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Hilcorp нашла у берегов Аляски источник утечки газа, начавшейся в декабре
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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:39 Компания Hilcorp Alaska обнаружила источник утечки газа на подводном трубопроводе в заливе Кука у берегов Аляски, где обитает редкий вид белухи, ведутся ремонтные работы, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
Трубопровод диаметром 20 сантиметров поставляет газ от четырех платформ Hilcorp, чей представитель заявил, что в минувшие выходные водолазы обнаружили 5-сантиметровую пробоину на трубопроводе. По его словам, работа трубопровода не будет возобновлена до проведения всех необходимых испытаний после ремонта и разрешения регулятора.
Вероятно, утечка началась в середине декабря. Поиски места утечки компания Hilcorp начала в январе. Однако ранее работы водолазов были невозможны из-за льда.
В начале апреля сообщалось об обнаружении нефтяного пятна у платформ компании. Позже Hilcorp сообщила, что провела обследование нефтепровода и не выявила каких-либо повреждений.
Экологи заявляют об опасности утечки для окружающей среды, в то время как Hilcorp утверждает, что пока доказательство причинения ущерба природе нет.
В заливе обитает редкий вид белухи, которых осталось всего 340 особей.