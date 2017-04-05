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Цены на нефть

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть в Азии немного снизились

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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 10:01    Котировки фьючерсов на нефть в Азии во вторник немного снизились после роста, происходившего накануне в связи с перебоями с добычей в Ливии и Канаде.
 
Небольшие колебания доллара содействуют утрате ценами некоторых позиций, достигнутых в начале азиатской сессии, считает Джонатан Чен, из Phillip Futures. "Торги идут в основном в связи с колебаниями валют, а не из-за фиксации прибыли, – добавляет он. – Чистые длинные позиции сохраняются". Индекс доллара WSJ торговался почти без изменений.
 
Около 06.20 по Гринвичу майские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались по 52,96 доллара за баррель, с понижением на 0,12 доллара. Июньские контракты на нефть Brent снизились в цене на 0,14 доллара до 55,9 доллара за баррель.
 
Котировки фьючерсов на нефть WTI и Brent росли пять сессий подряд, продемонстрировав самый длительный период роста с середины августа. За последние две недели котировки демонстрировали дневное снижение лишь дважды.
 
Последним катализатором роста цен стала Ливия, крупнейшее месторождение которой – Шарара – было приостановлено второй раз за несколько недель, так как местные ополченцы заблокировали трубопровод, ведущий к нефтяному терминалу. "Перспективы добычи в Ливии (теперь) кажутся намного менее определенными", – рассуждает Тимоти Эванс, нефтегазовый аналитик Citi Futures.
 
Новая приостановка добычи на Шараре сокращает производство нефти в Ливии примерно на 220 000 баррелей в день, тогда как добыча в Канаде, по оценкам аналитиков, уменьшилась приблизительно на 450 000 баррелей в день. Пожар, произошедший 14 марта в провинции Альберта, повредил нефтяное оборудование, и на рынке ожидают снижения поставок канадской нефти в США.
 
По оценкам Standard Chartered, в последнее время добыча в целом сократилась примерно на 25 млн баррелей, а по мнению PIRA Energy Group, сокращение может достигнуть 30 млн баррелей.
 
Фьючерсы на бензин торговались с небольшим понижением, около 1,76 доллара за галлон.
 
Между тем Рик Спунер, главный аналитик CMC Market, не думает, что рост цен будет устойчивым. "Ралли, вероятно, близко к пику, так как фундаментальные факторы остаются негативными", – говорит он. Если цены еще существенно вырастут, активность в сланцевой отрасли США увеличится еще больше. Добыча в США уже превысила 9 млн баррелей в день, буровая активность продолжает расти, а запасы нефти в хранилищах держатся на рекордных максимумах.
 
Согласно оценке S&P Global Platts, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 125 000 баррелей. Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует отчет о запасах нефти в среду.
 
Ежемесячный отчет ОПЕК о рынке нефти будет обнародован в среду и будет содержать, в том числе оценку запасов. В четверг, 13 апреля, будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства.
 
Jenny W. HsuПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550428/

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НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть в Азии немного снизились

«Нефть России», 11.04.17, Москва, 10:01   Котировки фьючерсов на нефть в Азии во вторник немного снизились после роста, происходившего накануне в связи с перебоями с добычей в Ливии и Канаде.
 
Небольшие колебания доллара содействуют утрате ценами некоторых позиций, достигнутых в начале азиатской сессии, считает Джонатан Чен, из Phillip Futures. "Торги идут в основном в связи с колебаниями валют, а не из-за фиксации прибыли, – добавляет он. – Чистые длинные позиции сохраняются". Индекс доллара WSJ торговался почти без изменений.
 
Около 06.20 по Гринвичу майские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались по 52,96 доллара за баррель, с понижением на 0,12 доллара. Июньские контракты на нефть Brent снизились в цене на 0,14 доллара до 55,9 доллара за баррель.
 
Котировки фьючерсов на нефть WTI и Brent росли пять сессий подряд, продемонстрировав самый длительный период роста с середины августа. За последние две недели котировки демонстрировали дневное снижение лишь дважды.
 
Последним катализатором роста цен стала Ливия, крупнейшее месторождение которой – Шарара – было приостановлено второй раз за несколько недель, так как местные ополченцы заблокировали трубопровод, ведущий к нефтяному терминалу. "Перспективы добычи в Ливии (теперь) кажутся намного менее определенными", – рассуждает Тимоти Эванс, нефтегазовый аналитик Citi Futures.
 
Новая приостановка добычи на Шараре сокращает производство нефти в Ливии примерно на 220 000 баррелей в день, тогда как добыча в Канаде, по оценкам аналитиков, уменьшилась приблизительно на 450 000 баррелей в день. Пожар, произошедший 14 марта в провинции Альберта, повредил нефтяное оборудование, и на рынке ожидают снижения поставок канадской нефти в США.
 
По оценкам Standard Chartered, в последнее время добыча в целом сократилась примерно на 25 млн баррелей, а по мнению PIRA Energy Group, сокращение может достигнуть 30 млн баррелей.
 
Фьючерсы на бензин торговались с небольшим понижением, около 1,76 доллара за галлон.
 
Между тем Рик Спунер, главный аналитик CMC Market, не думает, что рост цен будет устойчивым. "Ралли, вероятно, близко к пику, так как фундаментальные факторы остаются негативными", – говорит он. Если цены еще существенно вырастут, активность в сланцевой отрасли США увеличится еще больше. Добыча в США уже превысила 9 млн баррелей в день, буровая активность продолжает расти, а запасы нефти в хранилищах держатся на рекордных максимумах.
 
Согласно оценке S&P Global Platts, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 125 000 баррелей. Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует отчет о запасах нефти в среду.
 
Ежемесячный отчет ОПЕК о рынке нефти будет обнародован в среду и будет содержать, в том числе оценку запасов. В четверг, 13 апреля, будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства.
 
Jenny W. Hsu
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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