«Нефть России», 11.04.17, Москва, 10:14 Политики многих стран традиционно обвиняют Россию в использовании так называемого энергетического оружия. Москва якобы выкручивает руки соседям, используя их критическую зависимость от поставок российских энергоносителей. Однако Украина, несмотря на отказ от российского газа и дефицит угля, завершает отопительный сезон без катастрофических последствий. Похожая картина и в прибалтийских странах, которые решительно сокращают потребление российского газа. Этот же путь уже прошла и Грузия.



Украина в целом удачно завершила отопительный сезон, избежав веерных отключений электричества, рапортуют местные чиновники.



Однако страна по-прежнему испытывает дефицит антрацита. Так, согласно данным Минэнерго Украины, запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины с 3 по 10 апреля снизились на 0,4% (на 7,4 тыс. т) - до 1,8 млн т. "По состоянию на утро 10 апреля запасы угля антрацитовой группы составили почти 400 тыс. т (-10,1% к 3 апреля), газовой группы - 1,4 млн т (+2,7%)", - следует из сообщения министерства.



Дефицит антрацита в Незалежной в итоге вылился в остановку некоторых ТЭС. Так, с сегодняшнего дня должна остановиться Криворожская ТЭС. Ранее были отключены Змиевская ТЭС в Харьковской области, Трипольская ТЭС и Приднепровская теплоэлектростанция. По данным агентства "Униан", остановки были вызваны значительным дефицитом угля, добыча которого преимущественно сконцентрирована в неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областях. "Трипольская ТЭС решила прекратить производство электроэнергии вследствие низких запасов антрацитового угля на складах", - объяснял и.о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.



Как сообщает Ковальчук, остановка ТЭС поспособствует накоплению угля к началу летнего максимума нагрузок в энергосистеме. Однако, по мысли экспертов, пиковое потребление электроэнергии к лету может вновь поднять вопрос нехватки антрацита.



В Минэнерго Украины подчеркивают: без угля страна не останется. В частности, министр энергетики Игорь Насалик рассчитывает на импорт антрацита из США в объеме 2,5-3 млн т. Кроме того, по его словам, энергогенерирующие компании уже начали контрактовать антрацит в ЮАР и других странах. Для энергетического баланса Украине к концу 2017 года необходимо импортировать 4,7 млн т энергетического угля.



Вместе с тем, рассуждает директор компании "Энергетические ресурсы Украины" Андрей Фаворов, если уж так проблематично и дорого импортировать уголь, то не лучше ли импортировать готовый продукт - электроэнергию. "Здесь чисто экономическое решение, что будет дешевле: импортировать электроэнергию из Молдовы, Беларуси, Румынии, Словакии, Венгрии или покупать уголь в ЮАР и США и везти его с перевалкой, плюс доставка по железной дороге. Альтернатива у нас есть", - приводит слова Фаворова Deutsche Welle.



Примечательно, но на фоне дефицита антрацита в стране частные компании уже начали экспортируют электроэнергию за рубеж. Так, с апреля коммерческая компания ДТЭК Рината Ахметова начала экспортировать электроэнергию в Молдавию. Правда, фактически себе в убыток. "Цена поставки по данному контракту не обеспечивает прибыли, однако начало поставок важно для восстановления утраченных позиций", - отмечала директор департамента электроэнергетического комплекса Минэнерго Украины Ольга Буславец.



Заметим, до 2015 года Молдавия являлась одним из крупнейших потребителей украинской электроэнергии. Из-за кризиса в восточных регионах страны и нехватки угля для электростанций, поставки электричества в регион сократились. А в 2015 году экспорт был практически прекращен.



Поиски альтернативных поставщиков антрацита или электроэнергии еще продолжаются. А в отношении газа уже принято политическое решение - не закупать его напрямую из России. Вчера "Нафтогаз Украины" напомнил, что он не импортирует российский газ по контракту с "Газпромом" уже 500 дней, то есть с 26 ноября 2015 года. Страна, как отмечается, закупает голубое топливо исключительно на своей западной границе. В частности, основные объемы газа Незалежная приобретает из Словакии, Польши и Венгрии. Впрочем, газ из этих стран - это то же самое российское топливо.



Подобную политику в Киеве объясняют своим "освобождением" от России. "Как показали последние годы, диверсификация энергоснабжения может стать при определенных условиях судьбоносным вопросом для Европы. Россия рассматривает мир как поле боя, а энергия является одним из важнейших орудий в этой битве", - говорил в интервью немецкой газете Handelsblatt глава МИД Украины Павел Климкин.



Действительно, соглашаются эксперты "НГ", поставляемые из России (пусть и реверсом через ЕС) газ и антрацитный уголь Донбасса, не являются для Украины безальтернативными энергоресурсами. "У страны имеются так же достаточно богатые разработанные залежи газового угля, добываемого в западных регионах, он отличается меньше энергоэффективностью, но в целом именно он позволил избежать веерных отключений ранней весной в условиях транспортной блокады Донбасса", - замечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Вместе с тем, энергетическое влияние РФ на Украину довольно сильно, продолжает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. Но вместо возможной экономии средств Незалежная наращивает расходы на энергетику по политическим причинам.



"К примеру, в конце 2016 года тонна угля из Донбасса стоила 56 долл, а закупаемый у иностранных поставщиков уголь стоил на тот момент 100 долл. То есть, чтобы не закупать уголь по наименьшей цене с наименьшим логистическим плечом, и не брать газ по наилучшей из предлагаемых цен, правительство Украины берет на себя все большую ответственность и все большие расходы, в то время как государственный долг на душу населения неизменно растет", - подчеркивает научный руководитель программы магистратуры Высшей школы корпоративного управления Академии народного хозяйства и госслужбы Иван Капитонов. И по мнению эксперта, такой политически-мотивированный подход будет работать до тех пор, пока западные государства дают Украине кредитные ресурсы, и денег достаточно, чтобы думать именно о политике.



Не только Украина, но и соседние страны, ранее входившие в единую энергосистему СССР, в общем сумели ограничить зависимость от РФ без катастроф. Литва, к примеру, смогла положить конец монополии "Газпрома", открыв в Клайпеде собственный терминал сжиженного природного газа (СПГ) в 2014 году. А с 2015 года Литва торгует газом с Эстонией и в 2017 году планирует включить в этот процесс Латвию. Помимо этого Вильнюс закупает СПГ у Норвегии по долгосрочным соглашениям. Обсуждаются также закупки Литвой и американского СПГ. "У "Газпрома" больше нет значительных рычагов на рынке стран Балтии", - цитирует агентство Reuters главу государственного оператора газовых сетей Литвы Далиуса Мисиунаса.



Правда, стоит отметить, что Вильнюс пока так и не смог на все 100% отказаться от российского газа.



Пока что Литва единственная из прибалтийских стран, кто обладает инфраструктурой по приему СПГ. Однако в ближайшее время к ней может присоединиться и Эстония. Так, бывшая советская республика планирует строительство собственного СПГ-терминала в Палдиски. При этом правительство страны предлагает закупать исключительно американский СПГ.



Фактически полностью от российского голубого топлива отказалась и Грузия. На сегодняшний день доля российского газа составляет не больше 8%. Основные же объемы стране поставляет соседний Азербайджан. Он же является и крупным поставщиком электроэнергии в Грузию. Согласно прогнозам, Минэнерго Грузии в текущем году из Азербайджана будет поставлено около 820 млн кВт-ч. К примеру, только в 2015 году Россия экспортировала в Грузию около 511 млн кВт-ч.



Кроме того, Тбилиси наращивает и собственную электрогенерацию. В частности, в субботу была запущена Дарьяльская ГЭС на границе с РФ. Мощность новой гидроэлектростанции составляет 108 МВт, а ежегодная выработка - 510 млн кВт-ч. "Это является самой мощной и отличной от всех по своей конструкции станцией. Мы все хорошо знаем, насколько актуальны сегодня энергобезопасность и энергополитика и насколько острыми являются эти темы для всего мира", - сказал на церемонии запуска ГЭС премьер Грузии Гиоргий Квирикашвили.



Ольга СоловьеваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550413/ Источник: Независимая Газета ← Почему чиновники недооценивают рубль Лукашенко погасит долг "Газпрому" российским кредитом. Новые заимствования угрожают белорусской экономике → Новости net.finam.ru