли в Москве накануне Дня космонавтики.



Успехи конкурентов



В 2016 году Россия впервые за последние несколько лет оказалась на третьем месте по количеству космических запусков, уступив первые места США и Китаю. Главным коммерческим конкурентом остается компания SpaceX, которая 31 марта впервые провела успешный повторный запуск первой ступени ракеты Falcon 9. Как отметил в беседе с ТАСС академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Железняков, 56-ю годовщину полета Гагарина в космос Россия встречает в условиях обострившейся конкуренции со стороны частных космических компаний.



"Что касается конкуренции в космической отрасли, она в последние несколько месяцев резко обострилась. Повторный запуск первой ступени у Маска, планы по замене наших двигателей РД-180 на американские разработки компании Blue Origin говорят о том, что нам приходится нелегко, и тот задел, который мы имели от советской космической программы, закончился", - считает он. По его мнению, чтобы остаться на этом рынке, нужно предпринимать довольно серьезные усилия.



"Если руководство Роскосмоса это понимает, то тогда шанс еще есть, но если мы будем почивать на лаврах, то и дальше будем уступать в этой конкурентной борьбе", - отметил эксперт, напомнив, что у России тоже есть планы по созданию возвращаемых ступеней ракет, "но они очень далекие". "Пока мы их реализуем, конкуренты уйдут еще дальше в развитии космонавтики. Тут если догонять, то надо это делать с опережением. Если просто повторять достижения и технологические наработки, мы так и будем вечно вторыми", - считает Железняков.



Роскосмос при этом признает успехи американских коллег. Глава госкорпорации Игорь Комаров отметил, что достижения Илона Маска заставляют Роскосмос работать, что за возвращаемыми ступенями ракет будущее мировой космонавтики. "Как к фантасту мы, наверное, никогда к нему не относились", - признал недавно Комаров.



Кроме рекордов по количеству запусков США отняли у России и солидную часть коммерческого рынка. Так, согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, в 2016 году американские провайдеры заработали на коммерческих пусках в девять раз больше, чем Россия ($1,2 млрд против 130 млн).



SpaceX планирует также сэкономить на пусках благодаря многоразовой первой ступени. В компании заявляли, что ее повторное использование может принести экономию до 30%, то есть стоимость запуска упадет примерно до $43 млн с 61,2 млн. Цена российского аналога - ракеты "Протон-М" - оценивается в $65 млн. При этом новая ракета "Ангара-А5", которую создают с 1990-х годов на замену "Протону", по текущим оценкам, будет стоить на треть дороже "Протона".



Планы Роскосмоса



В этом году у Роскосмоса и предприятий ракетно- космической отрасли большие планы. Несмотря на то, что все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон" после выявленных проблем с неправильным припоем отправили на дефектацию, Роскосмос намерен провести до конца года семь пусков этих ракет, включая запуски коммерческой нагрузки. В целом же в планах госкорпорации не менее 30 ракетных пусков в 2017 году, два из них должны пройти с нового российского космодрома Восточный. К слову, на Восточном в этом году должно начаться строительство второй очереди космодрома - стартового стола для ракеты-носителя "Ангара".



В текущем году должно также начаться эскизное проектирование ракеты-носителя повышенной грузоподъемности с водородной ступенью "Ангара-А5В" для российской лунной программы. РКК "Энергия" уже приступила к изготовлению составных частей нового российского космического корабля "Федерация", в котором космонавты отправятся к Луне.



На этот год также намечен первый пуск возобновленного проекта "Морской старт", ранее выкупленного у "Энергии" группой компаний S7. Планируется, что с помощью ракеты- носителя "Зенит" с плавучей платформы в Тихом океане будет запущен спутник Анголы.



На 2017 год у Роскосмоса были планы и по расширению российского сегмента МКС, однако, как ранее рассказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, запуск Многофункционального лабораторного модуля "Наука" из-за обнаруженных технических проблем может быть перенесен на 2018 год. Не исключена и полная отмена запуска модуля.



Как отметят праздник в отрасли



Торжественные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, пройдут на космодромах Байконур и Восточный. "В этот день руководители госкорпорации "Роскосмос" и предприятий ракетно-космической отрасли возложат цветы к Кремлевской стене", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса. В Кремлевской стене похоронен прах Юрия Гагарина, генерального конструктора ракетной техники Сергея Королева и других специалистов ракетно-космической отрасли.



Россотрудничество организует в этот день в 81 стране международный проект "Наши в космосе". В рамках проекта на площадках российских центров культуры и науки, а также партнерских площадках, проходят различные мероприятия, посвященные космонавтике. Среди них фотовыставки, встречи с космонавтами, ежегодный урок имени Юрия Гагарина "Космос - это мы. Гагаринский урок".



В регионах России общественное движение "Волонтеры Победы" проведет квест "Первый. Космический", участникам которого предложат построить станцию на Луне и спасти мир от энергетического кризиса. Мероприятие состоится одновременно в 77 субъектах страны.



Столицу к празднику украсят изображениями иллюминаторов, через которые откроются виды на орбиту Земли и дальние планеты Солнечной системы. Иллюминаторы появятся на медиафасадах высоток на Новом Арбате. Зрителям покажут историю отечественного освоения космоса: первый искусственный спутник Земли, полет Юрия Гагарина, выход в открытый космос Алексея Леонова, Луноход-1, орбитальные станции "Салют-1" и "Мир".



В день полета Гагарина в космос в Центре подготовки космонавтов состоится послеполетная пресс-конференция вернувшегося 10 апреля экипажа Международной космической станции - российских космонавтов Сергея Рыжикова и Андрея Борисенко.



Сейчас на МКС в космосе находится только один российский космонавт Олег Новицкий. Компанию на орбите ему составляют американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550440/ Источник: "ТАСС" ← Мне в космос по делу срочно! Космонавт Владимир Соловьев рассказал о подвигах прошлого День космонавтики: 5 советских фильмов о космосе → Новости net.finam.ru