«Нефть России», 11.04.17, Москва, 10:03 Правительство Дании хочет изменить законы страны, чтобы иметь возможность блокировать строительство «Северного потока – 2»



Недавно Еврокомиссия (ЕК) признала, что у нее нет возможности помешать прокладке «Северного потока – 2», несмотря на возражения десятка стран Евросоюза. Правительство Дании предлагает законопроект, который позволит учитывать соображения в области внешней политики и безопасности, рассказал Financial Times (FT) министр энергетики Дании Ларс Кристиан Лиллехольт. Нынешнее законодательство, учитывающее только потенциальные экологические угрозы, не позволяет блокировать строительство, так как вторая ветка трубопровода проходит вдоль маршрута действующего «Северного потока – 1».



Рассматривать проект прокладки газопровода Дания и Швеция могут, поскольку он проходит через их территориальные воды. Они направляли письмо в ЕК с просьбой дать оперативную оценку проекта. Ряд стран ЕС высказывали политические сомнения в необходимости строительства трубопровода, который будет поставлять газ в обход Украины и Польши. Правительство Польши, в частности, настаивает, что «Северный поток – 2» сделает Европу более зависимой от поставок «Газпрома», а ее саму лишит платы за транзит газа. О политической подоплеке строительства заявляют в Словакии и Литве. «Это вопрос политики и влияния», – заявила в феврале президент Литвы Даля Грибаускайте. Правительство Германии поддерживает проект, называя его коммерческим. В результате его реализации Германия станет крупнейшим хабом по импорту газа в Европу.



«Газпром» планирует завершить строительство в 2019 г. В порты Балтийского моря уже отправлено более 700 км труб, более четверти от необходимой длины. На прошлой неделе оператор проекта Nord Stream 2 направил в Копенгаген запрос на разрешение строительства в датских территориальных водах. «Правительство Дании пока не решило, будет ли новое законодательство применяться к поданному запросу», – сказал Лиллехольт FT. В конце марта ЕК ответила в письме Дании и Швеции, что у нее нет законных оснований блокировать проект. Но ЕК не видит необходимости в новой инфраструктуре такого масштаба, считает, что проект противоречит целям ЕС по диверсификации поставок энергоресурсов и снижению зависимости от крупных поставщиков, отмечалось в письме.



Михаил ОверченкоПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550410/ Источник: Ведомости ← Минэнерго не торопится: Минэнерго не может решить, восстанавливать или нет пострадавшую от затопления Загорскую ГАЭС-2 Доллар держится на ударной волне: Как обострение конфликта в Сирии отразится на курсе валюты → Новости net.finam.ru