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Альтернативная энергия

Японский премьер выступил за построение экономики, основанной на водороде

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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:35    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимым двигаться к отказу от углеводородов в качестве источника энергии и постепенно переходить на экологически чистые топливные батареи на основе водорода. Он заявил об этом сегодня на совещании в Токио по проблемам новой энергетики с участием глав заинтересованных министерств и ведомств.
 
"Наша цель - первыми в мире построить общество, основанное на использовании водорода", - подчеркнул премьер. Он сообщил, что в течение нынешнего года правительство разработает базовую стратегию действий в этом направлении.
 
В частности, к 2020 году на дорогах Японии будет около 40 тыс. легковых автомобилей и автобусов на топливных батареях, использующих водород. При его соединении с атмосферным кислородом вырабатывается электроэнергия, которая приводит в действие двигатель, а в атмосферу выделяется только безвредный водяной пар.
 
К 2030 году число зарегистрированных в стране машин, работающих на водороде, предполагается довести до 800 тыс. Для этого планируется более чем втрое снизить цены на такие автомобили, доведя их стоимость примерно до 2 млн иен (около 18 тыс. долларов). Правительство также намерено в четыре раза увеличить количество водородных заправок. Как ожидается, за предстоящие десять лет будет создана сеть из 320 таких заправочных станций - преимущественно в крупных городах.
 
В настоящее время в Японии водородные автомобили уже производят компании Toyota motor ("Тойота") и Honda motor ("Хонда"). Предстоящую летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио будут обслуживать только машины этого типа.
 
Василий ГоловнинПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550404/

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Японский премьер выступил за построение экономики, основанной на водороде

«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:35   Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимым двигаться к отказу от углеводородов в качестве источника энергии и постепенно переходить на экологически чистые топливные батареи на основе водорода. Он заявил об этом сегодня на совещании в Токио по проблемам новой энергетики с участием глав заинтересованных министерств и ведомств.
 
"Наша цель - первыми в мире построить общество, основанное на использовании водорода", - подчеркнул премьер. Он сообщил, что в течение нынешнего года правительство разработает базовую стратегию действий в этом направлении.
 
В частности, к 2020 году на дорогах Японии будет около 40 тыс. легковых автомобилей и автобусов на топливных батареях, использующих водород. При его соединении с атмосферным кислородом вырабатывается электроэнергия, которая приводит в действие двигатель, а в атмосферу выделяется только безвредный водяной пар.
 
К 2030 году число зарегистрированных в стране машин, работающих на водороде, предполагается довести до 800 тыс. Для этого планируется более чем втрое снизить цены на такие автомобили, доведя их стоимость примерно до 2 млн иен (около 18 тыс. долларов). Правительство также намерено в четыре раза увеличить количество водородных заправок. Как ожидается, за предстоящие десять лет будет создана сеть из 320 таких заправочных станций - преимущественно в крупных городах.
 
В настоящее время в Японии водородные автомобили уже производят компании Toyota motor ("Тойота") и Honda motor ("Хонда"). Предстоящую летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио будут обслуживать только машины этого типа.
 
Василий Головнин
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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