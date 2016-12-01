«Нефть России», 12.04.17, Москва, 00:12 Москва увидит их 30 мая, а лауреатов — 31 мая



В Большом театре состоялась пресс-конференция, на которой были названы имена номинантов юбилейного, 25-го, приза Benois de la danse и программа двух концертов — конкурсного и лауреатского.



Приз Benois de la danse, учрежденный в недрах Большого театра еще при советской власти (в 1991 году), отличается успокоительной стабильностью. Организацией этого международного блицконкурса по-прежнему ведает Регина Никифорова, художественной частью — Нина Кудрявцева-Лури, а жюри бессменно возглавляет Юрий Григорович. На сей раз под его эгидой будет работать, можно сказать, молодежный состав, за исключением экс-директрисы Парижской оперы Брижит Лефевр и хореографа Йормы Эло,— судить конкурс будут балетные премьеры и примы, недавно вышедшие на пенсию и возглавившие труппы разных городов и стран. По правилам Benois de la danse члены жюри и выдвигают своих номинантов.



Брижит Лефевр не забыла этуалей времен своего правления — от Парижской оперы в конкурсе участвуют Людмила Пальеро и Уго Маршан. Худрук балета Венской оперы Манюэль Легри пришлет в Москву своего премьера — Давиде Дато. Худрук Корейского национального балета Сю-Джин-Кан — пару солистов корейской труппы. Хулио Бокка, возглавивший Национальный балет Уругвая, выдвинул двух своих лидеров — Густаво Карвальо и Марию Рикетто. Джулия Кент, вставшая во главе Вашингтонского балета, номинировала вашингтонца Бруклина Мака и двух солистов из Американского балетного театра (ABT), чьи имена запоминать не обязательно, поскольку в Москву они все равно не приедут. Прима Большого Светлана Захарова обеспечила представительство московского театра, выдвинув своего партнера Дениса Родькина за роль Солора из «Баядерки» и Нину Капцову — за современную хореографию (партию из балета «Совсем недолго вместе» Пола Лайтфута и Соль Леон).



Примечательно, что по разным веским причинам почти никто из номинантов не станцует то, за что был номинирован. Так, например, Капцова и Родькин исполнят дуэт из «Дамы с камелиями» Джона Ноймайера, а кореянка Сьюл-Ки Пак, выдвинутая за Эгину из «Спартака» Григоровича, станцует Фригию из того же балета со Спартаком Джэ-У Ли (который вообще-то номинирован за роль феи Карабос).



За балетную актуальность в конкурсе Бенуа обычно отвечают хореографы-номинанты. В нынешнем году их семеро, но не все доедут до Москвы. Мы не увидим «Канон сезонов», поставленный канадкой Кристал Пайт в Парижской опере, а также «Жизель», сочиненную Акрамом Ханом для Английского национального балета. Не узнаем, что такое «Серенада по мотивам “Пира” Платона» Бернстайна, поставленная Алексеем Ратманским для American Ballet Theatre,— вместо нее нам покажут фрагмент из его «Семи сонат» Скарлатти в исполнении артистов Балета Сан-Франциско. Сиди Ларби Шеркауи номинирован за балет «Выставка» на музыку Мусоргского в обработке Равеля, но мы увидим дуэт Дидоны и Энея в его постановке под арию из одноименной оперы Перселла. Из конкурсных работ посмотреть удастся лишь адажио Саломеи и Иоанна Крестителя в постановке Демиса Вольпи, хореографию кореянки Хьо-Хьюн Канн и Эдварда Клуга.



Концерт лауреатов Benois de la danse прошлых лет, который традиционно проводится на следующий день после конкурсного, более предсказуем и статусен. Его украшением станут Матс Эк и Ана Лагуна: шведские патриархи станцуют миниатюру «Память». Фанаты Ивана Васильева наверняка обрадуются его новой постановке — он сочиняет дуэт на музыку Бетховена для себя и своей жены балерины Марии Виноградовой. Из серьезных авторов в концерте представят блистательного Уильяма Форсайта, пережившего второе рождение с труппой Парижской оперы (будет показан фрагмент из его балета Blake Work), британца Уэйна Макгрегора с частичкой спектакля «Атомос» в исполнении артистов его собственной труппы, а также Рассела Малифанта, Начо Дуато, Ханса ван Манена, Ролана Пети, Каролин Карлсон. Их хореографию исполнят этуали Парижской оперы, ведущие солисты Берлинского балета, Балета Сан-Франциско, Большого театра. А Английский национальный балет представит сам худрук труппы — Тамара Рохо станцует с молодым кубинцем Исааком Хернандесом.



Татьяна КузнецоваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550433/ Источник: Kommersant.ru ← Кудрин представил направления реформ для России Для РБК нашли нового читателя. Григорий Березкин близок к покупке медиахолдинга → Новости net.finam.ru