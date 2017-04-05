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Экономика

Госэкономика получила вотум недоверия: Правительство ждет подъема ВВП и снижения инфляции

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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 00:35    С призывом совершенствовать систему госуправления в поисках эффективного механизма ее работы выступил экс-министр финансов Алексей Кудрин, который по заданию президента Путина готовит стратегию экономического развития страны - уже нашумевшую, но до сих пор не представленную. Членам правительства, судя по всему, близка его позиция, хотя им и не просто признавать, что действующая система изжила себя.
 
Начавшаяся в Москве XVIII апрельская Международная конференции по проблемам развития экономики и общества, организованная НИУ ВШЭ при поддержке Всемирного банка, как обычно, собрала на своих площадках все сливки экономического сообщества. В этот раз финансовые власти и ученые мужи на открытии выслушали доклад главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, огласившего некоторые тезисы готовящейся по поручению Президента РФ стратегии экономического развития. Официально представлена она будет в мае, а пока эксперты и чиновники активно обсуждают перспективы роста российской экономики.
 
По мнению Кудрина, главные помехи этому росту - чрезвычайная зависимость от нефтяных доходов, а также крайне низкое качество госуправления. По словам оратора, фактор неопределенности значительно снижает инвестиционную привлекательность страны, которая при стремлении к росту экономики должна только улучшаться. Мешают подъему также демографическая проблема и низкая производительность труда, санкции и изоляция финансовых институтов. "Но основная проблема - недоверие со стороны общества и бизнеса к государственным институтам, на которых базируется инвестиционный климат. Особенно низким доверием пользуются правительство, суды, Госдума. Какие бы реформы ни предприняло государство, нужно принципиально менять политику госуправления", - считает Кудрин.
 
Рецепт экономического подъема от экс-министра таков: освобождение частной инициативы, уменьшение доли государства в экономке, привлечение частных инвестиций, реструктуризация административных инфраструктур, снижение государственного регулирования, демонополизация отдельных секторов, более конкурентная политика, развитие малого и среднего предпринимательства. Все эти меры должны к 2035 году помочь России выйти на траекторию устойчивого роста. Правда, до этого экономика по плану ЦСР пройдет период восстановительного роста в 2017-2019 годах, в 2020 году вступит в инвестиционный период и только с 2027 года будет расти темпами 6% в год.
 
С замечаниями своего предшественника не согласился нынешний министр финансов Антон Силуанов, взявший слово после Кудрина. Он отметил, что зависимость экономики от "нефтяной иглы" заметно сокращается, а у правительства есть программа действий - и оно знает, куда ведет страну. "Раньше бюджет действительно больше чем на половину формировался за счет нефтяных доходов, сейчас эта зависимость уменьшается, что видно по платежному балансу, - парировал глава Минфина. - У нас есть четкая программа ограничения дефицита федерального бюджета и достижения его сбалансированности в новых макроэкономических условиях. У нас устойчивая база для инвестиций, крепкий платежный баланс, нет пузырей на финансовом рынке, снижается инфляция. В этом году мы ожидаем темпов роста ВВП в 2% и инфляцию в 4% или даже ниже". По мнению действующего министра финансов, российская экономика постепенно оздоровляется: после тяжелых периодов 2015-2016 годов увеличивается уровень прибыли в структуре национального дохода, растет промышленность, укрепляется конкурентоспособность, снижается чувствительность бюджета от внешних факторов.
 
При этом Силуанов согласен с Кудриным в том, что без структурных преобразований темпы роста экономики будут значительно ниже, чем могли бы, - не больше 1,5% в год. А вот налоговую нагрузку, по мнению министра, трогать не стоит. "Мы будем применять меры по упрощению налоговой системы для добросовестных налогоплательщиков, ослаблять администрирование, воздействуя таким образом на детенизацию экономики и повышая уровень доверия к налоговой системе", - сообщил глава финансового ведомства.
 
Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева внесла свою лепту в этот спор, заявив, что перед экономикой страны стоит два основных вызова: низкая эффективность труда и подверженность колебаниям сырьевых суперциклов. При этом она поддержала оптимизм Антона Силуанова относительно инфляции по итогам года. Как сообщила "МК" зампред ЦБ, сейчас важно не только снизить инфляцию до 4% или ниже, но и удерживать этот показатель. "Денежно-кредитная политика ЦБ будет оставаться умеренно жесткой, потому что нам важно снизить инфляционные ожидания, закрепить их на целевом уровне, чтобы экономика могла почувствовать все положительные следствия от низкой и устойчивой инфляции", - сказала Юдаева.
 
Инна ДеготьковаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550437/

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Госэкономика получила вотум недоверия: Правительство ждет подъема ВВП и снижения инфляции

«Нефть России», 12.04.17, Москва, 00:35   С призывом совершенствовать систему госуправления в поисках эффективного механизма ее работы выступил экс-министр финансов Алексей Кудрин, который по заданию президента Путина готовит стратегию экономического развития страны - уже нашумевшую, но до сих пор не представленную. Членам правительства, судя по всему, близка его позиция, хотя им и не просто признавать, что действующая система изжила себя.
 
Начавшаяся в Москве XVIII апрельская Международная конференции по проблемам развития экономики и общества, организованная НИУ ВШЭ при поддержке Всемирного банка, как обычно, собрала на своих площадках все сливки экономического сообщества. В этот раз финансовые власти и ученые мужи на открытии выслушали доклад главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, огласившего некоторые тезисы готовящейся по поручению Президента РФ стратегии экономического развития. Официально представлена она будет в мае, а пока эксперты и чиновники активно обсуждают перспективы роста российской экономики.
 
По мнению Кудрина, главные помехи этому росту - чрезвычайная зависимость от нефтяных доходов, а также крайне низкое качество госуправления. По словам оратора, фактор неопределенности значительно снижает инвестиционную привлекательность страны, которая при стремлении к росту экономики должна только улучшаться. Мешают подъему также демографическая проблема и низкая производительность труда, санкции и изоляция финансовых институтов. "Но основная проблема - недоверие со стороны общества и бизнеса к государственным институтам, на которых базируется инвестиционный климат. Особенно низким доверием пользуются правительство, суды, Госдума. Какие бы реформы ни предприняло государство, нужно принципиально менять политику госуправления", - считает Кудрин.
 
Рецепт экономического подъема от экс-министра таков: освобождение частной инициативы, уменьшение доли государства в экономке, привлечение частных инвестиций, реструктуризация административных инфраструктур, снижение государственного регулирования, демонополизация отдельных секторов, более конкурентная политика, развитие малого и среднего предпринимательства. Все эти меры должны к 2035 году помочь России выйти на траекторию устойчивого роста. Правда, до этого экономика по плану ЦСР пройдет период восстановительного роста в 2017-2019 годах, в 2020 году вступит в инвестиционный период и только с 2027 года будет расти темпами 6% в год.
 
С замечаниями своего предшественника не согласился нынешний министр финансов Антон Силуанов, взявший слово после Кудрина. Он отметил, что зависимость экономики от "нефтяной иглы" заметно сокращается, а у правительства есть программа действий - и оно знает, куда ведет страну. "Раньше бюджет действительно больше чем на половину формировался за счет нефтяных доходов, сейчас эта зависимость уменьшается, что видно по платежному балансу, - парировал глава Минфина. - У нас есть четкая программа ограничения дефицита федерального бюджета и достижения его сбалансированности в новых макроэкономических условиях. У нас устойчивая база для инвестиций, крепкий платежный баланс, нет пузырей на финансовом рынке, снижается инфляция. В этом году мы ожидаем темпов роста ВВП в 2% и инфляцию в 4% или даже ниже". По мнению действующего министра финансов, российская экономика постепенно оздоровляется: после тяжелых периодов 2015-2016 годов увеличивается уровень прибыли в структуре национального дохода, растет промышленность, укрепляется конкурентоспособность, снижается чувствительность бюджета от внешних факторов.
 
При этом Силуанов согласен с Кудриным в том, что без структурных преобразований темпы роста экономики будут значительно ниже, чем могли бы, - не больше 1,5% в год. А вот налоговую нагрузку, по мнению министра, трогать не стоит. "Мы будем применять меры по упрощению налоговой системы для добросовестных налогоплательщиков, ослаблять администрирование, воздействуя таким образом на детенизацию экономики и повышая уровень доверия к налоговой системе", - сообщил глава финансового ведомства.
 
Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева внесла свою лепту в этот спор, заявив, что перед экономикой страны стоит два основных вызова: низкая эффективность труда и подверженность колебаниям сырьевых суперциклов. При этом она поддержала оптимизм Антона Силуанова относительно инфляции по итогам года. Как сообщила "МК" зампред ЦБ, сейчас важно не только снизить инфляцию до 4% или ниже, но и удерживать этот показатель. "Денежно-кредитная политика ЦБ будет оставаться умеренно жесткой, потому что нам важно снизить инфляционные ожидания, закрепить их на целевом уровне, чтобы экономика могла почувствовать все положительные следствия от низкой и устойчивой инфляции", - сказала Юдаева.
 
Инна Деготькова
 


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