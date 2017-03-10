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Захламление Крайнего Севера: Минприроды и губернаторам семи арктических регионов предстоит разобраться со свалками

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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 10:36    Greenpeace России направил в Минприроды и губернаторам семи арктических регионов список объектов накопленного вреда окружающей среде, связанных с освоением Севера. Эта информация должна помочь властям принять меры для учета и уборки этих объектов.
 
Ликвидация накопленного экологического вреда, особенно в российской Арктической зоне, - один из важнейших вопросов охраны окружающей среды. По мнению экспертов, озвученном на круглом столе комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды 20 марта, решить эту проблему тяжело в том числе потому, что информации о существующих объектах накопленного вреда недостаточно.
 
В 2016 году Greenpeace России постарался собрать такую информацию: активисты посетили ряд арктических регионов с экспедициями, получили сведения от региональных общественных организаций, обобщили существующие открытые данные.
 
Список выявленных возможных объектов накопленного вреда 24 марта отправлен в Минприроды России и губернаторам Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края и Якутии.
 
Greenpeace России просит провести их оценку и внести в реестр объектов накопленного вреда, чтобы затем ликвидировать. В список вошли сотни объектов, однако можно предположить, что это лишь часть того ущерба, который был нанесен природе Арктики, ведь ресурсы Greenpeace России не позволяли исследовать всю Арктическую зону.
 
"Это цена индустриального освоения Арктики, и оплатить ее должны не российские налогоплательщики, а нефтяные и другие промышленные компании, которые получают баснословные прибыли. Мы обращаемся к федеральным и региональным властям, чтобы они проявили силу воли и добились этого. Мы передаем собранную информацию властям накануне форума "Арктика - территория диалога", чтобы привлечь к этой проблеме внимание высшего руководства страны и международного сообщества. Вторую волну индустриализации Арктика может не пережить", - заявил руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров.
 
Заслуживает внимания, что, по оценке Greenpeace России, президент России не выполнил своего обещания расширить сеть особо охраняемых природных территорий в Арктике. Их площадь сократилась на 12,5%. Напомним, что в сентябре 2013 года на третьем международном форуме "Арктика - территория диалога" Владимир Путин сказал: "Хочу также отметить, что мы намерены существенно расширить сеть особо охраняемых природных территорий Арктической зоны. Сегодня они занимают около 6% российской Арктики - почти 322 тыс. кв. км, в планах - увеличить их площади в разы".
 
В реальности произошло обратное - к 2017 году площадь особо охраняемых природных территорий в российской Арктике сократилась на 12,5%, из-за того что часть территории заказника "Земля Франца-Иосифа" лишилась охранного статуса.
 
25 августа 2016 года правительство РФ выпустило постановление, которым ликвидировало заказник "Земля Франца-Иосифа" и присоединило его часть к национальному парку "Русская Арктика". Другая часть территории заказника (35%, около 4 млн га) при этом лишилась какого бы то ни было охранного статуса.
 
Greenpeace России посчитал, что это постановление незаконно, и подал исковое заявление в Верховный суд о частичной отмене постановления правительства РФ, однако 15 марта 2017 года Верховный суд РФ отклонил этот иск.
 
Несмотря на это, Greenpeace России продолжит бороться за то, чтобы вернуть охранный статус той части заказника "Земля Франца-Иосифа", которая его потеряла.
 
Борис НиколаевПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550417/

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Захламление Крайнего Севера: Минприроды и губернаторам семи арктических регионов предстоит разобраться со свалками

«Нефть России», 11.04.17, Москва, 10:36   Greenpeace России направил в Минприроды и губернаторам семи арктических регионов список объектов накопленного вреда окружающей среде, связанных с освоением Севера. Эта информация должна помочь властям принять меры для учета и уборки этих объектов.
 
Ликвидация накопленного экологического вреда, особенно в российской Арктической зоне, - один из важнейших вопросов охраны окружающей среды. По мнению экспертов, озвученном на круглом столе комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды 20 марта, решить эту проблему тяжело в том числе потому, что информации о существующих объектах накопленного вреда недостаточно.
 
В 2016 году Greenpeace России постарался собрать такую информацию: активисты посетили ряд арктических регионов с экспедициями, получили сведения от региональных общественных организаций, обобщили существующие открытые данные.
 
Список выявленных возможных объектов накопленного вреда 24 марта отправлен в Минприроды России и губернаторам Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края и Якутии.
 
Greenpeace России просит провести их оценку и внести в реестр объектов накопленного вреда, чтобы затем ликвидировать. В список вошли сотни объектов, однако можно предположить, что это лишь часть того ущерба, который был нанесен природе Арктики, ведь ресурсы Greenpeace России не позволяли исследовать всю Арктическую зону.
 
"Это цена индустриального освоения Арктики, и оплатить ее должны не российские налогоплательщики, а нефтяные и другие промышленные компании, которые получают баснословные прибыли. Мы обращаемся к федеральным и региональным властям, чтобы они проявили силу воли и добились этого. Мы передаем собранную информацию властям накануне форума "Арктика - территория диалога", чтобы привлечь к этой проблеме внимание высшего руководства страны и международного сообщества. Вторую волну индустриализации Арктика может не пережить", - заявил руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров.
 
Заслуживает внимания, что, по оценке Greenpeace России, президент России не выполнил своего обещания расширить сеть особо охраняемых природных территорий в Арктике. Их площадь сократилась на 12,5%. Напомним, что в сентябре 2013 года на третьем международном форуме "Арктика - территория диалога" Владимир Путин сказал: "Хочу также отметить, что мы намерены существенно расширить сеть особо охраняемых природных территорий Арктической зоны. Сегодня они занимают около 6% российской Арктики - почти 322 тыс. кв. км, в планах - увеличить их площади в разы".
 
В реальности произошло обратное - к 2017 году площадь особо охраняемых природных территорий в российской Арктике сократилась на 12,5%, из-за того что часть территории заказника "Земля Франца-Иосифа" лишилась охранного статуса.
 
25 августа 2016 года правительство РФ выпустило постановление, которым ликвидировало заказник "Земля Франца-Иосифа" и присоединило его часть к национальному парку "Русская Арктика". Другая часть территории заказника (35%, около 4 млн га) при этом лишилась какого бы то ни было охранного статуса.
 
Greenpeace России посчитал, что это постановление незаконно, и подал исковое заявление в Верховный суд о частичной отмене постановления правительства РФ, однако 15 марта 2017 года Верховный суд РФ отклонил этот иск.
 
Несмотря на это, Greenpeace России продолжит бороться за то, чтобы вернуть охранный статус той части заказника "Земля Франца-Иосифа", которая его потеряла.
 
Борис Николаев
 


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