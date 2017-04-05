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Пожелания в сокращенном формате: Исполнить госпрограммами все требования "майских указов" пока не вышло
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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 10:56 При подготовке очередного доклада об исполнении госпрограмм в 2016 году в Белом доме расхождению требований "майских" указов Владимира Путина и этих бюджетных документов будет посвящена специальная глава. В ряде случаев материалы к докладу вообще не дают возможности сделать вывод о том, выполняются или нет в госпрограммах программные требования президента. Но вряд ли происходящее станет причиной каких-либо трений между властными структурами -- поручения 2012 года исполняются при доходах бюджета 2016 года.
В логике бюджетной реформы, начатой еще Алексеем Кудриным как главой Минфина (до 2012 года), госпрограммы должны были увязать ежегодные бюджетные расходы ведомств с долгосрочными целями государственной политики -- и дать Белому дому возможность оценивать эффективность и результативность госрасходов. Отчет об исполнении госпрограмм правительство готовит ежегодно -- всего на 2016 год в РФ действовала 41 госпрограмма из 44 (одна из них -- "Развитие Арктики" -- являлась аналитической), в целом же при оценке их эффективности Белый дом рассматривает около 2 тыс. показателей.
По данным источников "Ъ" в Белом доме, по итогам 2016 года правительство констатировало, что на госпрограммы пришлось 10,9 трлн руб. расходов бюджета, при этом реализация всех программ внесла отрицательный вклад в рост ВВП на уровне минус 0,24 п. п.-- максимальный (плюс 0,12 п. п.) пришелся на "Развитие пенсионной системы", сильнее же всего сократили экономический рост "Обеспечение общественного порядка" (минус 0,04 п. п.), "Доступное жилье" (минус 0,05 п. п.) и "Развитие атомного энергокомплекса" (минус 0,1 п. п.).
"Отрицательный вклад в динамику ВВП", впрочем, не следует трактовать шире, чем расчетный показатель -- например, во многих случаях вклад чистого экспорта в динамику ВВП РФ отрицателен, по итогам 2016 года Минэкономики и Росстат подтвердили отрицательный вклад в этот показатель вообще всех госрасходов. По данным "Ъ", в 2017 году вклад в рост ВВП госпрограмм ожидается положительным.
Доклад об их результативности в 2016 году, по данным "Ъ", также будет в отдельной главе констатировать, что ряд требований "майских указов" Владимира Путина от 7 мая 2012 года в госпрограммах так и не был учтен -- или, напротив, был упразднен из списков результатов по их выполнении. Учесть в госпрограммах требования указов Кремль поручал правительству еще в 2013 году -- но по данным анализа, в 2016 году четыре из 55 оцениваемых показателей "майских указов", или 7%, в них так и не вошли. Как сообщают собеседники "Ъ", это требование увеличения финансирования научных фондов до 25 млрд руб. к 2018 году (указ 599 от 7 мая 2012 года, ответственный -- Минобрнауки) и наращивания внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% ВВП к 2015 году с увеличением доли вузов в этих затратах до 11,4% (также Минобрнауки, при этом требование указа входит в список приоритетов ведомства). Не учтены в госпрограммах и требования повышения пенсий военным (на 2 п. п. выше инфляции) и стипендий студентам, обучающимся без троек (до прожиточного минимума). В случае военных пенсий, впрочем, не утверждена и сама госпрограмма "Развитие пенсионной системы на 2018-2035 годы".
Еще почти треть (30%) требований указов учтены госпрограммами не в полной мере либо планируются к исключению из них -- всего в правительстве насчитали 37 таких уже исключенных из программ показателей. Так, в частности, Минтруд, насчитавший за 2013-2015 годы 43,9 тыс. новых рабочих мест для инвалидов, отчитался о выполнении норматива (14,2 тыс. в год) -- но из показателей результативности госпрограммы "Содействие занятости населения" с 2017 года этот пункт удалил -- что угрожает как созданию новых рабочих мест, так и сохранению уже созданных, говорят в Белом доме. Отдельно в правительстве отмечают подход Минстроя -- из-за невозможности выполнения требований Кремля по развитию строительной отрасли он упразднил из госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем" целых пять требований "майских указов".
Впрочем, в Белом доме предлагают лишь "проработать" вопрос учета требований указов в госпрограммах с их ответственными исполнителями -- а также с Росстатом: статведомству, перешедшему в ведение Минэкономики, предстоит разработать отсутствующие базовые показатели для оценки выполнения ряда пунктов президентских требований. При этом от поиска ответственных за сложившуюся ситуацию составители отчета фактически отказываются, констатируя, что из-за отсутствия распределения ответственности между соисполнителями госпрограмм найти виноватых не представляется возможным. К мысли, что с исполнением "майских указов" в условиях спада доходов бюджета возникнут проблемы и решать их придется творчески, в правительстве уже давно привыкли.
Олег Сапожков, Дмитрий Бутрин