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Иностранные компании

Hilcorp нашла у берегов Аляски источник утечки газа, начавшейся в декабре

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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:39    Компания Hilcorp Alaska обнаружила источник утечки газа на подводном трубопроводе в заливе Кука у берегов Аляски, где обитает редкий вид белухи, ведутся ремонтные работы, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
 
Трубопровод диаметром 20 сантиметров поставляет газ от четырех платформ Hilcorp, чей представитель заявил, что в минувшие выходные водолазы обнаружили 5-сантиметровую пробоину на трубопроводе. По его словам, работа трубопровода не будет возобновлена до проведения всех необходимых испытаний после ремонта и разрешения регулятора.
 
Вероятно, утечка началась в середине декабря. Поиски места утечки компания Hilcorp начала в январе. Однако ранее работы водолазов были невозможны из-за льда.
 
В начале апреля сообщалось об обнаружении нефтяного пятна у платформ компании. Позже Hilcorp сообщила, что провела обследование нефтепровода и не выявила каких-либо повреждений.
 
Экологи заявляют об опасности утечки для окружающей среды, в то время как Hilcorp утверждает, что пока доказательство причинения ущерба природе нет.
 
В заливе обитает редкий вид белухи, которых осталось всего 340 особей.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550405/

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Hilcorp нашла у берегов Аляски источник утечки газа, начавшейся в декабре

«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:39   Компания Hilcorp Alaska обнаружила источник утечки газа на подводном трубопроводе в заливе Кука у берегов Аляски, где обитает редкий вид белухи, ведутся ремонтные работы, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
 
Трубопровод диаметром 20 сантиметров поставляет газ от четырех платформ Hilcorp, чей представитель заявил, что в минувшие выходные водолазы обнаружили 5-сантиметровую пробоину на трубопроводе. По его словам, работа трубопровода не будет возобновлена до проведения всех необходимых испытаний после ремонта и разрешения регулятора.
 
Вероятно, утечка началась в середине декабря. Поиски места утечки компания Hilcorp начала в январе. Однако ранее работы водолазов были невозможны из-за льда.
 
В начале апреля сообщалось об обнаружении нефтяного пятна у платформ компании. Позже Hilcorp сообщила, что провела обследование нефтепровода и не выявила каких-либо повреждений.
 
Экологи заявляют об опасности утечки для окружающей среды, в то время как Hilcorp утверждает, что пока доказательство причинения ущерба природе нет.
 
В заливе обитает редкий вид белухи, которых осталось всего 340 особей.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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