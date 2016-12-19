«Нефть России», 12.04.17, Москва, 00:47 В юности, в отличие от большинства своих ровесников, он не мечтал быть космонавтом, и уж тем более рисковать жизнью на орбите. Однако жизнь распорядилась по-своему. Ученый и конструктор, специалист в области управления полетом пилотируемых коцсмических аппаратов и комплексов Владимир Соловьев стал дважды Героем Советского Союза за полеты в космос и выполнение там уникальных операций в 1984 и 1986 годах. Он невероятно востребован и теперь и, по его словам, сам удивляется, как успевает совмещать должности первого заместителя генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С.П.Королева, руководителя полета российского сегмента МКС, заведующего кафедрой динамики и управления полетом ракет и космических аппаратов МГТУ им. Н.Э.Баумана. И это еще не все: недавно доктор наук, профессор, член-корреспондент РАН Владимир Соловьев вступил в должность научного руководителя нового факультета космических исследований МГУ им. М.В.Ломоносова. Из разговора с ним мы узнали, что:



на заре пилотируемой космонавтики почти всем кандидатам на полет медики советовали удалять гланды и аппендикс;



история с русскими в зимних шапках



на орбите из голливудского блокбастера "Армагеддон" частично имела место в действительности;



в 1986 году советские космонавты совершили уникальный межорбитальный перелет, который до сих пор не повторил никто.



- Владимир Алексеевич, традиционный вопрос: что вас привело в космонавтику? Наверняка были под впечатлением от полета Юрия Гагарина?



- Должен вас разочаровать: я не мечтал с детского сада о покорении космоса. Начнем с того, что я и в детский сад-то не ходил, был уличным мальчиком, таганской шпаной - через забор от нас была известная тюрьма. Но мой отец, летчик-испытатель, и мама, преподаватель высшей математики в институте, безусловно, оказывали на меня влияние. В семье постоянно говорили об авиации, о моторах, о точных науках. Не могу сказать, что я очень хорошо учился в школе, но без "троек", и в Бауманку (МГТУ им. Баумана. - Н.В.) поступил с первого раза. Меня интересовали двигатели ракет и самолетов, исключительно инженерные дела. Когда я поступил, в 1964 году, сам Королев читал нам лекции.



- Чем вы занялись после института, когда пришли в Центральное конструкторское бюро машиностроения (ЦКБМ, нынешняя РКК "Энергия")?



- Я окончил энергомашиностроительный факультет по специальности "пневмогидроавтоматика силовых установок" в феврале 1970 года. И, прибыв в ЦКБМ, почти сразу стал заниматься пневмогидросхемами для лунной посадочной кабины. Я человек нетерпеливый, по крайней мере, раньше таким был, и меня очень интересовал результат. Космонавтика как стремительно развивающаяся отрасль давала возможность быстрого достижения поставленной цели. После прихода в 1974 году в ОКБ-1 Валентина Глушко мы, к сожалению, отказались от лунной тематики. Но многие лунные технологии воплотили потом при создании орбитальных станций, которые делались за два года! От "Салюта-1" до "Салюта-7" и "Мира" - я застал все.



"А где слова, что ты хочешь отдать жизнь?"



- Кстати, благодаря разрабатываемым системам для станций я и стал космонавтом, - говорит Владимир Соловьев. - На 3-м "Салюте" у нас произошел очень плохой отказ - мы выхолостили топливо за 90 минут, пытаясь запустить станцию, которая летала вне зоны связи. Тогда впервые родилась идея о дозаправке в космосе. В нашем отделе создали так называемую рабочую бригаду, которой поручили в сжатые сроки создать такую систему. Подлетает танкер, стыкуется с космическим кораблем, станцией, спутником, и автоматика начинает заполнять их резервуары топливом. Нас было около десяти человек. Всем до 30 лет, очень веселая компания, которая работала над воплощением проекта в жизнь в режиме "сутки через ночь". Многие к тому времени были уже женаты, и жены были крайне недовольны нашими ночными испытаниями. Первое время наша система дозаправки (кстати, до сих пор ею владеет только Россия) была ручной, очень хитрой: надо было знать, какие нажимать кнопки, какие открывать клапаны. Ошибки случались часто. И вот в какой-то момент, обучая космонавтов работе с нашей системой на специальном тренажере, я решил слетать на орбиту сам, воочию разобраться, что там, в невесомости, порой идет не так.



- Кого вы учили из космонавтов?



- Валерия Рюмина, Володю Джанибекова, Жору Гречко. И, ближе познакомившись с ними, понял, что они обычные люди: кто-то курит как паровоз, у кого-то вес превышает допустимые космические нормы. (Смеется.) В общем, не супермены они, как я думал раньше о космонавтах. Сел и написал заявление на зачисление в отряд.



И как только показал его своей жене Лене, она тут же выявила и мои недостатки: "Как ты собираешься лететь в космос, - говорит, - когда не знаешь, где ставить запятые?!" (Смеется.) Да, с грамматикой, в отличие от точных наук, у меня было не очень.



- То есть, в принципе, жена была не против вашего полета в космос?



- Нет. Вот мы сели с ней на кухне, подкорректировали мое заявление, проставив все запятые, и понес я его тогдашнему генконструктору Василию Павловичу Мишину, который был до Глушко. Пятница, вечер. Секретаря уже нет, Мишин работает один в своем кабинете. Прочитал заявление и говорит: "В космонавты собрался? А где слова, что ты хочешь отдать жизнь?" - "А я, - говорю, - вообще-то не хочу жизнь отдавать, я в космос хочу слетать по делу и обязательно вернуться". Он согласился. "Иди, - говорит, - готовься".



Зачем космонавту гланды?



- Расскажите, как вы проходили отбор?



- Дня через 3-4 после моего разговора с Мишиным звонит в нашей комнате телефон и мужской голос говорит в трубке: "Алло! Это Коля Ру!" Какой Коля Ру? Оказалось, что так называл себя Николай Николаевич Рукавишников, заместитель начальника летно-испытательного отдела Сергея Анохина, - звонил пригласить на собеседование. Я прихожу. Сидит космонавт Рукавишников и говорит: "Ты в космонавты подал заявление?" - "Да". - "Я вот тут как раз читаю странички одни, рекомендую и тебе почитать". Оказалось, это был дневник Николая Каманина, организатора и руководителя подготовки первых советских космонавтов. Вот он пишет о распорядке дня первых покорителей космоса в апреле 1961 года на Байконуре, о госкомиссии, которую назначил Королев. А дальше следует фраза: "Я никак не определюсь, кто же должен быть первым - Гагарин или Титов?" И дальше следующая фраза, которую Рукавишников обвел красным карандашом: "Никак не могу решиться, чтобы определить человека, которого мы пошлем на верную смерть". "Ну что, - спрашивает он меня, когда я вернул ему дневник Каманина, - прочитал?". - "Да". - "Тогда иди на медкомиссию".



- Ее-то вы, наверное, прошли сразу. Ведь у вас был разряд по академической гребле?



- Нет, не прошел. Мне сказали: "Давай, удали гланды". При том что они никогда не беспокоили: у меня закаленный организм, я очень любил мороженое, зимой постоянно ходил на лыжах. Но была тогда манера у космических медиков: максимально подстраховываться на случай любых отклонений от нормы в космосе. Это была еще так называемая гагаринская медкомиссия, которая не пропускала в космос не то что с какими-то заболеваниями, но даже здоровых заставляла удалять гланды и аппендикс. Последний мне удалось сохранить, он был очень маленький, почти незаметный. А с гландами, увы, пришлось расстаться. Я спрашиваю нашего ЛОРа, доктора Мацнева Эдуарда Ивановича: "Эдик, а зачем мне здоровые гланды-то удалять?" - "Знаешь, Володя... (Пауза). Нет их, и вопросов нет!" (Смеется.) И я пошел удалять гланды. Через полгода после операции я все-таки прошел медкомиссию.



Как шаттл чуть не "съел" наш "Салют"



- Владимир Алексеевич, когда вы полетели в 1984 году первый раз на "Салюте-7", то сразу установили несколько рекордов. Какие?



- Это был самый длительный полет к тому времени - он длился 8 месяцев. Глушко рвался на Марс, а потому постоянно увеличивал длительность пребывания космонавтов на орбите. Рюмин летал полгода, Саша Иванченков - 140 суток, мы - 8 месяцев, после нас Муса Манаров полетел на год. Кроме того, во время того первого полета было совершено шесть выходов в открытый космос с целью ремонта двигательной установки и солнечных батарей.



- Глушко остался доволен вашей работой?



- Когда я шел к нему на доклад после полета, мой начальник Алексей Елисеев предупредил, чтобы я говорил всю правду, не скрывая даже самые неприглядные детали, мол, Глушко не потерпит никакой утайки. Ну, я все честно рассказывал: о том, что станция "Салют-7", на которую мы летали, оказалась не слишком удачной - там в жилых отсеках было довольно прохладно, плохо работала система двигательных установок и дозаправки топливом. Понятно, это было не то, что хотелось бы услышать генконструктору, - он постепенно становился суровым, начинали ходить желваки. Елисеев толкает меня ногой под столом, мол, хватит, достаточно, перебрал с правдой. А Глушко вдруг говорит фразу, которую я запомнил на всю жизнь: "Вот что, молодые люди, когда мы в начале войны работали в шарашке (вместе с С.П.Королевым. - В.С.), мы верили, что скоро закончится война и мы полетим на Марс... Идите, работайте, я вас понял". Вообще космической романтикой было пропитано все в те годы. Например, в отделе, которым в начале 70-х годов руководил Михаил Клавдиевич Тихонравов, тоже известный ученый, создатель первой ракеты ГИРД-10, висел лозунг: "Тем, кто не верит, что мы через три года полетим на Марс, не место в нашем отделе!"



- Станция "Салют-7" доставила вам много хлопот, в 83-м с ней не смогли состыковаться Стрекалов, Серебров и Титов. В 85-м она и вовсе начала замерзать...



- У нас в те годы было две большие проблемы: недостаточно отработана система автоматического сближения (чаще мы стыковались вручную) и взрывы ракет, иногда прямо на старте. Весной 1985 года в довершение ко всему на станции вышла из строя система, которая может воспринимать команды, - "ослепла", "оглохла", сели аккумуляторы, и она начала замерзать.



- Она действительно угрожала неконтролируемым падением, как об этом писали некоторые западные газеты?



- Я сидел тогда вот в этом же кабинете, где мы с вами сейчас находимся, и руководил полетом. Могу с полной ответственностью заявить, что никакой угрозы падения станции не было, у нее был большой запас по высоте и по топливу. Она просто требовала перезапуска энергетической системы. Для этого был подготовлен очень сильный экипаж - Володя Джанибеков и Виктор Савиных, мы называли их "сборная Советского Союза". На них была возложена задача пристыковаться к неконтролируемой станции, отогреть ее и восстановить телеметрию.



- И они действительно надевали внутри шерстяные шапки?



- Конечно, что им мерзнуть, что ли, при температуре -3... -5 градусов?



- Так, значит, сюжет с русскими ушанками на космической станции в американском фильме "Армагеддон" имел вполне реальную основу?



- Возможно. Только Джанибеков и Савиных летали не в ушанках, а в тонких спортивных шапках. Они восстановили энергетику, электропитание станции - все остальное оказалось работоспособным. Больше всего времени, примерно полтора месяца, потребовал постепенный отогрев - градус за градусом.



- Американцы запускали свой шаттл в это же время, якобы для подстраховки падения "Салюта". В NASA действительно хотели - не прилети туда наш экипаж - погрузить станцию в свой челнок и таким образом спустить на Землю?



- Шаттл летал, но не имел никакого отношения к "Салюту-7". Все разговоры о том, что он хотел "выкрасть" нашу станцию, - это, мягко говоря, ерунда.



- Но технически он мог это сделать?



- Думаю, вряд ли. Разместить внутри пилотируемого космического корабля 20-тонную махину, а потом безопасно вернуться с ней на Землю... Она для этого должна была быть хорошо закреплена. А поскольку "Салют-7" изначально для этого не предназначался, у него не было никаких точек крепления, то технически это было неосуществимо. Американцы же не самоубийцы - болтающийся внутри шаттла "Салют" мог привести к катастрофе.



- После отличной работы Джанибекова и Савиных на станцию отправился новый экипаж, и... снова неудача, его вернули из-за простатита, который обострился у Владимира Васютина. Как ему удалось это скрыть, при том что некоторым даже аппендиксы здоровые удаляли?



- Если врачи - друзья, иногда это получается. (Смеется.) Глушко потом чуть не поубивал всех медиков.



На орбите как на стадионе



- Во время своего второго полета на орбиту с Леонидом Кизимом вы выполнили задачу, подобной которой до сих пор не повторил ни один другой экипаж, - перелет с одной орбитальной станции к другой и обратно. Расскажите, как это произошло?



- Это пример того, как неприятности, как это ни парадоксально, могут стимулировать развитие космонавтики, заставляя инженерную мысль думать и находить нестандартные решения. Из-за серии неудачных стартов возникла проблема с нехваткой пилотируемых кораблей для доставки космонавтов на "Салют-7". Нас с Кизимом ко второму полету готовили на новую станцию "Мир", которую нам предстояло первыми обжить и доукомплектовать, "Мир" без людей в автоматическом режиме долго летать не мог. А на "Салюте-7", также летавшей на тот момент без космонавтов, был набор дорогостоящей аппаратуры, на которой надо было провести как можно больше рабочих сеансов, а часть приборов перевезти на станцию "Мир". Возникла задача: как, имея один корабль, посетить две станции? Так родилось решение, что мы с Леонидом облетим сразу два объекта - сначала "распечатаем" "Мир", потом на корабле "Союз" перелетим на "Салют-7", выполним там все необходимое и вернемся обратно.



- Это было, наверное, очень сложно и рискованно?



- Этот метод требует серьезных запасов топлива, хорошей умственной работы на Земле и в космосе, чтобы просчитать правильную траекторию сближения. Корабль и обе станции прежде всего должны быть в одной орбитальной плоскости. А дальше, давая определенные, весьма ограниченные импульсы двигателям, вы оказываетесь либо выше, либо ниже цели. Законы баллистики весьма своеобразны: чем ниже вы находитесь, тем быстрее приближаетесь к тому объекту, который выше вас. Это будет понятней, когда вы вспомните атлетов, бегущих по стадиону: тот, который бежит ближе к центру, опережает того, что бежит по внешней дорожке. Что-то похожее происходит и в космосе. Чтобы оказаться на более низкой орбите, вам надо затормозиться. Вы тормозите, а скорость становится больше. Парадокс? С точностью до наоборот происходит, когда вы разгоняетесь: с одной стороны, перемещаетесь на более высокую позицию, но относительно станции, которую догоняете, ваша скорость становится меньше. Совсем не обязательно, чтобы станция эта была где-то близко. Иногда по баллистическим законам оказывается более эффективно догонять ту, которая находится на обратной стороне Земли, чем ту, которая находится в пределах вашего зрения. Наши перелеты до "Салюта-7" и обратно составили около трех суток. Методика оказалась очень удачной - мы выбрали экономный с точки зрения расхода топлива баллистический профиль и успешно вернулись назад, на "Мир", перевезя с "Салюта" много полезного груза.



- Чем в итоге закончилась жизнь "Салюта-7"?



- Станцию пытались оставить. У Глушко был план создать свой челнок "Буран" и попробовать на нем вернуть станцию на Землю. А до того времени - поднять ее как можно выше и посмотреть, как поведет себя конструкция в течение 15 лет эксплуатации (к тому моменту она летала около 9 лет). Но, несмотря на то что ее подняли на 500 км, она стала очень быстро снижаться, и ее все-таки пришлось затопить в Атлантическом океане.



Кто на МКС мастер, а кто - раб



- Вы руководили полетом станции "Мир", вы являетесь руководителем российского сегмента МКС. В случае непредвиденных событий вам приходится каждое действие согласовывать с центрами управления полетами других стран?



- Поскольку станция у нас единая для всех, даже неприятности партнеров всегда воспринимаются как свои собственные. При возникновении нештатных ситуаций с помощью телеконференций организуется объединенный виртуальный центр управления полетом, который совместными усилиями старается преодолеть проблему. У нас существует так называемое распределенное управление сложным космическим объектом: есть ЦУП в Японии, два ЦУПа в Европе - в германском Оберпфаффенхофене и во французской Тулузе, есть небольшой ЦУП в Испании, два в США - в Хьюстоне и Хантсвилле. И все они должны работать единым организованным механизмом вместе с нами.



- А как же пословица про семерых нянек, у которых дитя без глаза?



- По межгосударственному соглашению, у нас всегда руководящим считается тот ЦУП, чьи наиболее активные работы происходят в космосе. Это так называемый центр-мастер (по аналогии с компьютерной техникой, где есть машина-мастер - центральная, которая обеспечивает все диспетчерское управление, и машина-раб, которая осуществляет вспомогательные функции). Таким образом, у нас периодически мастером становится тот или иной ЦУП. Летит к станции корабль "Союз" - мы центр-мастер, выходит в открытый космос наш экипаж - мы центр-мастер. А если летят американский корабль Dragon или японский HTV, тогда их ЦУПы на время становятся мастерами.



- Одно время вы уже переходили на 6-часовую доставку космонавтов на МКС, а последние запуски снова проходили по двухсуточной схеме. Быстрая себя не оправдала?



- Вообще есть тенденция уменьшить мучения космонавтов и время их пребывания в транспортной системе. Их будят примерно за 6 часов до момента старта. Позавтракал, облачился в скафандр, и вперед. Он может просидеть в скафандре часов 16. Это же тоска зеленая.



Потому мы и разработали для доставки космонавтов на станцию 4-витковую (6-часовую) схему и сейчас размышляем, как бы сделать 2-витковую (3-часовую). К старой же, двухсуточной, мы возвращаемся при тестировании новых модификаций кораблей. Замечают ли обыватели, что у нас раньше летал "Союз-М", потом был "Союз-МТ", сейчас летает "Союз-МС" с новыми двигателями, компьютерными "мозгами". Нужно было время на его испытания. И для того, чтобы скрупулезно надо всем поработать, мы увеличивали время его автономного полета. Следующий запуск "Союза-МС" 20 апреля будет проходить уже по 4-витковой, 6-часовой схеме. На нем, к сожалению, отправятся на МКС не трое, а двое космонавтов - Федор Юрчихин и астронавт Джек Дэвид Фишер. Третье кресло вместо человека займет грузовой контейнер.



Общение со студентами - энергетическая подпитка



- Владимир Алексеевич, в МГУ идет набор на новый факультет космических исследований, где вы являетесь научным руководителем. Расскажите об основных направлениях космических исследований, с которыми придется столкнуться в будущем вашим выпускникам.



- Мы ведем в космосе исследования по нескольким основным направлениям: космическая медицина, которая познает человека в условиях космоса, помогает ему приспособиться, космическая биология, позволяющая создавать в условиях микрогравитации небывалые разновидности белков для фармакологии и экологии. Например, недавно на орбите был создан белок, который больше всего на свете "любит" нефть, ею питается. Также я выделил бы дистанционное зондирование Земли, астрофизику, космическое материаловедение, позволяющее получать исходные материалы для современной микроэлектронной промышленности. Благодаря отсутствию в космосе гравитации там удается смешивать несмешиваемые на Земле вещества. К примеру, металл с большим удельным весом, такой как золото, и более легкий алюминий. Имея все качества золота, такой сплав весит гораздо меньше, что очень ценно для многих отраслей промышленности, в первую очередь для ракетостроительной.



- Откройте секрет сохранения хорошей рабочей формы при таком жестком графике мероприятий и высокой востребованности. Может, у космонавтов есть своя хитрая диета или система тренировок?



- Особый энергетический заряд мне дают горы, я должен обязательно хотя бы раз в году покататься на горных лыжах. Я не курю, из спиртного предпочитаю только красное вино, но очень умеренно. Музыку люблю джазовую, но иногда с удовольствием хожу с женой и в консерваторию, на Чайковского или Бетховена. А вообще, как и для всех, наверное, важен устойчивый позитивный взгляд на жизнь. И регулярное общение с молодежью, которое не дает мозгу обрастать мхом.



Наталья ВеденееваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550439/ Источник: Московский Комсомолец ← Газовая утопия России: Населению придется самостоятельно заработать на "голубое топливо" Россия встречает День космонавтики в условиях жесткой конкуренции → Новости net.finam.ru