«Нефть России», 12.04.17, Москва, 00:08 К середине 2020-х гг. российская экономика способна выйти на темпы роста 4% и выше, посчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР), инерционный путь без реформ – это лишь 1,5-2% роста. Направления необходимых реформ, предлагаемых ЦСР, представил его руководитель Алексей Кудрин на пленарном заседании Апрельской конференции Высшей школы экономики. Стратегию экономического развития России до 2035 г. ЦСР готовит для президента Владимира Путина, и до его одобрения она обнародована не будет, говорил ранее Кудрин.



Опорой роста экономики, предлагает ЦСР, должен стать высокотехнологичный экспорт – доля машин и оборудования в экспорте к 2035 г. увеличится более чем втрое до 30%, почти сравнявшись с долей нефти и газа, которая сократится в 1,5 раза (с 52 до 37%). Для поддержки такого роста необходимы высокая производительность труда, инвестиции, а также сильное, способное фокусироваться на решении задач госуправление, - со всем этим в России пока проблемы.



Влияние санкций будет нарастать



Россия не смогла перезапустить после распада СССР процесс технологического развития – инновационность экономики не повышается, какие бы институты ни создавались, считает Кудрин: без создания непрерывного механизма технологического развития не выйти на те темпы роста производительности труда, несырьевого экспорта, инвестиций, которые обеспечат экономике конкурентоспособность. Влияние санкций, закрывших компаниям и банкам доступ на внешний рынок капитала и ограничивших импорт технологий, сейчас, в период роста, будет ощущаться все сильнее, предупредил Кудрин.



Внешняя политика должна обеспечивать экономике конкурентоспособность, считает он: «Если мы говорим, что экспорт, технологии становятся нашим важнейшим фактором роста, без которых этого роста просто не будет, - это означает, что мы должны поддерживать и расширять наше участие во всех основных соглашениях, выполнять требования международных конвенций, стандартов, чтоб быть допущенными на эти рынки». Необходимо существенно нарастить кадровый потенциал по этим направлениям, так как продавать нефть и продавать большую номенклатуру технологической продукции – это разная политика, заметил Кудрин: «Мы должны быть уважаемыми, должны быть дружелюбными в нашей внешней политике – без этого фактора мы не сможем реализовать наши планы по наращиванию темпов роста». Впрочем, расчеты ЦСР не предполагают роста доли иностранных инвестиций в структуре вложений в основной капитал: эта доля остается на уровне 17% весь прогнозируемый период. Сами инвестиции должны расти на 6% и более в год (за 2004-2013 гг. их средний темп составлял 9%).



Главная проблема, требующая решения, - низкое доверие инвесторов ключевым государственным институтам – правительству, судам, Госдуме, сослался Кудрин на данные ВЦИОМа: благие программы не будут выполнены, если люди не будут верить государству. Поэтому принципиально важно, чтобы первые шаги показывали решение реальных проблем, государство должно быть в большей связи с бизнесом и населением и реагировать на обратную связь. Реформа госуправления должна включать форсированную цифровизацию, которая уберет ряд контрольно-надзорных функций, продолжил он: «Если уж мы не можем отстроить институты, где будет меньше коррупции и регулирования, то технологии дают нам шанс».



Необходимо освобождение частной инициативы – это и ментальная, и институциональная проблема, заметил Кудрин: нужны снижение доли государства в экономике, реструктуризация госмонополий, развитие малого и среднего бизнеса. Правда, заметил он, планов приватизации у государства пока фактически нет: в ближайшей трехлетке поступления от приватизации в бюджет запланированы лишь в 0,1% всех доходов.



Для роста уже все готово



Рост экономики в этом году ожидается около 2%, а спад в 2016 г. составил лишь 0,2% - благодаря усилиям правительства и в том числе всем тем решениям, которые обсуждаются в экспертном сообществе, продолжил пленарную дискуссию министр финансов Антон Силуанов, зачитав участникам конференции приветствие от президента Путина. Силуанов согласился с Кудриным, что без реформ рост будет на уровне 1,5%, но потому и стоит задача выработать программу развития, напомнил он: над ней работает и ЦСР, и правительство, в ближайшее время их предложения будут слиты в одну программу, которая ляжет в основу действий правительства, сказал Силуанов.



Смысл этих действий простой, рассказал он: основывать рост экономики на собственных ресурсах, создать необходимый для этого бизнес-климат, который активизировал бы внутренние инвестиции, и создать понятные условия для внешних инвесторов. Если в России больше рисков, это значит, что доходность от вложений в российскую экономику должна их превышать, заключил Силуанов.



База для устойчивого развития уже создана, считает он: платежный баланс крепок, инфляция снижается, дефицит бюджета ограничивается, промышленность растет, на финансовых рынках нет пузырей. «Экономика стала более здоровой», - подытожил Силуанов. Даже сырьевая зависимость, в которой все упрекали Россию, снижается – доля нефтедоходов в бюджете сокращается, как и цена барреля для баланса бюджета, сообщил министр: в 2013 г. это было $105, а в 2017 – $60. Требуется больше внимания к человеческому капиталу и повышению его качества: несмотря на значительные ресурсы, которые государство тратит на образование и здравоохранение, эти сферы еще недостаточно эффективны и их можно использовать более рационально, считает министр финансов: «У нас есть программа на этот счет».



Люди – это не воздух



Из 7% ВВП, которые государство тратит на образование, примерно десятая часть – в «зоне неэффективности», сообщил министру финансов ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Один из главных сбоев – в системе школьного образования, из-за чего прямые потери человеческого капитала составляют 20-25% граждан, рассказал он: это люди, не освоившие школьную программу и обреченные на низкие заработки. Похожие цифры в странах Латинской Америке, но там трудоспособное население растет, а не сокращается, Россия же потери человеческого капитала вынуждена замещать мигрантами, но вскоре и этого не будет – за мигрантов придется конкурировать со Средней Азией. Повышение человеческого капитала способно дать ВВП к 2035 г. дополнительные 10% прироста, посчитал Кузьминов: «Мы должны перестать относиться к человеческому капиталу как к воздуху, который ничего не стоит».



Нужно не только развивать человеческий капитал, но и создавать для него рабочие места и таким образом обеспечивать экономический рост и рост благосостояния населения, заметила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Повышение эффективности экономики требует не только инвестиций, но и управления издержками: для этого нужно развивать конкуренцию, проводить приватизацию, развивать мобильность населения и повышение квалификации рабочей силы. Зависимость экономики от нефти никуда не делась: Россия остается подверженной сырьевому суперциклу, возразила она Силуанову, и эта зависимость еще долго останется высокой. Поэтому необходимы механизмы, которые помогали бы экономике адаптироваться к этому циклу и сохранять устойчивость – эти задачи возможно решать с помощью макроэкономической политики.



Рост – не приоритет, а следствие



Программы ЦСР и правительства – конкурирующие, и непонятно, как их состыковать, потому что функции у них могут быть разные, заметил президент РСПП Александр Шохин: «Одна – для правительства, вторая – основа избирательной программы для кандидата в президенты». И не будет ли в связи с этим программа действий для правительства программой только лишь на год, до выборов, сомневается Шохин. Чем раньше наступит определенность, тем лучше для бизнеса, сообщил он. Обнародование программы тоже повысило бы доверие и можно было бы рассчитывать на более высокий процент реализации программы, но уже было заявлено, что обнародования не будет, констатировал он.



О повышении пенсионного возраста, которое Кудрин предлагает, он сейчас ничего не сказал, заметил Шохин: потому что до выборов говорить об этом не будут. Про налоговый маневр президент тоже велел не дискутировать – потому что маневр связан с повышением инфляции, о чем в предвыборный период вряд ли целесообразно заявлять. Неопределенность остается, подытожил Шохин: варианты выбора – либо сразу заявить о непопулярных мерах, приняв то, что роста до 2019 г. тогда не будет, - либо же вовсе забыть о них.



Драйвер экономического роста – это экономическая свобода, поэтому хорошо бы сместить KPI, считает Шохин: повышение доли частной собственности и снижение государственной может быть главным приоритетом, а экономический рост – лишь следствие его реализации. И не нужно увеличивать долю экспорта готовых товаров – надо ориентироваться на увеличение доли России в глобальных цепочках добавленной стоимости, пожелал Шохин ЦСР.



Конкуренция за доверие



Для современных технологий издержки на труд не важны – это совсем другая экономика, сказал ректор РАНХиГС Владимир Мау: отсюда и вызовы реиндустриализации в развитых странах – это не возврат сталелитейных заводов в США, а внедрение технологий, в которых издержки на труд не важны. Когда издержки становятся менее значимы, страны начинают конкурировать за доверие к политическим институтам, к органам власти: основой конкурентоспособности становятся они, а не издержки на труд.



Размывается и вопрос поддержки долгосрочных инвестиций: долгосрочные инвестиции – не показатель эффективных технологий, подчеркнул Мау, можно инвестировать в скважину и качать нефть 30 лет. Поэтому вопрос не в том, где взять длинные деньги, а как доказать, что вкладывать нужно именно сюда. Проблемы российской экономики не решаются макроэкономическим манипулированием, возразил он правительственным технократам: «Макроэкономикой можно разрушить перспективы экономического роста, но нельзя его обеспечить».Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550432/ Источник: Ведомости ← Алишера Усманова: Инвестируем прежде всего в людей и в новые тренды Объявлены номинанты балетной премии Benois de la danse → Новости net.finam.ru