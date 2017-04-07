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ЦБ проверит рынок пенсионных денег
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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 01:12 Банк России запускает проверку финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Пока она будет проходить в пилотном режиме и на добровольной основе. Но уже в феврале 2018 года стресс-тестирование станет обязательным.
НПФ - важные участники финансового рынка. Они держат свыше двух триллионов рублей пенсионных накоплений жителей страны. Но в отличие от банков у них сейчас нет четких нормативов оценки финансовой устойчивости. Центробанк хочет ликвидировать этот пробел. Для этого и нужно стресс-тестирование.
Вчера регулятор раскрыл детали. Речь идет о нескольких "шоковых" сценариях, рассказал директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Филипп Габуния. Они включают редкие, но возможные неблагоприятные события, приводящие к снижению стоимости активов, составляющих имущество фондов, и росту их обязательств. Они также учитывают динамику показателей, характеризующих развитие экономики (цены на нефть, инфляцию, внутренний валовый продукт) и основных рынков, на которых инвестируют пенсионные средства: рынков акций, облигаций, недвижимости.
Предполагается, что Центробанк будет пересматривать сценарии раз в полгода, а при значительном изменении рыночной ситуации - по мере необходимости.
Стресс-тестирование будет устраиваться раз в квартал или при приобретении игроками крупных активов. Пенсионные фонды, не прошедшие проверку, обязаны будут менять свою инвестиционную стратегию. "Мы не собираемся выносить предписания по конкретным активам: это продать, это купить. Фонды должны сами это решить, чтобы пройти тест. Либо им придется увеличить капитал", - уточнил Филипп Габуния.
"Мы планируем установить некое пороговое значение того, какая вероятность неисполнения обязательств приемлема для того, чтобы негосударственный пенсионный фонд считался устойчивым", - пояснил глава департамента ЦБ. Конкретика, по его словам, станет ясна после результатов пилотного стресс-тестирования.
Не исключено, кстати, что при определении параметра "приемлемой неустойчивости" негосударственных пенсионных фондов Банк России установит переходный период, во время которого это пороговое значение будет меняться. "Скажем, в первый месяц это может быть 50 процентов, потом 55, 65 процентов... Основной смысл в том, что мы не хотим внедрением новой системы оценки создать шок для индустрии, поставив пенсионные фонды перед необходимостью срочно переквалифицировать инвестиционные портфели или увеличивать капитал", - подчеркнул Филипп Габуния.
Рейтинг имеет значение
Негосударственным пенсионным фондам до 14 июля 2017 года придется забрать пенсионные накопления из банков, которые не имеют рейтинга Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) или которые не успеют к этому сроку его получить. Объем этих средств оценивается в 333 миллиарда рублей. "Это касается депозитов и расчетных счетов, но не касается облигаций", - уточнил Филипп Габуния.
На данный момент АКРА присвоила рейтинг восьми кредитных организациям - "Сбербанку", "Экспобанку", "РН Банку", банку "Санкт-Петербург", "Совкомбанку", "Газпромбанку", "Альфа-банку" и "Национальному клиринговому центру" (он де-юре является банком, но де-факто выполняет роль центрального контрагента на валютном рынке). Филипп Габуния уточнил, что в этих организациях сейчас лежит 164 миллиарда рублей средств НПФ.
Юлия Кривошапко