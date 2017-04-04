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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 01:09 Задают его довольно часто, ответы зависят, понятно, от роли говорящего.
Чиновники высокого ранга говорят, что мы вышли на кривую Подъема Экономики и уровня жизни. Журналисты и те политики, кто величает себя "системной" и "внесистемной" оппозицией, объясняют, что ничего подобного, кривая продолжает "падать вниз стремительным домкратом". Есть подозрение, что и те и другие в значительной мере занимаются ВНУШЕНИЕМ. Для заинтересованных людей это вполне естественно.
Ну, а более объективная информация? Может быть "ответы в цифрах" выглядят более убедительно...
Росстат недавно опубликовал очередной сборник "Информация о социально-экономическом положении России в январе-феврале 2017". Не думаю, что многие его читали. Поэтому попробую сообщить основное содержание. Заранее приношу извинения читателям - понимаю, что цифры утомляют, но по-моему эмоции без цифр (или вместо цифр) могут раздражать. Во всяком случае, таких эмоций хватает, так что иногда можно "предоставить Небо птицам и обратиться к стульям".
Прежде всего нас все-таки касаются наши доходы и расходы. Статистика говорит по этому поводу следующее. Индекс потребительских цен в январе-феврале 2017 составил 104,8% по отношению к январю-февралю 2016, в том числе цены на ЖКХ - 105,4 %.
Зато денежные доходы в среднем на душу населения выросли по сравнению с тем же январем-февралем 2016 аж на 6,1% (т.е. обогнали рост цен) и составили 29 100 руб. Ну а номинальная зарплата в январе-феврале 2016 - 33 251 руб., а в этом году - 35 635 руб. Конечно, по разным регионам зарплаты различаются В РАЗЫ. Согласно данным Мосгорстата в 2016-м средняя номинальная зарплата в Москве составляла 71 220 руб. (108,1% по сравнению с 2015). Но вернемся к общеусредненной картине по России. Честно сказать, по себе я заметил только рост цен (особенно на ЖКХ), а вот рост доходов меня как-то обошел стороной. Что ж - и тут есть повод порадоваться ! Значит, "мой рост" достался каким-то другим людям. Хочется верить, что более достойным (или по крайней мере более нуждающимся), чем я.
Кстати, о зарплатах. Там же приводится подробный список зарплат у разных профессий. Если среднюю по стране принять за 100%, то в сельском хозяйстве зарплата - 64%, в общепите - 63%, у работников сферы культуры (библиотеки-музеи) - 63%, в образовании - 76%, здравоохранении - 84%, у работников административного аппарата - 81% (вот на! А клеветники и критиканы все ругают этих работников, нет бы пожалеть...), у риелтеров - 86% (опять удивление! Личный опыт общения - правда поверхностного - совсем другой... Внешне эти люди не кажутся "нижесредними").
Кто же имеет больше других? Оказывается, те, кто "занят научными исследованиями и разработками". Зря "доценты с кандидатами" вечно прибедняются - у них зарплаты составляют 181% от среднего уровня. Ну и, понятно, сектор добычи полезных ископаемых - 186% от средней зарплаты, а в сфере нефтедобычи и вовсе 260%!
Невольная легкая ирония при изложении этих фактов вполне понятна.
Росстат может говорить, разумеется, об ОФИЦИАЛЬНЫХ цифрах. А они не всегда совпадают с РЕАЛЬНЫМИ.
Нет, за работников библиотек и музеев я спокоен - у них дополнительных источников дохода нет (если только книжки не воруют, но это вряд ли...). Видимо, точны и сведения о доходах нефтяников и газовиков. А вот, допустим, при операциях на рынке недвижимости, возможно, есть способы заработать немного больше, чем указываешь в налоговой декларации. Не секрет и возможность "дополнительных доходов" - в школах, больницах и т.д. О работниках "административных органов" молчу - на личном опыте не сталкивался, но судя по числу дел о взятках, и там неофициальные доходы... случаются.
Некоторое представление о размерах теневого сектора дает, между прочим, тот же Росстат.
Они провели выборочное обследование безработицы по методике Международной Организации Труда. Выявили по критериям МОТ 4,2 млн безработных. А по официальным данным зарегистрировано 0,9 млн, из них пособия получают 0,8 млн. Конечно, далеко не во всех сферах "реального" в 4 раза больше "официального"! Но тень в нашей экономике и социальной жизни достаточно густая.
И все же данные Росстата о зарплатах важны, хотя описывают лишь "надводную часть айсберга". Ведь если ТЕНДЕНЦИЯ ухвачена верно, то значит имеет место рост доходов и в легальном, и в нелегальном секторе.
Ну, а как эти денежные доходы отражаются на жизненных показателях, на демографии? В январе-феврале родились 263 400 чел., умерли - 326 200. Естественная убыль - 62 800 человек. В тот же период прошлого года смертность была практически такой же, а вот родились 291 100 чел., соответственно, убыль была меньше - 35 500 чел. Убыль по всем регионам (даже по Москве - 612 чел., в прошлом году был рост - 173 чел.), кроме Сев. Кавказа (рост 9 924 чел.), и некоторых национальных округов и республик - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Якутия (Саха) и т.д.
Но и тут все непросто. Если кто-то по привычке приготовится "оплакивать Россию", то торопиться не стоит. Например, в январе-феврале заключено 50 900 браков (против 48 500 в прошлом году) - значит, видимо, опять начнет расти рождаемость. Эти волны все-таки хоть и зависят от уровня жизни, но совсем не прямо.
Так все-таки как ОДНИМ СЛОВОМ охарактеризовать "наше положение": Вверх - или Вниз? Одним словом - ПО-РАЗНОМУ. Жизнь хитрее, сложнее и богаче любой пропаганды. Динамическое равновесие. И можно до драки спорить "зал наполовину Полон - или наполовину Пуст". Чем многие и заняты...
Ну, а про экономическую статистику - в другой раз.
Леонид Радзиховский