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Сделки

Для РБК нашли нового читателя. Григорий Березкин близок к покупке медиахолдинга

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«Нефть России», 12.04.17, Москва, 00:22    ОНЭКСИМ Михаила Прохорова предпринимает очередную попытку продать медиахолдинг РБК: к его покупке близок владелец группы ЕСН и газеты Metro Григорий Березкин. По данным “Ъ”, бизнесмен готов заплатить за актив около $100 млн и считается комфортным владельцем с точки зрения Кремля. При этом неизвестно, как решится вопрос с долговой нагрузкой РБК, оценивающейся в $277 млн.
 
О том, что владелец группы ЕСН Григорий Березкин рассматривает покупку РБК, во вторник сообщил RNS . Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, переговоры находятся в завершающей стадии, обязывающее соглашение может быть подписано уже на следующей неделе. «Принципиальное решение принято, сделка одобрена на самом верху»,— утверждает собеседник. Организатором сделки выступает ВТБ, который занимался сделкой по покупке РБК Михаилом Прохоровым в 2010 году, говорят источники. В ВТБ отказались комментировать «чужие сделки», господин Березкин был недоступен для комментариев, гендиректор ОНЭКСИМа Дмитрий Разумов не ответил “Ъ”.
 
Григорий Березкин входил в круг бизнесменов, получивших предложение Михаила Прохорова о покупке РБК еще прошлым летом. Впрочем, сам бизнесмен тогда публично отрицал возможное приобретение. «Он посчитал, что цена в $200 млн, которую тогда запрашивал Михаил Прохоров, сильно завышена с учетом долговой нагрузки холдинга»,— утверждает один из источников “Ъ”. Переговоры, по его информации, возобновились в начале 2017 года, а в марте начался due diligence РБК. «На последнем этапе Михаил Прохоров в переговорном процессе не участвовал, диалог шел на уровне группы ОНЭКСИМ и консультантов»,— добавил собеседник “Ъ”.
 
Два источника “Ъ” утверждают, что Григорий Березкин готов заплатить за РБК «около $100 млн». Как при этом решится вопрос с долгом РБК, они не говорят. Согласно отчетности холдинга, на 30 июня 2016 года его задолженность составляла $277 млн, в том числе долгосрочная — $225 млн и краткосрочная — $52 млн. Капитализация ОАО РБК на Московской бирже во вторник составила 2,47 млрд руб. (около $43 млн). В группу РБК входят одноименные сайт, газета, телеканал, журнал и интернет-сайт CNews, кроме того, холдинг развивает бизнес регистрации доменов и хостинга. В 2016 году совокупная выручка группы выросла на 10%, до 5,58 млрд руб., EBITDA удвоилась до 875 млн руб.
 
Один из источников говорит, что покупателя в первую очередь интересует телеканал РБК как наиболее перспективный, с его точки зрения, актив. До сих пор господин Березкин имел дело преимущественно с печатными СМИ: он с 2007 года был крупнейшим акционером ИД «Комсомольская правда» (по данным “Ъ”, господин Березкин продал его несколько лет назад, сейчас газету контролирует наследник петербургского медиабизнесмена Олега Руднова Сергей), с 2008 года владеет московской газетой Metro. В 2007 году группа ЕСН приобрела ИД «РЖД-Партнер», владеющий одноименным журналом, сайтом и другими активами, впоследствии объединенными в холдинг «Медиа Партнер», который в 2015 году купили Виталий Кривенко и Сергей Орлов. Еще в 2001 году Григорий Березкин рассматривался как один из претендентов на НТВ при продаже канала Владимиром Гусинским. Господин Березкин «всегда интересовался медиа», но никогда всерьез не участвовал в управлении ими, говорит один из опрошенных “Ъ” медиаменеджеров. Основные активы господина Березкина сосредоточены в электроэнергетике и нефтяной промышленности. Кроме того, он контролирует телекоммуникационную компанию «Русэнерготелеком» и инвестирует в разработку операционной системы Sailfish.
 
Михаил Прохоров не устраивает власть как собственник РБК, считает один из участников медиарынка: хотя он сделал то, что от него требовалось, сменив предыдущую команду, «он сделал это поздно, и доверия к нему как к собственнику СМИ нет». Интерес Григория Березкина к СМИ и отсутствие скандалов, связанных с его медиаактивами, сделали его комфортным для Кремля кандидатом, убеждены несколько опрошенных “Ъ” медиаменеджеров. Считается, что Григорий Березкин поддерживает дружеские отношения с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, с которым познакомился в начале 2000-х годов, по собственным словам бизнесмена, «по работе».
 
При Михаиле Прохорове РБК прошел через серьезные перемены. Так, в конце 2013 года управлять РБК пришла Елизавета Осетинская, ранее руководившая российским Forbes. В мае 2016 года медиахолдинг объявил об уходе ее и ее команды — по официальной версии, из-за отсутствия «единого мнения по части важных вопросов». Сотрудники холдинга связывали ситуацию с редакционной политикой и расследованиями, которые возмутили Кремль. В июле 2016 года соруководителями объединенной редакции РБК стали Елизавета Голикова и Игорь Тросников.
 
Анна Афанасьева, Елена КиселеваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550434/

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Для РБК нашли нового читателя. Григорий Березкин близок к покупке медиахолдинга

«Нефть России», 12.04.17, Москва, 00:22   ОНЭКСИМ Михаила Прохорова предпринимает очередную попытку продать медиахолдинг РБК: к его покупке близок владелец группы ЕСН и газеты Metro Григорий Березкин. По данным “Ъ”, бизнесмен готов заплатить за актив около $100 млн и считается комфортным владельцем с точки зрения Кремля. При этом неизвестно, как решится вопрос с долговой нагрузкой РБК, оценивающейся в $277 млн.
 
О том, что владелец группы ЕСН Григорий Березкин рассматривает покупку РБК, во вторник сообщил RNS . Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, переговоры находятся в завершающей стадии, обязывающее соглашение может быть подписано уже на следующей неделе. «Принципиальное решение принято, сделка одобрена на самом верху»,— утверждает собеседник. Организатором сделки выступает ВТБ, который занимался сделкой по покупке РБК Михаилом Прохоровым в 2010 году, говорят источники. В ВТБ отказались комментировать «чужие сделки», господин Березкин был недоступен для комментариев, гендиректор ОНЭКСИМа Дмитрий Разумов не ответил “Ъ”.
 
Григорий Березкин входил в круг бизнесменов, получивших предложение Михаила Прохорова о покупке РБК еще прошлым летом. Впрочем, сам бизнесмен тогда публично отрицал возможное приобретение. «Он посчитал, что цена в $200 млн, которую тогда запрашивал Михаил Прохоров, сильно завышена с учетом долговой нагрузки холдинга»,— утверждает один из источников “Ъ”. Переговоры, по его информации, возобновились в начале 2017 года, а в марте начался due diligence РБК. «На последнем этапе Михаил Прохоров в переговорном процессе не участвовал, диалог шел на уровне группы ОНЭКСИМ и консультантов»,— добавил собеседник “Ъ”.
 
Два источника “Ъ” утверждают, что Григорий Березкин готов заплатить за РБК «около $100 млн». Как при этом решится вопрос с долгом РБК, они не говорят. Согласно отчетности холдинга, на 30 июня 2016 года его задолженность составляла $277 млн, в том числе долгосрочная — $225 млн и краткосрочная — $52 млн. Капитализация ОАО РБК на Московской бирже во вторник составила 2,47 млрд руб. (около $43 млн). В группу РБК входят одноименные сайт, газета, телеканал, журнал и интернет-сайт CNews, кроме того, холдинг развивает бизнес регистрации доменов и хостинга. В 2016 году совокупная выручка группы выросла на 10%, до 5,58 млрд руб., EBITDA удвоилась до 875 млн руб.
 
Один из источников говорит, что покупателя в первую очередь интересует телеканал РБК как наиболее перспективный, с его точки зрения, актив. До сих пор господин Березкин имел дело преимущественно с печатными СМИ: он с 2007 года был крупнейшим акционером ИД «Комсомольская правда» (по данным “Ъ”, господин Березкин продал его несколько лет назад, сейчас газету контролирует наследник петербургского медиабизнесмена Олега Руднова Сергей), с 2008 года владеет московской газетой Metro. В 2007 году группа ЕСН приобрела ИД «РЖД-Партнер», владеющий одноименным журналом, сайтом и другими активами, впоследствии объединенными в холдинг «Медиа Партнер», который в 2015 году купили Виталий Кривенко и Сергей Орлов. Еще в 2001 году Григорий Березкин рассматривался как один из претендентов на НТВ при продаже канала Владимиром Гусинским. Господин Березкин «всегда интересовался медиа», но никогда всерьез не участвовал в управлении ими, говорит один из опрошенных “Ъ” медиаменеджеров. Основные активы господина Березкина сосредоточены в электроэнергетике и нефтяной промышленности. Кроме того, он контролирует телекоммуникационную компанию «Русэнерготелеком» и инвестирует в разработку операционной системы Sailfish.
 
Михаил Прохоров не устраивает власть как собственник РБК, считает один из участников медиарынка: хотя он сделал то, что от него требовалось, сменив предыдущую команду, «он сделал это поздно, и доверия к нему как к собственнику СМИ нет». Интерес Григория Березкина к СМИ и отсутствие скандалов, связанных с его медиаактивами, сделали его комфортным для Кремля кандидатом, убеждены несколько опрошенных “Ъ” медиаменеджеров. Считается, что Григорий Березкин поддерживает дружеские отношения с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, с которым познакомился в начале 2000-х годов, по собственным словам бизнесмена, «по работе».
 
При Михаиле Прохорове РБК прошел через серьезные перемены. Так, в конце 2013 года управлять РБК пришла Елизавета Осетинская, ранее руководившая российским Forbes. В мае 2016 года медиахолдинг объявил об уходе ее и ее команды — по официальной версии, из-за отсутствия «единого мнения по части важных вопросов». Сотрудники холдинга связывали ситуацию с редакционной политикой и расследованиями, которые возмутили Кремль. В июле 2016 года соруководителями объединенной редакции РБК стали Елизавета Голикова и Игорь Тросников.
 
Анна Афанасьева, Елена Киселева
 


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