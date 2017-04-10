«Нефть России», 11.04.17, Москва, 10:20 Содержание договоренностей, достигнутых президентами Белоруссии и России, становится известным постепенно. Москва предоставит Минску кредит в 1 млрд долл. и даст добро на выделение двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, сообщил вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко. Эти деньги Минск использует на покрытие долгов, утверждают местные эксперты.



Новые подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина Владимир Семашко сообщил в вечернем эфире местного телевидения. "Третий, четвертый транш, каждый по 300 млн долл., итого это 600 млн долл. в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки и по низким ставкам. Также было сделано поручение еще дополнительно около 1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить", - сказал он.



Напомним, эксперты скептически отнеслись к официальным заявлениям об успешности переговоров президентов Белоруссии и РФ 3 апреля в Санкт-Петербурге. Долг за газ в размере более 700 млн долл. Белоруссии придется заплатить, при этом цена газа в этом году останется прежней, той, которую ранее выставила РФ (132 долл. за 1 тыс. куб. м вместо 72, на которых настаивал Минск). Восстановление объемов поставок нефти также случится только после того, как Белоруссия рассчитается за газ. Это все известные ранее озвученные позиции, с которыми еще совсем недавно в Минске не соглашались. Подробности становятся известны постепенно. Сначала первый вице-премьер правительства Василий Матюшевский уточнил, что Россия пообещала кредит 750-800 млн долл. на рефинансирование прежних долгов.



Причем речь шла о межгосударственных кредитах. Теперь выясняется, что к ним добавится еще 1 млрд 600 млн кредита. Таким образом Белоруссия рассчитывает на российский кредит около 2,4 млрд долл. Это почти столько, сколько ждала Белоруссия от МВФ.



Напомним, Белоруссия обсуждала программу с фондом стоимостью 3 млрд долл. Несмотря на благоприятный внешнеполитический фон, стороны не смогли договориться, поскольку МВФ настаивает на том, что финансировать будет только реформы. Проводить реформы Лукашенко не хочет. Финансово крепкими частными предприятиями он не сможет манипулировать так, как он это делает со слабыми государственными. Что касается цели кредитов, то официальный Минск не скрывает, что они нужны для расчетов по прежним долгам.



Как следует из государственного бюджета, в этом году Белоруссии на выплату госдолга нужно 3,5 млрд долл.: 1,65 млрд долл. - на обслуживание внутреннего долга, 1,86 млрд долл. - внешнего. Из них около 750 млн долл. - это долг России. Вероятно, его Владимир Путин пообещал рефинансировать, то есть дать денег под проценты на его выплату. Около 500 млн долл. Белоруссия должна Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР). Еще есть долги перед Китаем (около 400 млн долл.).



Формируя бюджет, правительство рассчитывало, что будет отдавать эти долги за счет выпуска новых еврооблигаций (800 млн долл.), траншей ЕФСР (700 млн долл.) и продажи очередных гособлигаций на внутреннем рынке на сумму 360 млн долл. Туда же должны были пойти суммы вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. Таким образом, источники погашения долга изначально были не очень надежными. На экономический рост и доходы от работы экономики правительство и вовсе не рассчитывало.



Госдолг Белоруссии начал расти с 2013 года. Экономика, лишившаяся энергетических дотаций России, постепенно слабела, недостаток средств власти компенсировали кредитами, госдолг повышался. Например, только за 2016 год он увеличился на 12,5%, до почти 19 млрд долл., 13,6 из которых - это внешний долг.



Государственные эксперты в эфире госканалов взахлеб рассказывают о том, как замечательно, что Россия дает Белоруссии очередные кредиты. Негосударственные эксперты тем временем предупреждают, что кредиты на возврат других кредитов в условиях экономической рецессии - это путь к долговому кризису. К слову, даже Минфин Белоруссии поделился своим беспокойством относительно того, что за последние пять лет удельный вес платежей по госдолгу в расходах бюджета вырос с 2 до 10%. "Проблемы прошлых лет, возникавшие в связи с неэффективностью госсектора и неспособностью им обслуживать свои финансовые обязательства, решались путем увеличения госдолга. Это прямой путь к возникновению проблем на уровне госфинансов в будущем, если и дальше продолжать идти исключительно этим же путем", - предупреждает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрий Крук.



Решение межгосударственных споров или корпоративных проблем "Газпрома" за счет российского госбюджета - типичная тактика Кремля. Чтобы вывести из тупика переговоры по ценам на газ или формально закрыть долги иностранцев перед "Газпромом", Москва не раз предлагала выделить очередной государственный кредит с весьма сомнительной перспективой его возврата. Таким образом, белорусский или украинский долг за газ фактически перекладывается на российский госбюджет или все население РФ.



Весьма показательна в этом смысле история 3-миллиардного кредита Украине, который Кремль выдал правительству Януковича в конце 2013 года из российского Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предполагалось, что за счет этих денег Киев вернет "Газпрому" долги за потребленный в 2013 году газ. Однако этого не произошло. Получив российский госкредит, украинцы заплатили "Газпрому" лишь половину долга. К тому же перспективы возврата 3 млрд долл. в российский ФНБ остаются крайне сомнительными. Очень похожая история разворачивается на наших глазах с миллиардным кредитом Минску, из которого Лукашенко должен вернуть более 720 млн долл. структурам "Газпрома". Сможет ли Белоруссия вернуть в российский бюджет этот миллиардный кредит - большой вопрос. Таким образом, по белорусским долгам перед "Газпромом" вновь предстоит расплачиваться российским гражданам. "В более развитых странах подобного смешения государственного и корпоративного бюджета, как правило, не происходит. В России же это возможно. В том числе и потому, что "Газпром" - это не просто бизнес-единица. Газовому концерну приходится выполнять пожелания главного акционера - государства. И государство, в свою очередь, также внимательно относится к корпоративным финансам "Газпрома", - объясняет аналитик Sberbank Investments Research Валерий Нестеров.



Антон Ходасевич, Михаил СергеевПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550414/ Источник: Независимая Газета ← Страшное энергетическое оружие РФ оказалось мифом: Соседние страны отказываются от российских ресурсов без катастрофических последствий для себя Цена энергетической независимости: Как Украина пережила нынешний отопительный сезон → Новости net.finam.ru