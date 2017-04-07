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Инвестиции, финансы

ОБЗОР: Фондовые индексы США незначительно выросли, инвесторы ждут отчетов компаний

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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:24    Акции американских нефтегазовых и промышленных компаний выросли в понедельник, однако фондовые индексы США мало изменились по итогам торгов.. Инвесторы ждут сезона отчетности за 1-й квартал.
 
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,9 пункта, или менее чем на 0,1%, до 20658 пунктов. S&P 500 повысился на 0,01% после того, как завершил прошлую неделю с небольшими потерями. Nasdaq Composite опустился на 0,1%.
 
Одним из лидеров роста в составе S&P 500 стали акции Hess Corporation, набравшие 4%. В составе DJIA рост возглавили акции производителя строительной техники Caterpillar, подорожавшие на 1,7%.
 
Фьючерсы на нефть марки WTI подросли на 1,6% до 53,08 долларов за баррель. Рост связан как с авиаударом США по Сирии, так и с продолжением гражданской войны в богатой нефтью Ливии.
 
Инвесторы анализируют ряд противоречивых тенденций и обдумывают, смогут ли американские фондовые индексы вернуться к рекордным максимумам, достигнутым ранее в марте. С тех пор Dow Jones Industrial Average потерял более 2%.
 
Важнейшим событием на этой неделе будет начало сезона корпоративной отчетности за 1-й квартал, и инвесторы ждут сильного роста финансовых результатов, который сможет стимулировать ралли на фондовых рынках. По прогнозам FactSet, рост прибыли компаний в составе S&P 500 за 1-й квартал составил около 9%.
 
"Обычно с началом сезона отчетности на рынке начинается движение вверх. Не исключено, что мы увидим двузначный рост прибыли за первый квартал в годовом сравнении, – говорит Юррин Тиммер, директор Fidelity по макроэкономике. – База для этого достаточно прочна".
 
На этой неделе ожидается публикация отчетности Citigroup, Delta Air Lines и J.P. Morgan Chase & Co. Неделя будет укороченной в связи с празднованием Страстной пятницы.
 
По данным Tradeweb, доходность 10-летних гособлигаций США сегодня повысилась до 2,361% после роста до 2,375% в пятницу в ходе волатильных торгов.
 
Индекс доллара WSJ, который оценивает его курс к корзине из 16 других ведущих мировых валют, опустился на 0,1%.
 
Золото подешевело на 0,3% до 1251,10 доллара за унцию.
 
Европейский Stoxx Europe 600 опустился к флэтовой линии под давлением акций французских компаний из-за новых признаков обеспокоенности инвесторов перед президентскими выборами в стране. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги с разнонаправленной динамикой.
 
Акции австралийской добывающей корпорации BHP Billiton Ltd. поднялись на 4,6%, после того как инвестор-активист Elliott Management Corp. заявил в понедельник, что направил компании письмо с призывом выделить американские нефтяные активы и объединить двойную структуру с листингом в Великобритании и Австралии, чтобы повысить ценность компании для акционеров.
 
Alexander Osipovich, Christopher WhittallПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550402/

Дайджест российских СМИ"Газпром нефть" привлечет у банка "Уралсиб" кредит до 7,5 млрд руб
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ОБЗОР: Фондовые индексы США незначительно выросли, инвесторы ждут отчетов компаний

«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:24   Акции американских нефтегазовых и промышленных компаний выросли в понедельник, однако фондовые индексы США мало изменились по итогам торгов.. Инвесторы ждут сезона отчетности за 1-й квартал.
 
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,9 пункта, или менее чем на 0,1%, до 20658 пунктов. S&P 500 повысился на 0,01% после того, как завершил прошлую неделю с небольшими потерями. Nasdaq Composite опустился на 0,1%.
 
Одним из лидеров роста в составе S&P 500 стали акции Hess Corporation, набравшие 4%. В составе DJIA рост возглавили акции производителя строительной техники Caterpillar, подорожавшие на 1,7%.
 
Фьючерсы на нефть марки WTI подросли на 1,6% до 53,08 долларов за баррель. Рост связан как с авиаударом США по Сирии, так и с продолжением гражданской войны в богатой нефтью Ливии.
 
Инвесторы анализируют ряд противоречивых тенденций и обдумывают, смогут ли американские фондовые индексы вернуться к рекордным максимумам, достигнутым ранее в марте. С тех пор Dow Jones Industrial Average потерял более 2%.
 
Важнейшим событием на этой неделе будет начало сезона корпоративной отчетности за 1-й квартал, и инвесторы ждут сильного роста финансовых результатов, который сможет стимулировать ралли на фондовых рынках. По прогнозам FactSet, рост прибыли компаний в составе S&P 500 за 1-й квартал составил около 9%.
 
"Обычно с началом сезона отчетности на рынке начинается движение вверх. Не исключено, что мы увидим двузначный рост прибыли за первый квартал в годовом сравнении, – говорит Юррин Тиммер, директор Fidelity по макроэкономике. – База для этого достаточно прочна".
 
На этой неделе ожидается публикация отчетности Citigroup, Delta Air Lines и J.P. Morgan Chase & Co. Неделя будет укороченной в связи с празднованием Страстной пятницы.
 
По данным Tradeweb, доходность 10-летних гособлигаций США сегодня повысилась до 2,361% после роста до 2,375% в пятницу в ходе волатильных торгов.
 
Индекс доллара WSJ, который оценивает его курс к корзине из 16 других ведущих мировых валют, опустился на 0,1%.
 
Золото подешевело на 0,3% до 1251,10 доллара за унцию.
 
Европейский Stoxx Europe 600 опустился к флэтовой линии под давлением акций французских компаний из-за новых признаков обеспокоенности инвесторов перед президентскими выборами в стране. Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги с разнонаправленной динамикой.
 
Акции австралийской добывающей корпорации BHP Billiton Ltd. поднялись на 4,6%, после того как инвестор-активист Elliott Management Corp. заявил в понедельник, что направил компании письмо с призывом выделить американские нефтяные активы и объединить двойную структуру с листингом в Великобритании и Австралии, чтобы повысить ценность компании для акционеров.
 
Alexander Osipovich, Christopher Whittall
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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