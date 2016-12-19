«Нефть России», 11.04.17, Москва, 11:05 Как выяснил "Ъ", Минэнерго столкнулось с критикой предложений по продлению "последней мили" (механизм субсидирования мелких потребителей электроэнергии за счет крупных) со стороны Минэкономики и ФАС. Минэнерго предлагало при отмене "мили" компенсировать выпадающие доходы распредсетей за счет дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) или запрета на прямые договоры ФСК с потребителями. Минэкономики и ФСК в ответ предлагают вернуться к старой идее введения платы за неиспользуемую сетевую мощность или отмены понижающего коэффициента для тарифов населения. Позиции регуляторов сошлись только в одном: они согласны рассмотреть компенсацию выпадающих доходов распредсетей за счет дивидендов "Россетей".



Министерства продолжают спорить о решении проблемы "последней мили". Это механизм перекрестного субсидирования в энергетике, когда крупные потребители, запитанные от магистральных сетей ФСК, также платят и тариф распредсетевой компании (МРСК), хотя ее услугами не пользуются. Схема снижает тарифы для населения и мелких потребителей, повышая плату для крупных, и должна была быть прекращена в 2014 году. Но тогда ее продлили для 20 регионов до июля 2017 года. В Бурятии, Забайкалье, Еврейской АО и Амурской области "последняя миля" закончится лишь в 2029 году.



Схема Минэнерго, внесенная в правительство в январе, предполагала фактическое продление "мили" в 11 регионах, запрет на прямые договоры потребителей с ФСК уже с 2018 года, дифференциацию единого тарифа ФСК. Предлагалось также компенсировать выпадающие доходы распредсетей (10,4 млрд руб.) от отмены "последней мили" за счет дивидендов компаний "Россетей" и повышения тарифов до 2024 года.



Но Минэкономики это не поддержало, следует из письма замминистра Николая Подгузова в правительство от 21 марта (копия есть у "Ъ"). Основанием для продления "мили", по его мнению, могут быть убытки МРСК, но они в 2017 году ожидаются лишь у "Курскэнерго" и "Липецкэнерго" (филиалы "МРСК Центра"), "Бурятэнерго" и "Читаэнерго" ("МРСК Сибири"). В "Россетях" "Ъ" сообщили, что удовлетворительное финансово-экономическое состояние большинства компаний холдинга -- это результат работы по снижению расходов в условиях ограничения на рост тарифов. "Но, по оценкам аудита, внутренние резервы группы "Россети" достигли предельного уровня",-- подчеркнули в холдинге.



Минэкономики предложило свои варианты решения, включающие, в частности, введение платы потребителей за неиспользуемую сетевую мощность (сходные идеи обсуждаются с начала 2010-х годов). Министерство поддержало и идею ФАС об отмене понижающего тарифного коэффициента 0,7 для населения регионов, где с 1 июля должна прекратиться "последняя миля". Эффект составит до 47 млрд руб. в год, сообщал заместитель главы ФАС Виталий Королев в Минэкономики 15 февраля (копия есть у "Ъ").



При этом Минэк, как и ФАС, не отказывается от перераспределения дивидендов "Россетей" в адрес "наиболее критических филиалов", но только если предложенных мер недостаточно. В Минэнерго и ФАС на запрос "Ъ" не ответили, в Минэке сообщили, что решения по вопросу "последней мили" нет. "Россети" готовы компенсировать выпадающие доходы МРСК за счет дивидендов, но эти расходы надо включить в расчет необходимой валовой выручки холдинга, а в тариф внести надбавку перекрестного субсидирования для прямых потребителей ФСК. Другой вариант "Россетей" -- запрет прямых договоров ФСК с потребителями. Объем "перекрестки", по данным "Россетей",-- около 200 млрд руб. в год, говорится в письме холдинга в Минэк от 13 февраля (есть у "Ъ").



В ФСК (копия письма в Минэкономики от 1 марта, есть у "Ъ") считают, что дифференциация единого тарифа компании увеличит платежи прямых потребителей на 17% в 2017 году, еще на 10% в 2018 году и на 4% в 2019 году. Ликвидируя "перекрестку" в распредсетях, Минэнерго, по сути, предлагает такой же механизм в магистральных -- "через необоснованное повышение тарифов для прямых потребителей", отмечает ФСК. А запрет на прямые договоры удлинит цепочку платежей и вызовет рост дебиторской задолженности. При уходе от "мили" тарифы ФСК вырастут в 2018 году на 6,2%, в 2019 году -- на 0,7%, в 2020-2023 годах -- на 3,1%.



Вместо этого ФСК предлагает переход на расчеты с распредсетями по средней фактической мощности: если она ниже прогнозной, то последнюю предлагается уменьшать равными шагами за шесть--десять лет до фактической. Если схему растянуть на десять лет, то дополнительный рост тарифа ФСК в 2018 году составит 3,6%, в 2019-м -- 0,4%, в 2020-2024 годах -- 1,6%, платежи сетей будут снижаться на 0,5 млрд руб. ежегодно. В ФСК "Ъ" сообщили, что знакомы с дискуссией и готовы в ней участвовать.



Директор ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Василий Киселев считает: оснований продлевать "последнюю милю" нет, поэтому Минэкономики и не поддержало Минэнерго. "А что помешало Минэнерго так же объективно оценить запросы сетей, остается неясным",-- говорит он. Федор Корначев из Райффайзенбанка полагает, что компенсация выпадающих доходов "Россетей" из дивидендов дочерних компаний в целом негативна для акционеров холдинга. Он отмечает, что выпадающие доходы меньше полученных в 2016 году "Россетями" дивидендов. "Решение регуляторных проблем за счет дивидендов дочерних структур указывает на госстатус компании и отчасти противоречит логике публичной компании",-- говорит аналитик.



Татьяна ДятелПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550424/ Источник: Kommersant.ru ← Генерал прошел курс сырьевой экономики: Олег Феоктистов возвращается из "Роснефти" в ФСБ Из пенсионных портфелей вытряхнут риски: ЦБ представил методику стресс-тестов для НПФ → Новости net.finam.ru