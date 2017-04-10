«Нефть России», 11.04.17, Москва, 10:10 Минэкономразвития опубликовало новый макроэкономический прогноз по развитию экономики России до 2020 года. Вышедшие данные удивили экспертов, так как в прогнозе четко говорится о том, что в ближайшие годы рубль будет только слабеть, а никак не укрепляться. Например, в 2017 году ведомство прогнозирует средний курс на уровне 64,4 рубля за доллар, в 2018-м - 69,8 рубля за доллар, а уже к 2020 году курс составит все 72,7 рубля за доллар. Четкого обоснования прогноза министерство не дает. Текущий рост национальной валюты Максим Орешкин объясняет сезонными факторами и операциями Минфина на валютном рынке. С учетом отсутствия четкого обоснования своих прогнозов утверждения Минэкономразвития выглядят странно.



Сегодня на рублевые пары оказывает влияние целая группа факторов: цены на нефть, внутренняя экономическая политика, макроэкономическая статистика, динамика пары евро/доллар, монетарная политика ЦБ РФ и, конечно, геополитическая ситуация. Изменение каждого из них влечет за собой волатильность валютного курса, и часто предсказать их очень сложно, поэтому долгосрочные прогнозы на несколько лет вперед выглядят несостоятельными, так как еще много воды утечет.



В ближайшие годы рубль останется чувствительным к геополитическим изменениям. Уже сегодня мы видим, что обострение конфликта в Сирии и, как следствие, отношений между РФ и США привело к ослаблению рубля, несмотря на рост цен на нефть. Это показывает, что политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, рублю придется туго и прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться. Однако вряд ли ведомство может предвидеть развитие политической ситуации на несколько лет вперед.



Далее по степени воздействия на рубль идет динамика пары евро/ доллар, движение которой определяется политикой ЕЦБ и ФРС США. Длительное время пара торгуется в коридоре 1,035-1,145 и выходить из него не собирается. Ужесточение монетарной политики в Штатах проходит плавно, и укрепление доллара будет происходить медленно, а значит, и давление на рубль будет минимальным.



Третий и достаточно важный фактор - это внутренняя экономическая политика, которая определяется динамикой макростатистики и состоянием бюджета РФ. И если динамика первой улучшается, то бюджет остается дефицитным, что толкает правительство на вербальные интервенции в пользу ослабления рубля, так как именно от валютного курса будет зависеть размер дефицита в этом и следующих годах. Это естественно, что при прогнозируемом дефиците в 3,2% ВВП по итогам 2017 года правительство ратует за слабый рубль. Но возможности влиять на рубль напрямую у правительства нет, так как это право закреплено исключительно за ЦБ РФ.



Мегарегулятор пока придерживается жесткой монетарной политики и медленно понижает ставку, и вряд ли в ближайшие годы ситуация изменится. Для резкого снижения ставки нужна стабильность в экономике, а мы ее не имеем и обретем не раньше 2020 года. Тем не менее снижение ставки даже на 0,25% оказывает воздействие на рубль, ослабляя его.



Ну и, конечно же, цены на нефть, хотя в последний год зависимость рубля от них сильно снизилась. Регулировать цены путем сокращения добычи нефти ОПЕК и иным производителям удается не очень эффективно, спрос на углеводороды растет медленно, а значит, в ближайшие несколько лет высоких цен на нефть нам не видать.



Факторов, свидетельствующих об ослаблении рубля в ближайшей перспективе, больше, чем о его дальнейшем укреплении. Однако мы не считаем, что речь идет о достаточно сильных скачках и возврату пары доллар/рубль к отметке 70 рублей. Средний курс в 2017 году составит порядка 60 рублей за доллар, в 2018-м - около 63-65 рублей. Для долгосрочных инвесторов приобрести валюту впрок имеет смысл, но бежать сломя голову в обменники пока не стоит, ведь четких сигналов на ослабление нет, а тренд по обеим парам с технической точки зрения остается нисходящим. Именно поэтому слова правительства, и Мин эка в частности, всерьез никто не воспринимает.



Анна КокореваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550412/ Источник: Известия ← Доллар держится на ударной волне: Как обострение конфликта в Сирии отразится на курсе валюты Страшное энергетическое оружие РФ оказалось мифом: Соседние страны отказываются от российских ресурсов без катастрофических последствий для себя → Новости net.finam.ru