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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:24 Акции американских нефтегазовых и промышленных компаний выросли в понедельник, однако фондовые индексы США мало изменились по итогам торгов.. Инвесторы ждут сезона отчетности за 1-й квартал.
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,9 пункта, или менее чем на 0,1%, до 20658 пунктов. S&P 500 повысился на 0,01% после того, как завершил прошлую неделю с небольшими потерями. Nasdaq Composite опустился на 0,1%.
Одним из лидеров роста в составе S&P 500 стали акции Hess Corporation, набравшие 4%. В составе DJIA рост возглавили акции производителя строительной техники Caterpillar, подорожавшие на 1,7%.
Фьючерсы на нефть марки WTI подросли на 1,6% до 53,08 долларов за баррель. Рост связан как с авиаударом США по Сирии, так и с продолжением гражданской войны в богатой нефтью Ливии.
Инвесторы анализируют ряд противоречивых тенденций и обдумывают, смогут ли американские фондовые индексы вернуться к рекордным максимумам, достигнутым ранее в марте. С тех пор Dow Jones Industrial Average потерял более 2%.
Важнейшим событием на этой неделе будет начало сезона корпоративной отчетности за 1-й квартал, и инвесторы ждут сильного роста финансовых результатов, который сможет стимулировать ралли на фондовых рынках. По прогнозам FactSet, рост прибыли компаний в составе S&P 500 за 1-й квартал составил около 9%.
"Обычно с началом сезона отчетности на рынке начинается движение вверх. Не исключено, что мы увидим двузначный рост прибыли за первый квартал в годовом сравнении, – говорит Юррин Тиммер, директор Fidelity по макроэкономике. – База для этого достаточно прочна".
На этой неделе ожидается публикация отчетности Citigroup, Delta Air Lines и J.P. Morgan Chase & Co. Неделя будет укороченной в связи с празднованием Страстной пятницы.
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Alexander Osipovich, Christopher Whittall