«Нефть России», 11.04.17, Москва, 10:42 Росатом принял участие в форуме Общероссийского народного фронта "Госзаказ - за честные закупки": предприятия атомной отрасли представили свою экспозицию на выставке, а директор по закупкам, материально-техническому обеспечению и управлению качеством Роман Зимонас в рамках состоявшейся дискуссии рассказал о выстроенной госкорпорацией системе закупок. Эта система фактически была признана образцовой: почти все выступавшие представители госкомпаний так или иначе сравнивали свой опыт с наработками Росатома.



Госкорпорацию можно считать одним из крупнейших заказчиков: в атомной отрасли ежегодно заключается около 70 тыс. договоров на сумму более триллиона рублей. На электронных площадках зарегистрировано около 85 тыс. поставщиков, которые постоянно работают с Росатомом. При этом 99% конкурентных закупок проводится через электронные торги. В среднем количество участников крупных закупок на один лот достигает семи, увеличившись с 2011 года в два раза. "Мы прекрасно справились с размещением заказа в 2016 году. Весь план выполнен. Причем нам удается все крупные торги разыгрывать как минимум в первом полугодии - это позволяет больше времени отводить на исполнение заказов", - рассказал Роман Зимонас.



Управление закупочной деятельностью Росатома состоит из нескольких основных элементов. Прежде всего это единая методология: все 395 компаний, которыми управляет госкорпорация, проводят закупки по единым правилам. Все закупки размещаются на сайте Росатома и дублируются на государственном сайте. Вот уже семь лет действует автоматизированная система управления закупками: все планы закупочной деятельности и конкурсная документация приводятся в едином электронном виде, полностью обеспечивая поддержку и отчетность, связанную с закупками. Несколько лет в Росатоме успешно действует так называемая категорийная система управления заказами - объединение заказов на несколько лет для увеличения интереса рынка. Используется и система закупок с двумя победителями: для сложных поставок, которые во всем мире могут обеспечить единицы, такая система позволяет повысить конкуренцию - в случае победы одного поставщика есть риск, что в дальнейшем он сможет диктовать цены.



Для контроля цен создана внутренняя система управления ценообразованием: стоимость всех товаров и услуг поставщиков фиксируются, и расчет новых контрактов проводится с учетом того, по какой цене закупки проводились ранее. При этом коммерческие предложения, которые могут привести к повышению цены, используются очень редко.



В обязательном порядке используется система контроля за возможными нарушениями. Это и внутренний арбитраж (рассматривает около 800 жалоб ежегодно, причем примерно 300 признается обоснованными), и горячая линия по борьбе с хищениями и мошенничеством (информация с нее ежедневно поступает гендиректору), и меры взыскания за допущенные нарушения (бонус и сама работа в Росатоме всех ответственных за закупки сотрудников зависят от того, насколько качественно проведены эти процедуры). Арбитражный комитет порой принимает даже более жесткие решения, чем Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а если дело начинает приобретать уголовный оборот, служба экономической безопасности уполномочена сообщить об этом в правоохранительные органы - ежегодно таким образом формируется около 15-20 уголовных дел.



Кроме того, создана система мероприятий для поставщиков и общественности, включающая в себя обучение, проведение тематических форумов, формирование общественных площадок для обсуждения и улучшения правил, а также работу совета по прозрачности деятельности. Экономический эффект работы комплекса всех этих мероприятий достигает 10%.



Дополнительные 5% ежегодно дает переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных ценовых предложений участниками закупки. Например, в конкурсе на поставку установки переработки сбросных вод на Белорусскую АЭС цена заявки составила 731 млн руб., а после переторжки сократилась на 40% - до 437 млн руб. Применяются и дозапросы недостающих документов: часто поставщики допускают мелкие ошибки, которые привели бы к снятию их заявки - в таких документах Росатом разрешает вносить корректировку. Так, в конкурсе на поставку частей мостовых электрических кранов в АО "Русатом Сервис" из 11 участников 6 формально не соответствовали критериям, но после дозапроса 5 из них были допущены к торгам. В результате цена поставки была снижена на 69% - до 0,8 млн долл.



Вся эта система позволяет поддерживать малое и среднее предпринимательство (МСП): установленная законом доля закупок у МСП перевыполняется. Так, в 2015 году поставки осуществляла 21 организация МСП на общую сумму 28,2 млрд руб., в этом году поставщиками по плану будут уже 39 организаций, а сумма их контрактов составит 47,8 млрд руб. Для мелких и средних поставщиков ходовой продукции действует "Электронный магазин" - упрощенный механизм, в рамках которого от участника достаточно разместить в электронной системе свою оферту по цене и объемам без траты времени на подготовку документации, ожидание вскрытия и т.д.: заказчик, выбрав наилучшее предложение, может сразу же заключить с поставщиком электронный договор.



"Мы достигли колоссальных успехов по открытости, конкуренции и равноправию поставщиков по сравнению и с 90 годами, и с нулевыми. Созданы новые инструменты, демонстрирующие большую эффективность. Но есть ощущение, что нет прогресса в области управления и исполнения договоров, - отметил Роман Зимонас. - Законодательно очень слабо или почти не регулируются вопросы качества и сроков исполнения заказов. При этом ФАС очень негативно стала относиться к тому, что мы предъявляем дополнительные требования к поставщикам по опыту, ресурсам и лицензиям. Сейчас заказчик остается один на один с поставщиком, и единственная возможность решать какие-либо споры - это Арбитражный суд. По времени это занимает месяцы, быстро и оперативно работать не получается".



Один из примеров - закупка циркуляционного насоса и комбинированных затворов для Нововоронежской АЭС. Поставщик декларативно объявил о готовности выполнить заказ, но его реализация затянулась на 80 месяцев, причем поставленное оборудование провалило испытания. Другой пример - изготовление и поставка трубопроводной арматуры машзала для Белоярской АЭС. На исполнение контракта было потрачено около 40 месяцев, и техника снова подвела. Все, что можно отсудить у поставщика, - несколько миллионов рублей, а простой станции обходится гораздо дороже - десятки миллионов рублей ежедневно. Никакие штрафы несопоставимы с этими потерями.



Некачественное выполнение договоров порой приводит к трагедиям. Так, при выполнении работ по строительству комплекса общестроительных организаций для Курской АЭС-2 обрушилась часть каркаса строящегося цеха, что повлекло гибель работника субподрядчика. А при сооружении комплекса по переработке радиоактивных отходов для Курской АЭС было выявлено неудовлетворительное состояние заявленного башенного крана, потребовалась его замена. Декларативного подтверждения выполнения технических требований на этапе закупки недостаточно, убеждены в Росатоме.



Чтобы решать возникающие проблемы, до сих пор в госкорпорации допускали возможность работы с каждым подрядчиком в ручном режиме. Но сейчас это становится невозможным: по плану уже к 2023 году Росатом должен построить шесть блоков АЭС, пять из которых - за рубежом (Индия, Венгрия, Финляндия) - это слишком большой объем, который надо начинать реализовывать уже сейчас. В случае срыва работ будут не только финансовые потери в виде штрафов, но и значительный ущерб для репутации всей страны.



При этом зарубежные заказчики не допускают российских поставщиков к заказам, пока они не прошли финансово-экономический и технический аудит. Кстати, такая же практика применяется всеми мировыми конкурентами Росатома. Пока заказчик не убедится, что у поставщика есть своя производственная линия, соответствующая тем параметрам, которые он заявил, никакие деньги ему перечислены не будут. На слово никто не верит - и в этом большое отличие от российской системы, построенной на декларативных заявлениях поставщика.



"Пришло время очень серьезно обсуждать введение в законодательство обязательных требований к поставщикам по наличию опыта, ресурсов и лицензий, возможность проведения аудита изготовителей, подрядчиков и субподрядчиков со стороны заказчика, - подчеркнул Роман Зимонас. - Мы, конечно, ведем речь только об уникальных, опасных или технически сложных работах - естественно, аудит поставщиков, к примеру, продуктов питания не нужен. При этом все правила и методика закупки должны быть заблаговременно опубликованы, в ее отношении должна быть предусмотрена процедура обжалования. Необходимо составлять протокол, в котором отражалось бы, что не нравится заказчику, и участник должен либо согласиться, либо обжаловать его. Это важно не только для заказчиков, но и для поставщиков - они смогут развиваться в правильном направлении". Такую схему Росатом обязательно будет вводить, хотя она и не предусмотрена (но и не запрещена) действующим законом - иначе возникнут проблемы с выполнением планов, сообщил Роман Зимонас. А также Роман Зимонас предложил присутствующим органам власти рассмотреть целесообразность и возможность законодательного закрепления предлагаемых механизмов.



Владимир ПолкановПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550418/ Источник: Независимая Газета ← Захламление Крайнего Севера: Минприроды и губернаторам семи арктических регионов предстоит разобраться со свалками СВОДКА ДНЯ: Нефть ранее в Азии торговалась почти без изменений, золото держалось в диапазоне → Новости net.finam.ru