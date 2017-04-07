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Рубль снова стал заложником геополитики. Даже резкое укрепление Brent до месячных максимумов не смогло остановить падение рубля
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Реплика: Алхимики золотого рынка
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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 09:17 Эскалация конфликта между Россией и США по «сирийскому вопросу» на текущий момент главный фактор давления на российскую валюту. И не исключено, что эта история будет муссироваться рынком в течение всей текущей недели. Это не продажа рубля. Это выход спекулянтов, ставивших на доходную российскую валюту, из позиций на покупку.
Если начнутся разговоры о введении дополнительных санкций, закрытие длинных позиций приобретет массовый характер. Одновременно с этим доллар начал восстанавливать веру в себя. Американские данные остаются стабильными, а вероятность повышения ставки в июне растет.
Ближайшая цель по USD/RUB в районе 57,80.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club