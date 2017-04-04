«Нефть России», 11.04.17, Москва, 01:22 Рынок российских акций вчера откатился к мартовским показателям. Тогда как нефть продолжала дорожать, подойдя к 56 долларам за баррель, а биржевой курс рубля почти не менялся.



"Происходит отток "горячих" денег со стороны западных инвесторов на фоне последних военных событий, отсюда и снижение индексов, - пояснил "РГ" доцент факультета "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" РАНХиГС Василий Якимкин. - Что, может быть, не так уж и плохо, поскольку эти средства не позволяли объективно оценивать ситуацию". К тому же по поводу долгосрочных инвестиций никаких движений нет, и серьезные инвесторы, которые вкладываются в российскую экономику всерьез и надолго, никаких рисков для своих капиталов не видят.



В краткосрочной перспективе делать какие-либо прогнозы пока довольно сложно, отмечает эксперт. Нет понимания, что будет делать в дальнейшем администрация Дональда Трампа. Но, когда "пена" сойдет, наши активы снова будут в цене, полагает аналитик.



"Если попытаться сделать прогноз, то наши фондовые индексы будут колебаться в пределах 200-300 пунктов, причем как вниз, так и вверх, - считает Василий Якимкин. - Нефть в пределах и предстоящей недели и по месяцу будет оставаться в рамках 53-58 долларов за "бочку", а курс отечественной валюты составит от 56 до 63 рублей за доллар".



В свою очередь заместитель гендиректора по инвестициям компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров считает, что индекс ММВБ в среднем за месяц составит 1800-1850 пунктов, тогда как индекс РТС останется в районе 950 пунктов. "Доллар по итогам этой недели будет двигаться в район 58 рублей, а по итогам месяца может дойти до 59-60 рублей, - полагает он. - По нефти наша базовая оценка исходит из того, что ее цена будет постепенно сползать к 54,5 доллара за баррель к концу этой недели и к 52,5 доллара - к концу месяца".



Есть и более пессимистичные прогнозы, по которым нефть упадет до 50 долларов, но это вряд ли, полагает Александров. Все-таки будет сказываться "военная премия", когда из-за геополитической нестабильности сырьевые продукты будут дорожать.



"Росэнергобанк" лишили прав



Банк, занимавший 92-е место в банковской системе страны, ЦБ вчера лишил лицензии. Как пояснил Банк России в официальном сообщении, "Росэнергобанк" оказался неспособным исполнять свои обязательства перед кредиторами.



Проблемы возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и в составлении недостоверной финансовой отчетности.



Сергей КуликовПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550395/ Источник: Российская газета ← ЦБ проверит рынок пенсионных денег "Закон Яровой" разгонит инфляцию: Издержки в 10 трлн рублей могут ускорить инфляцию в стране на 2% → Новости net.finam.ru