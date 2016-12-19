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Электроэнергетика

Обратный ток: С июля 2018 года можно будет рассчитывать на бесплатную установку нового электросчетчика

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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 00:56    В России намерены построить интеллектуальную систему учета электроэнергии.
 
Уже разработан и внесен в Госдуму законопроект правительства, который даст возможность многим частным пользователям бесплатно установить новый счетчик учета электроэнергии.
 
Правда, не всем желающим это будет доступно. Так, рассчитывать на замену счетчика с июля 2018 года смогут те, у кого вышел из строя прибор учета потребления электроэнергии или закончился срок его годности. Срок годности счетчика не превышает 16 лет, напоминают эксперты.
 
Сейчас в большей части регионов энергосбытовые компании предлагают менять счетчики абонентам за свои деньги. Например, однотарифный счетчик старого образца с работой по установке в Московской области обойдется семье в шесть тысяч рублей.
 
Новый трехфазный считает по разным тарифам потребление электричества: пик (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00), полупик (с 10.00 до 17.00) и ночь (с 21.00 до 23.00). Его установка обойдется в девять тысяч рублей. Но зато этот счетчик как раз можно подключить к интеллектуальной системе. И его установка будет бесплатной для потребителя, но не раньше лета 2018 года.
 
В новых многоквартирных домах уже сразу устанавливают новые приборы учета. Также промышленные потребители в большей степени поменяли счетчики за свой счет. И основная часть тех, кто пользуется старыми приборами, живет в домах, построенных более 15 лет назад.
 
По данным исследования J son & Partners Consulting, предполагается, что степень проникновения современных интеллектуальных средств учета электроэнергии на российском рынке к 2020 году может составить в зависимости от сценария от 10 до 40 процентов. К 2020 году спрос на интеллектуальные приборы учета электроэнергии в России, по данным исследования, может составить от 700 тысяч до трех миллионов штук.
 
Как показывает опыт Эстонии и Италии, которые уже выстроили новую систему учета, понадобится несколько лет на замену счетчиков и построение интеллектуальной системы. В России именно сетевые организации заинтересованы в максимально полном сборе показаний приборов учета и контроля объемов потребленной электроэнергии. Но они работают больше с балансодержателями, то есть с теми, кто управляет многоквартирными домами.
 
Поэтому законопроектом предусмотрено, что с 1 июля 2018 года не допускается включение расходов сетевых организаций на приобретение и установку приборов учета электрической энергии (ИПУ), а также расходов на создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУ) в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии и в плату за технологическое присоединение.
 
У иных игроков рынка электроэнергетики и потребителей ограничений на установку приборов и систем учета проектом закона не установлено, отмечают эксперты. "Но мы считаем, что для потребителей (за исключением потребителей с мощностью свыше 670 кВт) финансирование приобретения и установки комплекта является экономически необоснованным", - отмечает член Наблюдательного совета ассоциации "Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций" Алексей Седых.
 
При отказе от включения в тариф затрат на создание интеллектуальных систем учета электроэнергии могут возникнуть ситуации, когда сетевые организации оперативно не подключат приборы учета к интеллектуальной системе, прогнозирует Седых. Для потребителей в свою очередь в отсутствие инфраструктуры интеллектуальных измерений, способных своевременно собрать, обработать и передать информацию потребителям в необходимом формате, применение дорогостоящих приборов учета не имеет смысла, добавляет он.
 
Получается, что в каждой квартире либо в каждом доме нужно устанавливать системы, которые бы собирали данные с приборов и отправляли в центр обработки данных. Но пока единые стандарты и протоколы функционирования интеллектуальных систем учета не прописаны.
 
Отсутствие таких стандартов и протоколов для систем учета, обязательных к применению как сетевыми компаниями, так и потребителями, значительно усложняет (то есть делает более дорогим) построение самой единой системы, отмечает Алексей Седых. Есть риск сбоев и ошибок при передаче информации между различными сегментами интеллектуальной системы учета из-за того, что участники рынка будут приобретать и устанавливать несовместимые друг с другом приборы, пояснил Седых.
 
У операторов связи есть уже наработки по созданию единых информационно-аналитических систем ЖКХ. И как раз там обработка данных в многоквартирном доме идет в едином центре управляющей компании, а не в каждой квартире. Эксперты предлагают рассмотреть и этот вариант.
 
Татьяна ШадринаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550391/

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Обратный ток: С июля 2018 года можно будет рассчитывать на бесплатную установку нового электросчетчика

«Нефть России», 11.04.17, Москва, 00:56   В России намерены построить интеллектуальную систему учета электроэнергии.
 
Уже разработан и внесен в Госдуму законопроект правительства, который даст возможность многим частным пользователям бесплатно установить новый счетчик учета электроэнергии.
 
Правда, не всем желающим это будет доступно. Так, рассчитывать на замену счетчика с июля 2018 года смогут те, у кого вышел из строя прибор учета потребления электроэнергии или закончился срок его годности. Срок годности счетчика не превышает 16 лет, напоминают эксперты.
 
Сейчас в большей части регионов энергосбытовые компании предлагают менять счетчики абонентам за свои деньги. Например, однотарифный счетчик старого образца с работой по установке в Московской области обойдется семье в шесть тысяч рублей.
 
Новый трехфазный считает по разным тарифам потребление электричества: пик (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00), полупик (с 10.00 до 17.00) и ночь (с 21.00 до 23.00). Его установка обойдется в девять тысяч рублей. Но зато этот счетчик как раз можно подключить к интеллектуальной системе. И его установка будет бесплатной для потребителя, но не раньше лета 2018 года.
 
В новых многоквартирных домах уже сразу устанавливают новые приборы учета. Также промышленные потребители в большей степени поменяли счетчики за свой счет. И основная часть тех, кто пользуется старыми приборами, живет в домах, построенных более 15 лет назад.
 
По данным исследования J son & Partners Consulting, предполагается, что степень проникновения современных интеллектуальных средств учета электроэнергии на российском рынке к 2020 году может составить в зависимости от сценария от 10 до 40 процентов. К 2020 году спрос на интеллектуальные приборы учета электроэнергии в России, по данным исследования, может составить от 700 тысяч до трех миллионов штук.
 
Как показывает опыт Эстонии и Италии, которые уже выстроили новую систему учета, понадобится несколько лет на замену счетчиков и построение интеллектуальной системы. В России именно сетевые организации заинтересованы в максимально полном сборе показаний приборов учета и контроля объемов потребленной электроэнергии. Но они работают больше с балансодержателями, то есть с теми, кто управляет многоквартирными домами.
 
Поэтому законопроектом предусмотрено, что с 1 июля 2018 года не допускается включение расходов сетевых организаций на приобретение и установку приборов учета электрической энергии (ИПУ), а также расходов на создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУ) в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии и в плату за технологическое присоединение.
 
У иных игроков рынка электроэнергетики и потребителей ограничений на установку приборов и систем учета проектом закона не установлено, отмечают эксперты. "Но мы считаем, что для потребителей (за исключением потребителей с мощностью свыше 670 кВт) финансирование приобретения и установки комплекта является экономически необоснованным", - отмечает член Наблюдательного совета ассоциации "Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций" Алексей Седых.
 
При отказе от включения в тариф затрат на создание интеллектуальных систем учета электроэнергии могут возникнуть ситуации, когда сетевые организации оперативно не подключат приборы учета к интеллектуальной системе, прогнозирует Седых. Для потребителей в свою очередь в отсутствие инфраструктуры интеллектуальных измерений, способных своевременно собрать, обработать и передать информацию потребителям в необходимом формате, применение дорогостоящих приборов учета не имеет смысла, добавляет он.
 
Получается, что в каждой квартире либо в каждом доме нужно устанавливать системы, которые бы собирали данные с приборов и отправляли в центр обработки данных. Но пока единые стандарты и протоколы функционирования интеллектуальных систем учета не прописаны.
 
Отсутствие таких стандартов и протоколов для систем учета, обязательных к применению как сетевыми компаниями, так и потребителями, значительно усложняет (то есть делает более дорогим) построение самой единой системы, отмечает Алексей Седых. Есть риск сбоев и ошибок при передаче информации между различными сегментами интеллектуальной системы учета из-за того, что участники рынка будут приобретать и устанавливать несовместимые друг с другом приборы, пояснил Седых.
 
У операторов связи есть уже наработки по созданию единых информационно-аналитических систем ЖКХ. И как раз там обработка данных в многоквартирном доме идет в едином центре управляющей компании, а не в каждой квартире. Эксперты предлагают рассмотреть и этот вариант.
 
Татьяна Шадрина
 


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