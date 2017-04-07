«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:47 В понедельник, 10 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 8,25 коп. (-0,14%), до 57,16 руб., курс евро – на 13,00 коп. (-0,21%), до 60,55 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд (+45,16%), евро/рубль – 248,0 млн евро (-28,88%).



Центральный банк России с 11 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 46,95 коп., до 57,3896 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,7469 руб., что выше предыдущего дня на 17,82 коп.



Торги на Мосбирже накануне открылись ростом по доллару и евро. Валюты, обновив свои пятничные максимумы, перешли в коррекционную фазу на фоне дорожающей нефти. Курс доллара вырос до 57,59 руб., курс евро – до 60,96 руб.



За выходные дни ситуация вокруг Сирии несколько успокоилась, поэтому участники рынка одним глазом следили за новостями из США и Сирии, а другим – за динамикой нефти. Нефтяные цены в понедельник отреагировали повышением на сообщение из Ливии, которая остановила добычу нефти на крупнейшем месторождении аш-Шарара.



К закрытию торговой сессии цена на нефть марки Brent восстановилась до $56 за баррель. Курс доллара снизился до 57,17 руб., курс евро – до 60,55 руб.



Возросшие геополитические риски продолжают оказывать негативное влияние на российскую валюту. Инвесторы ждут разрешения конфликтной ситуации вокруг Сирии. В центре внимания саммит G7 на уровне глав МИД в Италии (10-11.04) и визит главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона в Москву (12.04). От этих событий будет зависеть дальнейшая динамика ОФЗ и рублёвых пар.



Два дня подряд индекс государственных облигаций России (RGBI) закрывается снижением. В понедельник индекс снизился на 0,3%, до 136,43. Индекс RGBI является основным индикатором carry trade. С технической точки зрения тревожным звоночком для рубля станет пробой уровня 134,48. Восходящий тренд в ОФЗ может оказаться под угрозой в случае дальнейшей эскалации по Сирии.



Помимо новостей по Сирии на динамику рублёвых пар и нефти окажут влияние отчеты по запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США. Если после их публикации стоимость Brent удержится выше $55, то рубль переживет новые атаки.



В понедельник российская валюта укрепилась незначительно. При отсутствии негативных новостей в сторону России рубль продолжит восстанавливать потери прошлой недели. Техническая картина указывает на постепенное снижение курса доллара до 56,80/90 руб., курса евро – до 60,38 руб.



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