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Японский премьер выступил за построение экономики, основанной на водороде
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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:35 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимым двигаться к отказу от углеводородов в качестве источника энергии и постепенно переходить на экологически чистые топливные батареи на основе водорода. Он заявил об этом сегодня на совещании в Токио по проблемам новой энергетики с участием глав заинтересованных министерств и ведомств.
"Наша цель - первыми в мире построить общество, основанное на использовании водорода", - подчеркнул премьер. Он сообщил, что в течение нынешнего года правительство разработает базовую стратегию действий в этом направлении.
В частности, к 2020 году на дорогах Японии будет около 40 тыс. легковых автомобилей и автобусов на топливных батареях, использующих водород. При его соединении с атмосферным кислородом вырабатывается электроэнергия, которая приводит в действие двигатель, а в атмосферу выделяется только безвредный водяной пар.
К 2030 году число зарегистрированных в стране машин, работающих на водороде, предполагается довести до 800 тыс. Для этого планируется более чем втрое снизить цены на такие автомобили, доведя их стоимость примерно до 2 млн иен (около 18 тыс. долларов). Правительство также намерено в четыре раза увеличить количество водородных заправок. Как ожидается, за предстоящие десять лет будет создана сеть из 320 таких заправочных станций - преимущественно в крупных городах.
В настоящее время в Японии водородные автомобили уже производят компании Toyota motor ("Тойота") и Honda motor ("Хонда"). Предстоящую летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио будут обслуживать только машины этого типа.
Василий Головнин