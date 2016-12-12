«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:21



КОММЕРСАНТ



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- Россияне отдохнут от Турции - Росавиация может снова запретить полеты в эту страну - Резко обострившееся в результате последних действий США в Сирии политическое напряжение между Россией и Турцией вылилось в предсказуемый и уже опробованный жест Москвы. Накануне высокого летнего сезона Росавиация предупредила о возможности запрета чартерных рейсов на турецкие курорты.



- Пожелания в сокращенном формате - Исполнить госпрограммами все требования "майских указов" пока не вышло - При подготовке очередного доклада об исполнении госпрограмм в 2016 году в Белом доме расхождению требований "майских" указов Владимира Путина и этих бюджетных документов будет посвящена специальная глава.



- Штрафы не первой свежести - Продуктовые сети предъявляют поставщикам претензии трехлетней давности - Крупные российские продовольственные ритейлеры решили взыскивать со своих поставщиков штрафы за нарушения, допущенные в прошлые годы.



- Личное выше индивидуального - Налоговые долги предпринимателей не спишут с их вкладов - Федеральная налоговая служба (ФНС) пообещала не списывать налоговые долги бизнеса индивидуальных предпринимателей (ИП) с их личных депозитов. Такие разъяснения ФНС дала в связи с многочисленными вопросами, спровоцированными Минфином.



- Компенсационные фонды наполовину пусты - Строительные СРО так и не перевели на спецсчета 50 млрд рублей - Как выяснилось вчера на XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций (СРО) в строительстве, меры правительства по обеспечению сохранности средств компенсационных фондов не уберегли их от потерь.



- "Зарплаты имеют тенденцию к существенному росту" - В Международной организации труда верят в перспективу увеличения трудовых доходов россиян - В 2017 году зарплаты российских работников могут вырасти на 2–3%,частично компенсировав падение 2015–2016 годов. Об этом, а также о трендах социальной защиты в России и новых формах занятости в мире в интервью "Ъ" рассказал главный специалист по вопросам заработной платы Бюро МОТ в Женеве Патрик Бельзер.



- Пострадавших от импорта просят не забывать - Глобальная торговля позволила повысить производительность труда и снизить цены. Однако ее влияние на занятость оказалось неоднозначным — хотя в среднем и положительным, говорится в опубликованном в понедельник совместном исследовании Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирного банка (ВБ).



- Депутатов вытесняют с улицы - Единороссы и оппозиция не договорились о форме встреч с избирателями - Межфракционная рабочая группа в Госдуме не нашла вчера компромиссного варианта поправок к принятому в первом чтении законопроекту, который приравнивает к митингам "встречи депутата с избирателями".



- Кремлевскому фонду подобрали аббревиатуру и структуру - "Экспертный институт социальных исследований" начал мониторинг выборных регионов - Как стало известно "Ъ", к работе приступила новая некоммерческая организация "Экспертный институт социальных исследований" (ЭИСИ), который станет экспертной площадкой для администрации президента (АП).



- Генерал прошел курс сырьевой экономики - Олег Феоктистов возвращается из "Роснефти" в ФСБ - Вчера НК "Роснефть" сообщила о досрочном прекращении полномочий члена правления компании, бывшего вице-президента по безопасности Олега Феоктистова. Действующий генерал ФСБ проработал в "Роснефти" всего полгода, после чего вернулся в аппарат прикомандированных сотрудников спецслужбы.



- Судебной стройке устроили перестроение - Подряды управделами президента проконтролирует Наталья Шуба - Как стало известно "Ъ", управление делами президента (УДП) завершает масштабную реорганизацию своего строительного блока. Генподрядчиком судебного квартала в Санкт-Петербурге и других кремлевских строек назначено ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ), которое возглавила президент Союза женщин Подмосковья, бывший советник экс-главы региона Бориса Громова Наталья Шуба.



- Экспроприацию в Люберцах признали нецелевой - В Страсбурге осудили изъятие земли для госнужд без общественного интереса - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление против России, признав нарушением Европейской конвенции принудительное изъятие земельных участков для госнужд при отсутствии доказательств "неоспоримого общественного интереса".



- Единороссов научили проектному мышлению - Высшая школа экономики вчера на закрытых семинарах обучала заместителей секретарей региональных отделений "Единой России" основам проектного управления в госсекторе.



- Бездействию управляющего дали срок - Фигурант дела о банкротстве фирмы Уильяма Браудера приговорен к двум годам колонии - Как стало известно "Ъ", в Элисте завершился процесс по уголовному делу о преднамеренном банкротстве ООО "Дальняя степь", созданного фондом Hermitage Capital. За умышленное бездействие в вопросе возврата выведенных из компании 37,5 млн акций "Газпрома" бывший конкурсный управляющий Александр Долженко приговорен к двум годам колонии.



- Московский суд услышали в Хайфе - Должник ВТБ раскроет активы перед банкротством - Как стало известно "Ъ", банк ВТБ, которому Евгений Маргулис, глава некогда успешного агрохолдинга — группы компаний "Зерностандарт",— не вернул еще десять лет назад многомиллионные кредиты, добился его привлечения к суду в Израиле.



- Математика обвинили в преподавании терроризма - Следствие добилось ареста за выступления в интернете - Пресненский райсуд Москвы только с третьей попытки отправил в СИЗО преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого СКР в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков.



- "Мы не можем оценить, сколько денег необходимо для лечения гепатита" - Главный инфекционист Минздрава о том, почему в России многие не знают о своем диагнозе – Реальное число носителей гепатита С в России примерно втрое выше зарегистрированного, рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава России Ирина Шестакова.



- Столичные власти заявили о старте нового этапа благоустройства улиц - Глава департамента капитального ремонта мэрии Москвы Алексей Елисеев заявил, что 10 апреля в столице стартовал основной этап программы "Моя улица".



- В Южной Осетии выбрали президента Алании - Новый глава республики Анатолий Бибилов пообещал добиться ее вхождения в состав РФ - В Южной Осетии в понедельник подвели итоги состоявшихся накануне президентских выборов: победу одержал спикер парламента Анатолий Бибилов. Президент РФ Владимир Путин в понедельник выразил надежду на то, что "отношения между странами получат дальнейшее развитие".



- Китай начинает коммерческий отлов шпионов - Власти Пекина выплатят до $72,4 тыс. за иностранного агента - Управление госбезопасности Пекина выпустило постановление, согласно которому граждане китайской столицы, обнаружившие иностранного шпиона, могут рассчитывать на вознаграждение до 500 тыс. юаней ($72,4 тыс.).



- "Преступником меня начали делать с того момента, как я стал популярным политиком" - Молдавский оппозиционер Ренато Усатый — о своем конфликте с руководством страны - Молдавская оппозиция выступила против изменения избирательной системы с пропорциональной на одномандатную. Инициатор нововведений — лидер правящей Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк.



- Рекс Тиллерсон вместо большой сделки - Первый визит в Москву нового госсекретаря США проходит на фоне нового обострения российско-американских отношений - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Москву сегодня во второй половине дня. Завтра утром он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.



- Авиапрому не хватает подъемной силы - Госпрограмма его развития выполнена на 74% - Как выяснил "Ъ", правительство признало серьезное отставание в выполнении обширных планов по реанимации российского авиапрома. Отрасли не удалось достигнуть ключевых показателей: снизились объемы поставок военных и гражданских самолетов и вертолетов, сдвинулись сроки все контрольные точки проекта нового пассажирского МС-21.



- Airbnb отказалась от российской прописки - Компания ликвидировала местную "дочку" - Международный сервис бронирования квартир Airbnb ликвидировал подразделение в России. В компании утверждают, что при этом не сокращали сотрудников и лишь упростили операционную структуру, переведя все операции в Берлин, Дублин и Лондон.



- "Последнюю милю" закроют дивидендами "Россетей" - Регуляторы продолжают искать деньги на мелких потребителей электроэнергии - Как выяснил "Ъ", Минэнерго столкнулось с критикой предложений по продлению "последней мили" (механизм субсидирования мелких потребителей электроэнергии за счет крупных) со стороны Минэкономики и ФАС.



- Росэнергобанку доначислили отзыв лицензии - На продолжение деятельности банку не хватило капитала - Недавняя смена акционеров не помогла Росэнергобанку сохранить лицензию. Банк был в зоне риска с прошлого года, но точку в его деятельности поставило требование ЦБ о доначислении резервов в объеме, равном капиталу.



- Из пенсионных портфелей вытряхнут риски - ЦБ представил методику стресс-тестов для НПФ - ЦБ раскрыл сценарии стресс-тестов для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — дефолты банков и корпораций в горизонте пяти лет не должны помешать исполнению их обязательств перед клиентами.



- Инвестбанкиры подзаработали - Их комиссии выросли до докризисного уровня - Начало 2017 года стало для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, лучшим за последние три года. По данным агентства Thomson Reuters, их комиссионные доходы составили $63,7 млн, что почти вдвое больше начала 2016 года.



- Личное выше индивидуального - Налоговые долги предпринимателей не спишут с их вкладов - Федеральная налоговая служба (ФНС) пообещала не списывать налоговые долги бизнеса индивидуальных предпринимателей (ИП) с их личных депозитов. Такие разъяснения ФНС дала в связи с многочисленными вопросами, спровоцированными Минфином.



- Железорудная кооперация - ДНР и ЛНР могут получить российскую руду со скидкой - Железная руда "Северстали" может быть переправлена на Енакиевский и Алчевский метзаводы, которые с марта находятся "во временном управлении" ДНР и ЛНР. ОАО РЖД уже согласилось дать скидку к тарифу в 25% на такой маршрут.



- Машины выехали на марте - Удачный месяц обеспечил квартальный рост продаж - Рост спроса на автомобили в марте на 9% смог компенсировать падение начала года. Но пока в отрасли опасаются делать оптимистичные прогнозы по году в целом.



- Кинотеатрам не хватило "Времени первых" - Сети недовольны результатами фильма - Фильм "Время первых" студии Bazelevs Тимура Бекмамбетова, для которого кинотеатры по настоянию продюсеров и Минкульта освободили треть сеансов, собрал на старте проката почти вдвое меньше прогноза — около 150 млн руб.



- PepsiCo собралась за стартапами - Корпорация создает собственный корпоративный акселератор - Один из крупнейших производителей продуктов в России PepsiCo запускает свой акселератор для стартапов. Компанию интересуют решения в части взаимодействия с потребителями, оптимизации операционных процессов и продаж.



- "Падение прекратилось, Россия вышла из рецессии, но роста нет" - Глава Sberbank CIB Игорь Буланцев о лимитах, джентльменских соглашениях и финансовой грамотности - За последние шесть месяцев российские эмитенты разместили за рубежом еврооблигации на $12,4 млрд, что соизмеримо с показателями предшествующих двух лет, а иностранцы вложили в фонды, ориентированные на РФ, $1,7 млрд.



ВЕДОМОСТИ



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- Бизнесменам нужны гарантии от дел - Уголовные дела по экономическим преступлениям должны возбуждаться только с согласия прокурора, а вести их должен специальный орган, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.



- Вернуться к сохе - Новые предложения по введению ограничений в интернете, верно улавливая запретительный тренд, все заметнее отрываются от реальности.



- Имидж нынче дорог - Региональные власти продолжают тратить миллионы рублей на самопиар, а госзаказы на эти услуги нередко получают близкие к ним компании, выяснил антикоррупционный центр "Яблока".



- Визит с секретом - Во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон впервые с момента назначения приедет в Москву.



- Бегство от налога - Налог на богатство разделил кандидатов в президенты Франции. Критики говорят, что из-за него капитал покидает страну.



- Кризис среднего класса - Огосударствление и отсутствие модернизации экономики сдерживают расширение среднего класса. Не находя себе применения, он размывается.



- Нацбанк Украины оказался свободен - У нацбанка Украины сменится председатель – от преемника Валерии Гонтаревой будет зависеть, получит ли страна деньги от МВФ.



- "Трубопроводный газ останется основой газоснабжения в Европе еще долгое-долгое время" - Руководитель крупнейшей газо- и нефтедобывающей компании в Германии и давнего партнера "Газпрома" доказывает, что Европе не угрожает зависимость от российского газа.



- Миллиард для Дерипаски - En+ собирается продать на Лондонской бирже около 20% своих акций примерно за $2 млрд. Деньги поровну поделят сам холдинг и его владелец Олег Дерипаска.



- Туроператорам предложен турецкий гамбит - Чартерные рейсы в Турцию могут снова подпасть под запрет, предупредили чиновники российские авиакомпании. Отношения между странами так и не наладились, констатирует эксперт.



- Март дарит автодилерам надежду - В марте рынок новых автомобилей вырос год к году на 9,4%, что сделало положительной динамику продаж за весь I квартал 2017 г. – впервые за четыре года.



- Google дорого замедляется - Замедлить трафик Google в России возможно только ценой многомиллиардных инвестиций, предупредил Институт исследований интернета (ИИИ).



- Тesla совершила второй обгон - Teslа стала самым дорогим автоконцерном США. Убыточная компания стоит дороже General Motors – инвесторы отчаянно верят Илону Маску.



- "Россия" переросла "Сибирь" - Две крупнейшие по пассажиропотоку авиакомпании теперь входят в группу "Аэрофлот": "Россия" в марте обогнала по этому показателю входящую в S7 Group авиакомпанию "Сибирь".



- Минэнерго не торопится -Минэнерго не может решить, восстанавливать или нет пострадавшую от затопления Загорскую ГАЭС-2.



- Дания разворачивает "Северный поток" - Правительство Дании хочет изменить законы страны, чтобы иметь возможность блокировать строительство "Северного потока – 2".



- Роуминг изгоняют из России - Мобильные операторы не вняли просьбам ФАС об отмене роуминга внутри России. Служба пока не развернула расследование, но предупредила большую четверку о готовности его начать, если ситуация не изменится.



- Индийский Amazon привлек $1,4 млрд - Microsoft, eBay, Tencent инвестировали $1,4 млрд в индийский стартап Flipkart – местного конкурента Amazon.



- МГТС не переходит на оптику - МГТС пока не удается полностью перейти со старой медной инфраструктуры на новую – оптоволоконную.



- Рыбная доля Сбербанка - Материнская компания крупного рыбопереработчика "Балтийский берег" признана банкротом. Правда, продукцию под его брендом продолжает выпускать структура одного из кредиторов – Сбербанка.



- Культурное жилье - "Дон-строй инвест" хочет построить на месте ДК им. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке жилой комплекс на 35 000 кв. м. Инвестиции в проект могут составить до 4,5 млрд руб.



- Штраф за билет на балет - Минкультуры начало бороться с перекупщиками билетов на спектакли и концерты. Им затруднят возврат билетов, а также будут штрафовать на сумму до 1 млн руб.



- Здоровый выбор Mondelez - Производитель печенья Oreo вскоре может начать поиски нового гендиректора. Одна из возможных причин – давление акционеров-активистов и смена предпочтений потребителей в пользу более здорового питания.



- Как ужиться с плохим шефом - Плохие начальники контролируют каждый шаг подчиненных, уклоняются от острых вопросов, приписывают себе чужие заслуги и перекладывают вину на других, утаивают информацию – такое поведение отбивает любое желание трудиться. Однако, в каких бы грехах ни был повинен босс, сотрудникам нужно наладить с ним отношения.



РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА



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- Мимо кассы - Глава Роструда Всеволод Вуколов: Работники начали разорять своих начальников за задержку заработной платы - Россияне начали банкротить своих работодателей, которые не выплачивают им вовремя зарплату, сообщил в интервью "Российской газете" руководитель Роструда Всеволод Вуколов. Он рассказал, какие еще появятся возможности у граждан и власти, чтобы сократить теневую занятость, и когда начнут действовать электронные трудовые книжки и договоры.



- Один в классе - Из-за школьного хулигана родители готовы перевести детей на надомное обучение - Из-за четвероклассника-хулигана родители почти половины учеников из класса просят перевести их детей на домашнее обучение. Такой акцией отчаяния родители одной из тульских школ попытались обратить внимание на скандальную ситуацию. Проблемы начались два года назад, когда мальчика с неуравновешенным характером перевели к ним из другой школы.



- Глушилка против бомбы - На вокзалах и в метро усилят охрану и поставят новые спецприборы - Новые меры безопасности на транспорте, особенно - в метро, потребовало принять правительство России. Сегодня "РГ" публикует правительственное постановление, в котором утверждены требования в том числе и к антитеррористической безопасности.



- Измена не в счет - Верховный суд России признал незаконными такие условия в брачных контрактах, как неверность, ссора или развод - Верховный суд России принял принципиально важное решение: ни муж, ни жена не обязаны соблюдать незаконные пункты брачного договора. Такой контракт можно разорвать.



- Экватор пройден - Владимир Путин выслушал доклад министра транспорта о строительстве Крымского моста - Работы по Керченскому мосту идут с опережением графика, а аэропорт в Ростове-на-Дону заработает уже в декабре. Об этих и других достижениях рассказал президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле министр транспорта Максим Соколов.



- Обслужите на "отлично" - Граждане оценят работу чиновников - Работать ли дальше госчиновнику, оказывающему населению госуслуги, или попросить его освободить вакансию, теперь во многом зависит от граждан.



- Средства про запас - Дмитрий Медведев рассказал о наполнении и расходах Резервного фонда - Более 107 миллиардов рублей в текущем году правительство направит из своего Резервного фонда на цели социально-экономического развития страны.



- Штрафы сгорели - МЧС оценит работу своих инспекторов по числу пожаров - В чрезвычайном ведомстве происходит замена "карательной" системы. Так непривычно ярко для людей в погонах выразился на днях директор департамента надзорной деятельности МЧС России Сергей Кададов.



- Удар без оснований - Совфед примет заявление по Сирии - Российские сенаторы потребуют провести расследование обстоятельств нанесения вооруженными силами США ракетного удара по авиабазе в Сирии. Об этом говорится в проекте заявления, который был представлен сегодня на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.



- Из чемодана забрали деньги - От недобросовестных турфирм защитят электронными путевками - В России со следующего года введут электронные путевки на отдых. Об этом было заявлено в рамках второго Всероссийского турагентского конгресса, который прошел в Сочи.



- Зал наполовину - Небезинтересный вопрос - что все-таки происходит в стране? Задают его довольно часто, ответы зависят, понятно, от роли говорящего - Чиновники высокого ранга говорят, что мы вышли на кривую Подъема Экономики и уровня жизни. Журналисты и те политики, кто величает себя "системной" и "внесистемной" оппозицией, объясняют, что ничего подобного, кривая продолжает "падать вниз стремительным домкратом".



- Жить не по лжи - В Москве установят памятник Александру Солженицыну - Памятник выдающемуся русскому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну планируется установить в центре Москвы. На этой неделе вопрос рассмотрят на заседании комиссии городской Думы по монументальному искусству.



- "Военная" премия - По итогам апреля курс доллара не превысит 60 рублей - Рынок российских акций откатился к мартовским показателям. Тогда как нефть продолжала дорожать, подойдя к 56 долларам за баррель, а биржевой курс рубля почти не менялся.



- По зернышку - На полях мира ждут неурожай пшеницы - Снижение мирового сбора пшеницы в этом году затронет практически все основные страны - производители зерна, полагает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Не станет исключением и Россия, собравшая по итогам прошлого года рекордный урожай.



- Деньги вместо борща - Эксперты выяснили, почему россияне задерживаются на работе - Более четырех миллионов россиян трудятся больше установленных законом 40 часов в неделю. К такому выводу пришли исследователи из НИУ "Высшая школа экономики".



- Обратный ток - С июля 2018 года можно будет рассчитывать на бесплатную установку нового электросчетчика - В России намерены построить интеллектуальную систему учета электроэнергии.



- Землю поделили - Правила застройки определит администрация - В споре Законодательного собрания Санкт-Петербурга и администрации Санкт-Петербурга о правилах землепользования и застройки поставлена точка.



- "Феррари" в управляемом заносе - Лихач резвился на дорогой машине, но полицию не заинтересовал - Лихач на "Феррари" прокатился по торговому центру в подмосковных Мытищах, продемонстрировав технику экстремального вождения. Примечательно, что это событие не заинтересовало полицию.



- Стресс-Фонды - ЦБ проверит рынок пенсионных денег - Банк России запускает проверку финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Пока она будет проходить в пилотном режиме и на добровольной основе. Но уже в феврале 2018 года стресс-тестирование станет обязательным.



- Привет, багульник! - Из космоса вернулись двое россиян и американец - Три члена экипажа МКС - российские космонавты Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу - вернулись на Землю. Они привезли с собой частицу мощей Серафима Саровского, которую взяли с собой на орбиту полгода назад. Она будет передана в храм Преображения Господня в Звездном городке.



- Пешеход с подсветкой - Росстандарт установил требования для фликеров и других световозвращающих элементов на одежде - Теперь у пешеходов на одежде и сумках должны быть не просто фликеры, а световозвращающие элементы, в соответствии с новым установленным ГОСТом.



- Бриллианты из рук в руки - В Москве украли драгоценный браслет стоимостью в 6,5 миллиона рублей - В стиле старых детективов разыгралась история с кражей и розыском уникального ювелирного изделия стоимостью в среднюю двухкомнатную московскую квартиру.



- Должника зовут в кабинет - Судебные приставы расширили возможности электронных личных кабинетов для граждан - Федеральная служба судебных приставов расширила число регионов, жители которых смогут открывать личные кабинеты на официальном сайте ведомства.



- На "Авроре" и "Палладе" - "Тотальный диктант" написали свыше 200 тысяч человек - В акции проверки грамотности "Тотальный диктант" приняли участие более 200 тысяч человек. Десятая часть знает письменный русский на отлично.



- Поймут и спасут - Спасателей к футбольным турнирам обучат шести языкам - МЧС России сообщило, что те сотрудники ведомства, которые будут задействованы на объектах Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018, пройдут обучение 6 иностранным языкам.



- В круге – первый - Круговое движение снова ждет реформа - Правила проезда перекрестков с круговым движением вновь могут измениться. Пока еще не завтра. Проект должны изучить эксперты.



- Удар из-за угла - Бастрыкин лично поручил поймать бандита - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подключить наиболее опытных следователей к выяснению всех обстоятельств нападения на курсантку МВД.



- "Свидетели" у запретной черты - Скандал вокруг религиозной организации прирастает судебными процессами - Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению гражданский иск "Управленческого центра Свидетели Иеговы в России" к минюсту.



- Соседи на выживание - Главарь банды "черных" риелторов получил 9 лет - Зюзинский районный суд Москвы отправил бывшего участкового Евгения Макарова на девять лет за решетку.



- Гонорар за шпиона - В Китае премируют тех, кто вычислит иностранных агентов - Пекин усиливает кампанию против иностранного шпионажа, приняв решение выплачивать крупное денежное вознаграждение гражданам КНР за достоверную информацию об агентах зарубежных разведок, сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.



- Какую кару готовит "Карл"? - Не успел мир прийти в себя после удара по Сирии, как снова тревожная новость: США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" - Это будет первый официальный визит в Россию представителя новой администрации Дональда Трампа - госсекретаря Рекса Тиллерсона.



- Хозяин машины - ни при чем - Верховный суд разъяснил, что собственник автомобиля не отвечает за того, кто сидел за рулем - Важное решение для многих, попавших в дорожно-транспортное происшествие, приняла коллегия по гражданским делам Верховного суда. Материальные претензии после ДТП необходимо предъявлять только тому, кто был за рулем. Конечно, если доказано, что по его вине произошла авария.



- Полиция пойдет в леса - Предложено создать службу по борьбе с браконьерами - В России может появиться экологическая полиция - специальный орган по борьбе с браконьерами.



- Дымок на выходе - Пакет инициатив с дополнительными ограничениями для курильщиков не нашел поддержки у правительственных экспертов - Правительство не поддержало законопроект, предлагающий провести 15-метровую антитабачную черту возле пляжей, а также вокруг театров, школ, детских больниц и т.п.



- Инвестиция уходит в разведку - В ближайшие годы Россия нарастит добычу нефти до постсоветских рекордов - В мире нарастает дисбаланс между объемом инвестиций в нефтегазовую отрасль и реальным приростом добычи. Эксперты наблюдают негативную тенденцию: снижение цен на сырье за последние два с лишним года может привести к дефициту мощностей, а следовательно, к недостатку нефти и газа.



- С человеческим лицом - Буратино, фей и монстров предложили изъять из торговли - Популярные у детей куклы, изображающие монстров или сказочных героев, могут исчезнуть из продажи. Попрощаться придется с Русалочкой, Буратино, крылатыми феями и персонажами из мультфильмов аниме с аномально тонкими талиями, длинными ногами и большими глазами.



- Возможность острова - Можно ли перенести опыт совместной деятельности на Шпицбергене - Россия отправила Японии свои предложения по совместным проектам на Южных Курилах. Сами японцы заявляли, что готовы развивать на островах рыболовство, туризм и здравоохранение.



- Мы не умеем спорить - С модератором и спикером екатеринбургского "Философского клуба" Иваном Замощанским - Спор - это тот же спорт. С единственной разницей, которую отметил Карел Чапек: "Искушенный полемист никогда не бывает побежден. Борец на ковре честно признает себя побежденным, но, кажется, еще ни одна полемика не кончалась словами: "Вашу руку, вы меня убедили".



- Рейс по запросу - Чартеры из России в Турцию могут вскоре вновь приостановить - Чартерные рейсы в Турцию могут приостановить из-за сложной политической обстановки в этой стране. О такой вероятности сообщили информагентствам российские авиакомпании, которые получили телеграмму Росавиации с подобным предупреждением. Источники в отрасли подчеркнули, что пока все чартеры выполняются по расписанию.



- Не поделили пассажиров - В Подмосковье устроили стрельбу водители такси - Дикая сцена произошла вчера на 43-м километре трассы М4 "Дон" около АЗС, что в Домодедовском районе. Причем средь бела дня, примерно в 14.30.



- Смертники переоделись коптами - Президент Египта ввел в стране чрезвычайное положение - В течение ближайших трех месяцев безопасность в Египте наравне с полицией будут обеспечивать армейские подразделения. Согласно решению президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, поддержанного кабинетом министров, в стране после терактов, унесших жизни 45 человек, введено чрезвычайное положение.



- Чернобыль для мусора - На месте аварийной АЭС может быть устроена свалка - Киевская горадминистрация намерена создать в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС мусорную свалку. Об этом заявил заместитель киевского мэра Петр Пантелеев.



- Дело за прокурором - Полиция Швеции нашла новые улики - Полиция Швеции обнаружила связь между двумя подозреваемыми в совершении теракта в Стокгольме - 39-летним гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым и еще одним человеком, чьи данные не разглашаются.



- Гонка на четверых - Во Франции дан старт официальной фазе президентской кампании - С понедельника во Франции начался двухнедельный период официальной предвыборной кампании перед первым туром президентских выборов, который пройдет 23 апреля. С этого момента все претенденты на Елисейский дворец гарантированно имеют одинаковый по времени выход на телеканалы и радиостанции, что строго контролируется Высшим аудиовизуальным советом Франции.



- Полиция меняет пол - Впервые за 187 лет женщина возглавила Скотленд-Ярд - Сегодняшний день стал историческим для Скотленд-Ярда: к обязанностям нового главы английской полиции приступила 56-летняя Крессида Дик - первая женщина во главе учреждения.



- Вспомнили об Алании - Жители Южной Осетии поддержали переименование республики - В Южной Осетии подвели итоги президентских выборов, а также референдума о переименовании республики. В соответствии с волеизъявлением жителей она получит второе официальное и "равнозначное" название - "Государство Алания" - в память о древнем царстве.



- Колодец ужаса - В Калмыкии школьник два часа провел в ледяной воде с мертвыми животными - В калмыцком поселке Яшкуль едва не погиб ребенок, упавший в колодец. Мальчик выжил лишь чудом, проведя зимой два часа в ледяной воде, в которой плавали трупы погибших животных. Такой кошмар не прошел бесследно: ребенок до сих пор проходит курс лечения у психолога. Семье пострадавшего удалось высудить у местных властей компенсацию - 90 800 рублей.



- Обеды в долг - В Орле поставщики питания завалили школы исками о взыскании платы - Директоров муниципальных школ регулярно вызывают в суд, где им приходится оправдываться перед поставщиками питания. Количество процессов в прошлом году превысило сотню, а в текущем почти добралось до двухсот.



- Готовятся к приему - Медицинские классы добавят абитуриентам очков - Выпускники медико-биологических классов московских школ могут получить преференции при поступлении в вуз, сдав практический предпрофессиональный экзамен. Об этом на "Неделе медицинского образования" заявил ректор Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко.



- Британский альянс с русским акцентом - Зачем объединились российские студенты 40 ведущих университетов Англии - Сорок лучших университетов Англии вошли в созданный "Альянс русскоговорящих студенческих сообществ Британии". Примерно 200 тысяч россиян учатся сегодня в вузах Туманного Альбиона.



- Своя история - Василевский постарел на 200 лет - Школьникам надо вести исследовательские работы и проекты, посвященные установлению судеб, пропавших без вести защитников Отечества, участвовать в наполнении интернет-портала "Бессмертный полк России".



- Ничего личного - В единой базе данных будут не все дети - В общей информационной системе "Контингент обучающихся", где, по идее, должны быть собраны сведения обо всех детях, которые получают образование, могут быть исключения.



ИЗВЕСТИЯ



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- Орбитальная группировка для "интернета вещей" - Российская частная инновационная компания "Спутникс" планирует к 2025 году развернуть на низкой околоземной орбите около двухсот микроспутников, через которые к "интернету вещей" (Internet of Things, IoT) смогут быть подключены до полумиллиарда наземных терминалов.



- Мост в Крым запустят вместе с трассой "Таврида" - Президент поручил обеспечить синхронный ввод в эксплуатацию Керченского моста и главной автомагистрали полуострова - На встрече с главой государства министр транспорта Максим Соколов доложил о ситуации с дорожным строительством и развитием железнодорожных сетей в стране и пообещал довести 80 процентов федеральных автодорог до нормативного состояния в этом году.



- Резервный фонд правительства может пополниться на 8 миллиардов - На социально-экономическое развитие страны в нынешнем году может быть выделено свыше 100 млрд рублей. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на совещании по использованию средств резервного фонда.



- В I квартале 2017 года на 21% выросла детская смертность в ДТП - На дорогах стало гибнуть меньше несовершеннолетних пешеходов, но больше пассажиров - С января по март на российских дорогах погибло на 21% больше детей, чем за те же месяцы прошлого года. Причина такой динамики — рост на 38% смертей среди детей-пассажиров.



- Удар США по Сирии: что осталось за кадром? - Сенатор Алексей Пушков — о четырех особенностях решения Дональда Трампа о ракетной атаке по сирийской военной базе.



- В промзонах столицы построят 6 млн кв. м жилья - О том, сколько жилья построят на "депрессивных" промышленных территориях, какие рабочие места там появятся и каковы шансы превратить заброшенные объекты в городские достопримечательности вроде нью-йоркского парка Хай-Лайн, корреспонденту "Известий" Наталии Беришвили рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



- Закон о торговле могут поправить в пользу ритейлеров - Кабмин вернулся к идее снять запрет для сетей занимать больше четверти рынка региона - Закон о торговле могут пересмотреть в пользу крупных федеральных ритейлеров. Как выяснили "Известия", в кабмине вернулись к обсуждению идеи разрешить сетям занимать более 25% рынка в регионе, что сейчас запрещено.



-Италия вбивает клин в "семерку" - Рим выступил в G7 против новых антироссийских санкций - Как выяснили "Известия", Италия выступила против нового пакета антироссийских санкций, за принятие которых в понедельник на встрече министров иностранных дел "большой семерки" (G7) ратовал глава Форин-офиса Борис Джонсон.



- Трудности переезда - При сносе пятиэтажек москвичи могут столкнуться с теми же проблемами, которые возникли во время "лужковской" волны переселения - В апрельском исследовании ВЦИОМа говорится, что 80% проживающих в хрущевках москвичей поддерживают снос. Но к переселению они готовы при одном условии — не менять район проживания. Против переезда — 8% жителей.



- Налоговый маневр привязали к майским указам - Минэкономразвития выдвинуло новый аргумент в пользу снижения страховых взносов и повышения НДС - После полученной критики по поводу налогового маневра "22/22" (повышение НДС с 18 до 22% и снижение страховых платежей с 30 до 22%) Минэкономразвития выдвинуло новый аргумент в его поддержку: маневр позволит повысить зарплаты бюджетникам и исполнить поручения, данные в пакете майских указов президента.



- Итальянцы в России - На Ялтинский международный экономический форум приедет крупнейшая итальянская делегация в новейшей истории Крыма - Крым с 20 по 22 апреля станет международной площадкой, на которой представители бизнеса и политики из разных стран обсудят экономические вопросы и подпишут ряд соглашений.



- Политконсультанты нашли кандидатов себе в президенты - Игорь Минтусов не сможет вновь претендовать на эту должность по уставу - В Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) готовятся к выборам нового президента. Они пройдут 15 апреля на VI конгрессе РАПК в Общественной палате. Полномочия действующего главы ассоциации Игоря Минтусова истекают в августе 2017 года, и согласно уставу второй раз на эту должность он избираться не может.



- Германия возьмет под контроль социальные сети - За неспособность вовремя удалить оскорбительные посты Facebook и Twitter в ФРГ грозят миллионные штрафы - Немецкое правительство одобрило законопроект, который грозит социальным сетям штрафом до €50 млн за неспособность своевременно удалять посты, содержание которых расценивается как уголовное правонарушение.



- Патриоты запросили министерские портфели - Партии "Родина" и "Гражданская платформа" хотят войти в будущий кабинет министров - Руководство "Родины" и "Гражданской платформы" (ГП) готово в случае выдвижения поддержать на выборах президента в 2018 году Владимира Путина. Однако при этом партии рассчитывают на получение мест в будущем кабинете министров.



- "Единая Россия" привлечет к работе экспертов ВШЭ и правительства - Партия опробует новые принципы проектной работы на примере трех регионов - "Единая Россия" (ЕР) привлечет к проектной работе экспертов из ВШЭ и группы компаний "Проектная практика" (на сайте этой организации в числе клиентов значатся администрация президента, Федеральная служба охраны и правительство РФ).



- Опасен нам чартер турецкий - Росавиация предупредила авиаперевозчиков, что в ближайшее время чартерные рейсы в Турцию могут быть вновь приостановлены - Росавиация предупредила российские авиакомпании о том, что в ближайшее время чартерные рейсы в Турцию могут быть вновь приостановлены. Об этом говорится в письме ведомства за подписью замглавы Росавиации Олега Клима.



- Так и не достроил - В Казани загорелся Храм всех религий - Эксперты противопожарной службы и криминалисты выясняют обстоятельства возгорания в Храме всех религий в столице Татарстана. Это необычное культовое сооружение десятки лет привлекает внимание туристов и паломников со всего света.



- По обе стороны забора - В регионе начнут борьбу с незаконными ограждениями - Следующий год станет годом борьбы с разномастными заборами на территории дачных и садовых товариществ, сообщил на пресс-конференции первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.



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РБК daily



www.rbcdaily.ru



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