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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:45 Фьючерсы на нефть в первой половине азиатской сессии вторника торговались почти без изменений, тогда как накануне на нью-йоркской сессии они выросли почти на 1,5% на фоне перебоев с добычей в Ливии и Канаде.
Майские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX ранее в Азии торговались по 53,07 доллара за баррель, с понижением примерно на 1 цент в электронной системе Globex. Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures прибавили в цене 4 цента до 56,02 доллара. Котировки фьючерсов на нефть WTI и Brent росли пять сессий подряд, продемонстрировав самый длительный период роста с середины августа. За последние две недели котировки демонстрировали дневное снижение лишь дважды.
Последним катализатором роста цен стала Ливия, крупнейшее месторождение которой - Шарара - было приостановлено второй раз за несколько недель, так как местные ополченцы заблокировали трубопровод, ведущий к нефтяному терминалу. "Перспективы добычи в Ливии (теперь) кажутся намного менее определенными", - рассуждает Тимоти Эванс, нефтегазовый аналитик Citi Futures.
Новая приостановка добычи на Шараре сокращает производство нефти в Ливии примерно на 220 000 баррелей в день, тогда как добыча в Канаде, по оценкам аналитиков, уменьшилась приблизительно на 450 000 баррелей в день. Пожар, произошедший 14 марта в провинции Альберта, повредил нефтяное оборудование, и на рынке ожидают снижения поставок канадской нефти в США.
По оценкам Standard Chartered, в последнее время добыча в целом сократилась примерно на 25 млн баррелей, а по мнению PIRA Energy Group, сокращение может достигнуть 30 млн баррелей.
Между тем Рик Спунер, главный аналитик CMC Market, не думает, что рост цен будет устойчивым. "Ралли, вероятно, близко к пику, так как фундаментальные факторы остаются негативными", - говорит он. Если цены еще существенно вырастут, активность в сланцевой отрасли США увеличится еще больше. Добыча в США уже превысила 9 млн баррелей в день, буровая активность продолжает расти, а запасы нефти в хранилищах держатся на рекордных максимумах.
Спот-цены на золото в первой половине лондонской сессии колебались мало.
Цены держались в диапазоне, так как инвесторы учитывают как вероятность повышения процентных ставок ФРС в следующие месяцы, так и спрос на золото в качестве актива-убежища после ракетного удара США по Сирии и в связи со скорыми президентскими выборами во Франции.
В 03.20 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 37 центов, по 1254,11 доллара за унцию.
Paul Larkins