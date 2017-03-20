«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:39 Компания Hilcorp Alaska обнаружила источник утечки газа на подводном трубопроводе в заливе Кука у берегов Аляски, где обитает редкий вид белухи, ведутся ремонтные работы, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.



Трубопровод диаметром 20 сантиметров поставляет газ от четырех платформ Hilcorp, чей представитель заявил, что в минувшие выходные водолазы обнаружили 5-сантиметровую пробоину на трубопроводе. По его словам, работа трубопровода не будет возобновлена до проведения всех необходимых испытаний после ремонта и разрешения регулятора.



Вероятно, утечка началась в середине декабря. Поиски места утечки компания Hilcorp начала в январе. Однако ранее работы водолазов были невозможны из-за льда.



В начале апреля сообщалось об обнаружении нефтяного пятна у платформ компании. Позже Hilcorp сообщила, что провела обследование нефтепровода и не выявила каких-либо повреждений.



Экологи заявляют об опасности утечки для окружающей среды, в то время как Hilcorp утверждает, что пока доказательство причинения ущерба природе нет.



В заливе обитает редкий вид белухи, которых осталось всего 340 особей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550405/ Источник: ПРАЙМ ← Японский премьер выступил за построение экономики, основанной на водороде Доллар и евро получат мощный стимул для роста → Новости net.finam.ru