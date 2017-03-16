«Нефть России», 11.04.17, Москва, 11:01 Вчера НК "Роснефть" сообщила о досрочном прекращении полномочий члена правления компании, бывшего вице-президента по безопасности Олега Феоктистова. Действующий генерал ФСБ проработал в "Роснефти" всего полгода, после чего вернулся в аппарат прикомандированных сотрудников спецслужбы. Новое место работы Олега Феоктистова будет связано с центральным аппаратом ведомства -- там он займет пост заместителя начальника руководителя службы экономической безопасности ФСБ.



О кадровых перестановках в правлении "Роснефти" сообщила сама компания, уточнив, что 5 апреля ее совет директоров принял решение о досрочном прекращении полномочий вице-президента по безопасности компании Олега Феоктистова. Новым членом правления "Роснефти" сроком на три года назначен вице-президент и руководитель аппарата компании Юрий Курилин.



В "Роснефти" генерал Феоктистов проработал полгода: в качестве прикомандированного сотрудника ФСБ он курировал в компании вопросы безопасности, заняв место выходца из МВД Василия Юрченко. По неофициальным данным, именно генерал Феоктистов принимал непосредственное участие в операции по задержанию экс-главы Минэкономики Алексея Улюкаева. Напомним, господин Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти" по обвинению в вымогательстве взятки (см. "Ъ" от 16 ноября 2016 года). Информацию об уходе господина Феоктистова из "Роснефти" (об этом в марте сообщала "Новая газета") в компании опровергали, однако позже глава "Роснефти" Игорь Сечин подтвердил возвращение вице-президента "на военную службу". Тогда и. о. главы службы безопасности стал заместитель господина Феоктистова Урал Латыпов, проработавший долгое время в органах прокуратуры. По словам источников "Ъ", после задержания Алексея Улюкаева Олегу Феоктистову начали подыскивать новое место работы в самой компании, однако альтернативной должности топ-менеджеру в "Роснефти" не нашлось. Собеседники "Ъ" утверждают, что после возбуждения уголовного дела в отношении экс-главы Минэкономики вокруг Олега Феоктистова "возникло много шумихи": к высокопоставленному генералу, избегавшему публичности и даже не размещавшего свою фотографию на сайте "Роснефти", было привлечено "излишнее внимание". В связи с этим и было принято решение отозвать его обратно в центральный аппарат ФСБ: по данным "Ъ", руководство спецслужбы уже приняло решение выдвинуть его кандидатуру на пост замглавы службы экономической безопасности ФСБ (до перехода в "Роснефть" он занимал пост замначальника управления собственной безопасности ФСБ). Указ о назначении подписывается президентом. Отметим также, что Олег Феоктистов, по словам источников "Ъ", покинет и совет директоров ПАО "Башнефть", куда он вошел сразу после того, как контрольный пакет компании за 329,7 млрд руб. приобрела "Роснефть" (см. "Ъ" от 12 октября 2016 года).



Новым членом правления стал Юрий Курилин. С 2003 года он работал в ТНК-BP, с 2008 по 2017 год -- трудился на руководящих должностях в BP. По словам источника "Ъ" в нефтяной отрасли, господин Курилин считался одним из старейших членов команды Роберта Дадли в России, в последние годы он занимался совместными проектами "Роснефти" и BP в России, например СП "Ермак Нефтегаз". В "Роснефти" от комментариев отказались, но один из источников в отрасли считает, что приход "такого профессионального менеджера" может углубить сотрудничество между компаниями.



Иван СинергиевПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550423/ Источник: Kommersant.ru ← Пожелания в сокращенном формате: Исполнить госпрограммами все требования "майских указов" пока не вышло "Последнюю милю" закроют дивидендами "Россетей": Регуляторы продолжают искать деньги на мелких потребителей электроэнергии → Новости net.finam.ru