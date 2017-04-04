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Прогнозы

Доллар и евро получат мощный стимул для роста

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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:44    Наступившая неделя для российской валюты обещает быть непростой. Снова на первый план вышли геополитические риски, которые заставили игроков пересмотреть свои текущие позиции по рублю.
 
Все изменилось буквально в считанное мгновение, после того как Америка нанесла авиаудары по Сирии, а госсекретарь США обвинил Россию в том, что она не справилась со своей ответственностью в Сирии. Но и техническая картина локально преобразилась.
 
По итогам минувшей недели на графике пары USD/RUB появились сигналы, указывающие на дальнейший рост американской валюты, как минимум до зоны 57,7-58 рублей. Прорыв выше 58 рублей откроет дорогу в направлении 60-61 рубля.
 
В паре EUR/RUB разворотных сигналов пока недостаточно, но не исключен рост до ближайшего сопротивления, проходящего через уровень 61,5 рубля.
 
Как будет дальше развиваться динамика ключевых валютных пар USD/RUB и EUR/RUB, во многом зависит от тех данных, которые будут поступать на этой неделе. И первое, на что стоит обратить внимание, так это на данные за I квартал.
 
Сегодня, во вторник, ждем данных по текущему счету РФ за I квартал, прогноз - профицит 18,75 миллиарда долларов, а в среду - данные по недельной инфляции. Однако все же это второстепенные показатели, на которые игроки валютного рынка могли бы обратить свой взор в отсутствии внешних раздражителей. Сейчас же биржевиков куда больше волнует угроза ввода новых санкций со стороны Штатов, чем экономическая ситуация в стране.
 
Безусловно, прошлый опыт санкционного режима нами еще не забыт. И в этой связи наибольший интерес, скорее всего, вызовут не данные по РФ, а переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, намеченные на 12 апреля. В этот же день ожидается публикация доклада ОПЕК по нефтяному рынку и традиционно публикуемые данные по запасам от API и EIA.
 
В четверг также добавится и доклад МЭА о нефтяном рынке, в пятницу - данные о числе действующих буровых в США от BakerHughes. Но под занавес недели торговая активность на рынках спадет, так как многие биржи Европы будут закрыты в преддверии Католической Пасхи, облигационный рынок США будет открыт лишь до полудня пятницы. Торговля как на фондовом, так и на валютном рынке в отсутствии части игроков всегда выглядит вялой. Поэтому, если иностранные валюты и получат импульсы к своему росту, то, скорее всего, это произойдет в первой половине недели.
 
Валюты для поездок на ближайшие пару месяцев можно покупать как по текущим уровням (57 за доллар и 60,5 за евро), так и на снижении в район 56 рублей по американской, так и в район 60 рублей по европейской валютам. Эти уровни обоснованы технически и пока могут выступить в роли основных уровней спроса.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550406/

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Доллар и евро получат мощный стимул для роста

«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:44   Наступившая неделя для российской валюты обещает быть непростой. Снова на первый план вышли геополитические риски, которые заставили игроков пересмотреть свои текущие позиции по рублю.
 
Все изменилось буквально в считанное мгновение, после того как Америка нанесла авиаудары по Сирии, а госсекретарь США обвинил Россию в том, что она не справилась со своей ответственностью в Сирии. Но и техническая картина локально преобразилась.
 
По итогам минувшей недели на графике пары USD/RUB появились сигналы, указывающие на дальнейший рост американской валюты, как минимум до зоны 57,7-58 рублей. Прорыв выше 58 рублей откроет дорогу в направлении 60-61 рубля.
 
В паре EUR/RUB разворотных сигналов пока недостаточно, но не исключен рост до ближайшего сопротивления, проходящего через уровень 61,5 рубля.
 
Как будет дальше развиваться динамика ключевых валютных пар USD/RUB и EUR/RUB, во многом зависит от тех данных, которые будут поступать на этой неделе. И первое, на что стоит обратить внимание, так это на данные за I квартал.
 
Сегодня, во вторник, ждем данных по текущему счету РФ за I квартал, прогноз - профицит 18,75 миллиарда долларов, а в среду - данные по недельной инфляции. Однако все же это второстепенные показатели, на которые игроки валютного рынка могли бы обратить свой взор в отсутствии внешних раздражителей. Сейчас же биржевиков куда больше волнует угроза ввода новых санкций со стороны Штатов, чем экономическая ситуация в стране.
 
Безусловно, прошлый опыт санкционного режима нами еще не забыт. И в этой связи наибольший интерес, скорее всего, вызовут не данные по РФ, а переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, намеченные на 12 апреля. В этот же день ожидается публикация доклада ОПЕК по нефтяному рынку и традиционно публикуемые данные по запасам от API и EIA.
 
В четверг также добавится и доклад МЭА о нефтяном рынке, в пятницу - данные о числе действующих буровых в США от BakerHughes. Но под занавес недели торговая активность на рынках спадет, так как многие биржи Европы будут закрыты в преддверии Католической Пасхи, облигационный рынок США будет открыт лишь до полудня пятницы. Торговля как на фондовом, так и на валютном рынке в отсутствии части игроков всегда выглядит вялой. Поэтому, если иностранные валюты и получат импульсы к своему росту, то, скорее всего, это произойдет в первой половине недели.
 
Валюты для поездок на ближайшие пару месяцев можно покупать как по текущим уровням (57 за доллар и 60,5 за евро), так и на снижении в район 56 рублей по американской, так и в район 60 рублей по европейской валютам. Эти уровни обоснованы технически и пока могут выступить в роли основных уровней спроса.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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