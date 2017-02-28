«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:30 Совет директоров "Газпром нефти" на своем заседании принял решение о привлечении у банка "Уралсиб" кредита на сумму до 7,5 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.



"Согласовать заключение сделки (сделок) в рамках Генерального соглашения о кредитовании, заключаемого ПАО "Газпром нефть" с ПАО "Банк Уралсиб" ... Лимит кредитной линии: не более 7,5 (семь миллиардов пятьсот миллионов) российских рублей", - отмечается в материалах компании.



Среди целей указываются пополнение оборотных средств компании, в том числе путем пополнения расчетного счета, открытого в другой кредитной организации для осуществления уставной деятельности, а также финансирование производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности "Газпром нефти".



Также в материалах компании отмечается, что срок действия кредита составит не более пяти лет с даты подписания соглашения.



"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтекомпания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. В феврале заместитель гендиректора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич сообщал о том, что компания не планирует значительных заимствований в 2017 году, возможны займы на рефинансирование долга. Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550403/ Источник: ПРАЙМ ← ОБЗОР: Фондовые индексы США незначительно выросли, инвесторы ждут отчетов компаний Японский премьер выступил за построение экономики, основанной на водороде → Новости net.finam.ru