«Нефть России», 12.04.17, Москва, 00:41 Вопреки обещаниям отечественных чиновников полностью обеспечить Россию "голубым топливом" к 2017 году уровень газификации в нашей стране остается на катастрофически низком уровне - всего 67%. Даже Армения, Белоруссия и Украина, где нет собственных запасов углеводородов, значительно опережают нас по этому показателю. В России же, самой богатой газовой державе мира, более трети населения до сих пор отапливает свои дома углем или дровами. Подключение к газопроводу у нас стоит от 200 тыс. до 1 млн рублей. При среднем доходе в 35 тыс. скопить такую сумму под силу только единицам. Государство не спешит исправить ситуацию и, более того, намерено окончательно переложить затраты по газификации регионов на плечи обывателей.



"Стыдно, когда страна, которая производит больше всего газа в мире, тем не менее имеет такой низкий уровень газификации населения". Это громкое заявление сделал глава российского правительства Дмитрий Медведев в июле прошлого года. Гнев премьера был справедлив и вызван, мягко говоря, недостаточно высоким уровнем обеспечения жителей России "голубым топливом". Тот же Медведев еще в 2007 году, будучи вице-премьером и главой совета директоров "Газпрома", сообщил о реальной возможности полностью газифицировать всю Россию в течение десятилетнего срока. Десять лет прошло, обещание не выполнено, и премьеру остается только гневаться.



С одной стороны, за прошедшие десять лет наша страна действительно успела серьезно продвинуться в деле газификации жилья населения. Если в 2007 году средний уровень обеспечения "голубым топливом" субъектов страны едва превышал 50%, то на конец 2016-го этот показатель вырос до 67,2%. С другой - до стопроцентного результата все так же остается пропасть, и, судя по всему, чтобы ее преодолеть, потребуется еще не одно десятилетие.



Более того, совсем недавно - в середине марта - глава Минэнерго Александр Новак признался, что необъятная территория нашей страны никогда не будет газифицирована на все 100%. "В отдельных регионах у нас никогда не будет газотранспортной инфраструктуры", - заявил он.



По оценкам "Газпрома", самое большее, на что мы можем рассчитывать, это уровень газификации в 90%. Причем достичь этой планки получится не ранее 2030 года. Ускорить процесс мешают многие факторы, в частности, снижение темпов экономического роста, считают в монополии.



За гранью



добра и зла



Сказать, что газовый монополист не старается форсировать проблему обеспечения населения "голубым топливом", было бы несправедливо. По словам замглавы "Газпрома" Валерия Голубева, для его компании "интенсификация газификации является абсолютно экономически выгодной". С 2005 года концерн вложил в эти проекты по стране 270 млрд рублей. До 2020 году на аналогичные цели "Газпром" намерен направить еще 450 млрд рублей. Однако даже такие серьезные инвестиции не позволят полностью закрыть пробелы в доступе российских регионов к газовой трубе - вложения увеличат уровень газификации лишь на 8%, и не более.



Кроме того, учитывая общеэкономические проблемы, с трудом верится в то, что за ближайшие три года "Газпром" потратит на газификацию более чем в полтора раза больше, нежели за предыдущие 10 лет. Тем более что расходы монополии по этой статье постоянно снижаются: с 34 млрд рублей в 2013 году до 25 млрд в 2016-м. Чтобы эти цифры увеличить, по мнению "Газпрома", к выполнению данной задачи необходимо подключать независимых производителей "голубого топлива".



Но они не хотят браться за не самое экономически оправданное дело. По словам замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, частные компании не занимаются газификацией в силу отсутствия экономических стимулов и спущенных свыше обязательств. Они требуют в обмен на участие в этих проектах снижения налоговой нагрузки на новые и строящиеся сети, а также предоставления возможности брать в безвозмездное пользование государственные земли для прокладки труб.



Пока государство не готово пойти на такие шаги. Как отмечал Дмитрий Медведев, "наш "Газпром", конечно, национальное достояние. Но у нас есть и другие компании, которые тоже занимаются газификацией. С правовой точки зрения они мало чем отличаются от "Газпрома" - они такие же акционерные общества, имеют неплохие доходы, большие объемы добычи". Поэтому никаких государственных поблажек, кроме сокращения длительности процедур подключения к газораспределительным сетям, им не дают, и, как следствие, частники не проявляют никакого интереса к развитию магистралей среднего и низкого давления.



Еще один неприятный момент, который, как считает "Газпром", мешает продвижению газификации, - это потребительская задолженность за "голубое топливо". Она впечатляет. Так, долг теплоснабжающих предприятий превышает 65 млрд рублей, а населения - 67 млрд. Общий долг за газ всех потребителей, в том числе промышленности, близок к 200 млрд рублей. И пока ситуация не исправится, концерн не намерен увеличивать объем инвестиций в газификацию.



Не любо - не слушай...



Существует и обратная сторона медали. Концерну и правда нерентабельно и, более того, убыточно тянуть дорогостоящий газопровод в удаленную деревню на Дальнем Востоке, в которой проживает две дюжины полунищих жителей. Такие проекты никогда не окупятся. Это и является основной причиной того, что удаленные поселки до сих пор не газифицированы. С этим можно согласиться. По сути, в таком случае обеспечение глубинки "голубым топливом" является социальным направлением, и его должно дотировать государство, а не "Газпром".



Однако в России насчитывается более 150 тыс. населенных пунктов, которые не могут похвастаться наличием собственного газового хозяйства. Среди них довольно много таких, которые расположены вблизи крупных городов, в том числе и в центральной части страны. Население в них живет платежеспособное и c удовольствием воспользовалось бы таким благом цивилизации, как природный газ. Тем более что в результате смогло бы экономить на электроэнергии. Далеко ходить не надо - такие есть даже в Подмосковье.



Объяснение отсутствия газораспределительных труб у вполне обеспеченных поселков и деревень схоже с тем, с которым сталкивается забытая богом провинция. "Газпрому" же банально нет смысла вкладывать средства в строительство местечковых газопроводов, если выгоднее продавать топливо в Европу по уже существующим трубам. При этом следует учесть, что цены на газ для европейцев и для населения России разные и отличаются чуть ли не на порядок. Раньше в "Газпроме" рассчитывали, что стоимость "голубого топлива" для внутреннего и внешнего рынков сравняется уже в 2014 году. Правда, пока это намерение остается только на бумаге.



Но тогда как объяснить обещание "Газпрома" вложить до 100 млрд рублей в газотранспортную систему Киргизии? Понятно, что эти деньги будут инвестироваться постепенно, в течение 14 лет и ежегодные инвестиции в 7 млрд практически незаметны на фоне чистой прибыли монополии в 710 млрд рублей. Но вместе с этим 7 млрд - это 25% от годовых затрат на газификацию российских населенных пунктов, и в сравнении с этим показателем такой объем средств уже не кажется незначительным. Для примера, именно 7 млрд рублей "Газпром" направил на газификацию Новосибирской области в 2005-2016 годы. Площадь Киргизии составляет около 200 тыс. кв. километров, Новосибирской области - 177 тыс. Уровень газификации азиатской республики составляет 22%, Новосибирского края - менее 10% (на 1 января 2016 года). Напрашивается вопрос: а правильно ли газовый холдинг расставляет приоритеты?



Немало претензий к концерну накопилось у властей и других российских регионов. В частности, в начале апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обвинил монополию в срыве газификации своего региона. "Мы подписали с "Газпромом" беспрецедентную программу на 18,5 млрд рублей. Но, к сожалению, впервые столкнулись с ситуацией, когда не мы не выполняем программу синхронизации (мы работаем с опережающими темпами), а "Газпром" срывает сроки выполнения программы. У нас впервые появились поселки, где уже сделана разводка газа по домам, межуличные газопроводы, но они стоят пустые, потому что мы не можем подать туда газ", - заявил Дрозденко.



Видит око, да зуб неймет



Впрочем, рядовое население находится на астрономическом расстоянии от таких материй, как экономические интересы "Газпрома" и частных газодобывающих компаний. Топливо россиянам необходимо, как говорится, здесь и сейчас. Однако в нашей стране нередки парадоксальные случаи, когда местные жители газифицированных деревень не спешат подключаться к трубопроводам и продолжают топить печи подручным сырьем - дровами и углем. И это не прихоть или старорежимный пережиток. Просто так выходит элементарно дешевле.



Как отмечает Алексей Гривач, даже при наличии распределительной сети за газоотвод к собственному дому придется выложить внушительную сумму. Местные администрации не располагают лишними средствами - доля муниципальных бюджетов составляет всего лишь 5% от общего бюджета страны. Поэтому следующие манипуляции жителю придется производить собственноручно и за свой счет. Во-первых, подать заявку на подключение дома к газу. Во-вторых, составить проект газификации. В-третьих, проложить газовую трубу как от магистрали до дома, так и внутри него. В-четвертых, врезать трубу в магистраль. И, наконец, в-пятых, пройти инспекцию.



Теперь калькулируем. Разработка проекта обойдется в среднем от 5 тыс. рублей. Монтаж газовой трубы в 10-20 метров будет стоить от 35 тыс. до 65 тыс. рублей. Это минимум. Он рассчитан при условии, что жилое здание расположено в непосредственной близости от газораспределительной сети. Если придется тянуть трубу с другого конца поселка, то расходная часть вырастает в разы. Средний ценник на газификацию домовладения по Сибири доходит до 200 тыс. рублей. В областях мегаполисов стоимость такой услуги для небольшого дачного товарищества переваливает за 1 млн. При средней заработной плате в России в 34-35 тыс. рублей скопить сумму, нужную на проводку газа к загородному дому, практически нереально.



Масло кончается - лампада гаснет



В европейских странах широко распространена практика кредитования населения на газификацию. Даже в Белоруссии существует президентский указ, который предусматривает выдачу льготных кредитов на эти цели под 3% годовых. В России, самой богатой "голубым топливом" мировой державе, система поддержки граждан, которые не могут потянуть расходы на газификацию, отсутствует. Самая низкая ставка по "газовым" кредитам составляет 18% годовых. В большинстве банков этот показатель приближается к 30%.



Впрочем, по мнению Алексея Гривача, доступными кредитами можно решить только точечные проблемы отдельных потребительских территорий страны. Тем более непонятно, кто будет субсидировать такие кредитные линии - федеральные фонды, региональные или муниципальные. "В Белоруссии груз по газификации населения лежит на плечах государства. В Европе стоимость "голубого топлива" для населения зачастую в 3-4 раза выше, чем для промышленности. Поэтому газовые компании окупают затраты на присоединение к сетям среднего и низкого давления жилых домов рядовых граждан", - отмечает эксперт.



По его словам, в России изначально необходимо провести унификацию и систематизацию порядка подключения жителей страны к распределительным сетям и детально распределить зоны ответственности. "Некоторые местные газораспределительные организации контролируются дочерними структура "Газпрома". В других случаях они находятся в ведении областных или муниципальных властей. Иногда владельцами сетей выступают сторонние, частные акционеры", - отмечает Гривач. Единой и прозрачной схемы по их инвестиционным обязательствам не существует, поэтому нет ясности и в вопросе, кто и в каком объеме должен брать на себя издержки на газификацию. Несмотря на то что эта проблема не раз обсуждалась в правительственных дискуссиях, финального вердикта так и не было вынесено.



Судя по всему, как полагает экс-председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев, государство, равно как и "Газпром", пойдет по пути наименьшего сопротивления и окончательно переложит нагрузку по газификации страны на кошельки рядовых потребителей. "Инвестиции в объеме 450 млрд рублей, которые рассчитывает вложить "Газпром" в развитие газораспределительного хозяйства России в ближайшие годы, могут быть сформированы за счет увеличения газовых тарифов для населения до близких к европейским ценам. Конечно, это не будет сделано единовременно. Но в перспективе пятилетки вполне осуществимо. Правда, при этом на повестке дня остается вопрос, а справятся ли с этим россияне, пользующиеся газом и нуждающиеся в этом топливе. Непонятно также, какую долю расходов придется взять на себя промышленным предприятиям и согласятся ли последние с новыми затратами. Кроме того, еще предстоит оценить, насколько такие действия раскрутят инфляцию. В связи с этим руководству энергетического комплекса страны, прежде чем раздавать направо и налево обещания по таким глобальным вопросам, необходимо досконально проработать планы по осуществлению этих идей и просчитать последствия их претворения в жизнь", - полагает Иван Грачев.



УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАЗОМ НАСЕЛЕНИЯ РЯДА ПОСТСОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК



Армения 93%



Азербайджан 80%



Узбекистан 75%



Белоруссия 73,9%



Украина 72%



Россия 67,2%



Николай МакеевПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550438/ Источник: Московский Комсомолец ← Госэкономика получила вотум недоверия: Правительство ждет подъема ВВП и снижения инфляции Мне в космос по делу срочно! Космонавт Владимир Соловьев рассказал о подвигах прошлого → Новости net.finam.ru