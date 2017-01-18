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Законодательство

"Закон Яровой" разгонит инфляцию: Издержки в 10 трлн рублей могут ускорить инфляцию в стране на 2%

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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 01:29    Реализация "закона Яровой" может ускорить инфляцию в стране на 2% и потребует затрат в 10 трлн рублей к 2019 году, что приведет к подорожанию услуг связи в несколько раз. Такой неутешительный прогноз дала комиссия по связям и информационным коммуникациям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Оценки экспертов сильно разнятся, но ясно одно: платить за IT-борьбу с терроризмом придется простым гражданам.
 
Как следует из заключения РСПП, направленного в Минэкономразвития, после вступления "закона Яровой" в силу в июле 2018 года операторам придется хранить по 20 эксабайт информации, для чего необходимо обеспечить инфраструктуру, а это может привести к повышению цен на услуги в 2-3 раза для общей компенсации затрат компаний. Похожая оценка возможного повышения тарифов на связь уже озвучивалась, причем не бизнесом, а министром связи РФ: осенью прошлого года Николай Никифоров обмолвился, что стоимость услуг связи в стране может вырасти на 300%.
 
Экспертные оценки затрат на реализацию "закона Яровой", озвученные ранее многими компаниями и чиновниками, варьируются от сотен миллиардов до триллионов рублей. Один из крупнейших операторов связи в стране называл сумму издержек в 2,2 трлн рублей. Эти деньги должны пойти на постройку инфраструктуры для хранения гигантского объема данных, на электроэнергию, закупку оборудования, которое, по идее, должно быть отечественного производства, что предписано недавним законом об ограничении закупок иностранного IT-оборудования.
 
Власти официально оценивают объем затрат в 4,5 трлн рублей. Парадоксально, но эта сумма в 4 раза превышает годовой доход операторов от оказания услуг связи. Впрочем, некоторые аналитики уверяют, что все не так страшно и "закон Яровой" потребует на воплощение в жизнь "всего" 200 млрд рублей, поскольку крупные игроки рынка уже владеют центрами обработки данных и хранение формации не является для них проблемой. Любопытно, что сумму издержек назвал даже сенатор Виктор Озеров, разрабатывавший "антитеррористический пакет" вместе с Ириной Яровой. По его словам, четыре оператора Московского региона должны будут потратить примерно 42 млрд рублей на исполнение закона. Правда, для всей страны, даже по самым скромным подсчетам, эта сумма вырастет до 1 трлн рублей.
 
Однако не только операторам связи придется раскошелиться. "Закон Яровой" распространяется и на операторов почтовой связи, которые должны проверять содержимое посылок, в которых могут быть запрещенные предметы и вещества. В "Почте России" уже заявили, что исполнение закона обойдется в 500 млрд рублей плюс еще 100 млрд рублей придется тратить ежегодно для обслуживание 42 тыс. отделений по всей стране. Заметим, эта цифра издержек только для одной компании, пусть и самой крупной. Другим логистическим компаниям понадобится еще 180 млрд рублей, подсчитали эксперты Национальной ассоциации дистанционной торговли.
 
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что пока делать выводы об издержках рано, поскольку подзаконные акты до сих пор не изданы и окончательные требования по хранению данных не прописаны. По его словам, власть пока сама не понимает, насколько дорого обойдется реализация "закона Яровой" и как можно снизить эти издержки. "В правительстве определятся с окончательной формулировкой закона к лету 2017 года: тогда появится ясность в финансовом вопросе, но все же это слишком поздно. К июлю 2018 года отрасль может не успеть подготовиться", - сообщил "МК" эксперт.
 
Что ж, россиянам остается только гадать, как же ударит по кошелькам "закон Яровой" - одна из десяти худших мировых инициатив в области IT, по мнению американского Фонда информационных технологий и инноваций.
 
Инна ДеготьковаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550396/

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01:29 · "Закон Яровой" разгонит инфляцию: Издержки в 10 трлн рублей могут ускорить инфляцию в стране на 2%
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"Закон Яровой" разгонит инфляцию: Издержки в 10 трлн рублей могут ускорить инфляцию в стране на 2%

«Нефть России», 11.04.17, Москва, 01:29   Реализация "закона Яровой" может ускорить инфляцию в стране на 2% и потребует затрат в 10 трлн рублей к 2019 году, что приведет к подорожанию услуг связи в несколько раз. Такой неутешительный прогноз дала комиссия по связям и информационным коммуникациям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Оценки экспертов сильно разнятся, но ясно одно: платить за IT-борьбу с терроризмом придется простым гражданам.
 
Как следует из заключения РСПП, направленного в Минэкономразвития, после вступления "закона Яровой" в силу в июле 2018 года операторам придется хранить по 20 эксабайт информации, для чего необходимо обеспечить инфраструктуру, а это может привести к повышению цен на услуги в 2-3 раза для общей компенсации затрат компаний. Похожая оценка возможного повышения тарифов на связь уже озвучивалась, причем не бизнесом, а министром связи РФ: осенью прошлого года Николай Никифоров обмолвился, что стоимость услуг связи в стране может вырасти на 300%.
 
Экспертные оценки затрат на реализацию "закона Яровой", озвученные ранее многими компаниями и чиновниками, варьируются от сотен миллиардов до триллионов рублей. Один из крупнейших операторов связи в стране называл сумму издержек в 2,2 трлн рублей. Эти деньги должны пойти на постройку инфраструктуры для хранения гигантского объема данных, на электроэнергию, закупку оборудования, которое, по идее, должно быть отечественного производства, что предписано недавним законом об ограничении закупок иностранного IT-оборудования.
 
Власти официально оценивают объем затрат в 4,5 трлн рублей. Парадоксально, но эта сумма в 4 раза превышает годовой доход операторов от оказания услуг связи. Впрочем, некоторые аналитики уверяют, что все не так страшно и "закон Яровой" потребует на воплощение в жизнь "всего" 200 млрд рублей, поскольку крупные игроки рынка уже владеют центрами обработки данных и хранение формации не является для них проблемой. Любопытно, что сумму издержек назвал даже сенатор Виктор Озеров, разрабатывавший "антитеррористический пакет" вместе с Ириной Яровой. По его словам, четыре оператора Московского региона должны будут потратить примерно 42 млрд рублей на исполнение закона. Правда, для всей страны, даже по самым скромным подсчетам, эта сумма вырастет до 1 трлн рублей.
 
Однако не только операторам связи придется раскошелиться. "Закон Яровой" распространяется и на операторов почтовой связи, которые должны проверять содержимое посылок, в которых могут быть запрещенные предметы и вещества. В "Почте России" уже заявили, что исполнение закона обойдется в 500 млрд рублей плюс еще 100 млрд рублей придется тратить ежегодно для обслуживание 42 тыс. отделений по всей стране. Заметим, эта цифра издержек только для одной компании, пусть и самой крупной. Другим логистическим компаниям понадобится еще 180 млрд рублей, подсчитали эксперты Национальной ассоциации дистанционной торговли.
 
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что пока делать выводы об издержках рано, поскольку подзаконные акты до сих пор не изданы и окончательные требования по хранению данных не прописаны. По его словам, власть пока сама не понимает, насколько дорого обойдется реализация "закона Яровой" и как можно снизить эти издержки. "В правительстве определятся с окончательной формулировкой закона к лету 2017 года: тогда появится ясность в финансовом вопросе, но все же это слишком поздно. К июлю 2018 года отрасль может не успеть подготовиться", - сообщил "МК" эксперт.
 
Что ж, россиянам остается только гадать, как же ударит по кошелькам "закон Яровой" - одна из десяти худших мировых инициатив в области IT, по мнению американского Фонда информационных технологий и инноваций.
 
Инна Деготькова
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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