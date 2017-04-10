«Нефть России», 11.04.17, Москва, 11:11 ЦБ раскрыл сценарии стресс-тестов для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) -- дефолты банков и корпораций в горизонте пяти лет не должны помешать исполнению их обязательств перед клиентами. Чтобы пройти проверку на прочность, НПФ будут наращивать вложения в облигации федерального займа (ОФЗ), которые не подлежат переоценке в рамках тестов. Такой консервативный подход, по мнению экспертов, чреват снижением доходности инвестиций.



Детали стресс-тестирования НПФ раскрыл вчера директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Филипп Габуния. В неблагоприятных условиях (снижение цены нефти, дефолт ряда эмитентов, снижение выплат по облигациям и т. п.) в пятилетнем горизонте фонды должны будут выполнить свои обязательства перед клиентами, пояснил господин Габуния. Пройти стресс-тесты фондам -- как оперирующим накоплениями (в них аккумулировано более 2 трлн руб.), так и работающим с резервами (более 1 трлн руб.) -- на первоначальном этапе предлагается на добровольной основе уже во втором полугодии, обязательными они станут с февраля 2018 года (см. "Ъ" от 16 февраля и 20 марта).



В ходе стресс-тестов будет оцениваться влияние на все портфели и капитал различных вводных (будут определяться ЦБ дважды в год). Ключевых направления два -- финансовая устойчивость (кредитный и рыночный риски) и ликвидность (объем торгов по той или иной бумаге составляет 30% от среднего за три последних года, при этом возможности репо нет). Единственный актив, который в ходе стресс-теста не подлежит отрицательной переоценке,-- ОФЗ. По банковским вложениям (депозиты, акции и облигации), корпоративным бондам и акциям вероятность дефолта будет зависеть от рейтинга эмитента. По активам без рейтинга вероятность дефолта -- 50%. Стоимость ряда высокорисковых вложений, земельных участков будет равна нулю.



Чтобы тест был максимально репрезентативным, каждая позиция тестируется 10 тыс. раз, вероятность дефолта рассчитывается с использованием генератора случайных чисел. При этом рейтинг крупнейшего эмитента (как по депозитам, так и по облигациям) в ходе стресс-теста каждый раз снижается сразу на три позиции. "Такая мера дестимулирует фонды складывать все активы в одну корзину",-- пояснил господин Габуния. По результатам тестирования Банк России определит вероятность выполнения фондом своих обязательств. Если результаты не устроят ЦБ, НПФ должен будет диверсифицировать активы или увеличить капитал. "Не исключаю, что будут установлены переходные периоды, шока для индустрии мы создавать не хотим",-- подчеркнул Филипп Габуния.



У отрасли немало вопросов к представленной ЦБ методологии. "Наличие рейтингов "Эксперт РА" и АКРА записано во всех требованиях к инвестированию пенсионных накоплений, было бы логично учитывать их при проведении стресс-тестов",-- отмечает гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров. По словам главы рабочей группы по риск-менеджменту АНПФ Андрея Константинова, с момента пилотных стресс-тестов (их НПФ прошли в конце 2016 года) подход ЦБ кардинально изменился. "Возникают вопросы к принципам дефолта ценных бумаг -- как по нерыночным, так и по рыночным активам,-- указывает он.-- При предложенных сценариях ряд НПФ не сможет пройти стресс-тесты". Относительно успешно пройти тесты сейчас смогут 10-12 НПФ (из 71 в реестре ЦБ), прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин.



Рассчитывать же на массовую докапитализацию НПФ с учетом грядущей трансформации отрасли (запуск индивидуального пенсионного капитала с 2019 года) не стоит, указывают эксперты. "У акционеров нет четкого понимания: будет ли приток новых средств в систему, поэтому на вливания капитала они сейчас не готовы,-- говорит собеседник "Ъ" в НПФ из топ-10.-- Наиболее вероятно увеличение доли ОФЗ до уровня, который точно позволит пройти стресс-тест". Однако, по его словам, такой подход чреват снижением доходности, в том числе начисляемой на счета клиентов НПФ. С запуском стресс-тестирования НПФ соблюдать разумный баланс между интересами акционеров и клиентов фонда придется всем игрокам, резюмирует советник президента НАПФ Валерий Виноградов.



Сегодня методология стресс-тестирования НПФ будет направлена в СРО НПФ для сбора предложений участников рынка.



Павел АксеновПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550425/ Источник: Kommersant.ru ← "Последнюю милю" закроют дивидендами "Россетей": Регуляторы продолжают искать деньги на мелких потребителей электроэнергии ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль умеренно снизятся под давлением внешнего негатива → Новости net.finam.ru