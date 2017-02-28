«Нефть России», 11.04.17, Москва, 00:50 Ученые всего мира фиксируют глобальное потепление на планете, которое особенно заметно в Арктике. По данным экспертов, на сегодня арктические льды занимают самую малую площадь с 1979 года, когда начались регулярные наблюдения в Арктике. За последние почти 40 лет Арктика потеряла льды, сравнимые по площади с Аляской и Техасом. Однако в экологических изменениях есть плюсы для экономического развития северных регионов. Об этом говорили на международном форуме "Арктика - территория диалога", который прошел в Архангельске.



Экономисты считают, что есть и положительные стороны, которые несет за собой потепление в высокоширотной зоне. Решено также было вести совестные наблюдения за погодными явлениями в Арктике, активно обмениваться информацией, касающейся этой сферы.



Согласно выводам ученых, можно сказать, что климат Арктического бассейна станет в ближайшие десятилетия более теплым и влажным, резко усилятся штормовые ветры, а в самом океане сократится площадь льдов, летом почти до нуля.



По мнению российских экспертов, глобальное потепление диктует более рациональное использование арктического региона в экономических целях. К примеру, в последние годы количество дней навигации по Северному морскому пути увеличивается - это говорит о том, что транспортные возможности улучшаются. Так, сегодня объем перевозок на Севморпути составляет 1,4 миллиона тонн, к 2035 году планируется достичь планки 30 миллионов тонн.



При этом освоение Арктики можно назвать рентабельным: примерно 10 процентов ВВП России складываются из результатов работы предприятий арктической зоны, а также повышения эффективности новейших технологий.



По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, Северный морской путь, пролегающий сквозь северные моря, - сегодня одно из самых перспективных транспортных направлений. Развитию Севморпути в настоящее время препятствует снижение цен на судовое топливо, в результате чего экономия на топливе при перевозках по северному маршруту не столь значительна, как была раньше. Однако доступ к углеводородным ресурсам России открывает новые возможности для перевалки и транспортировки грузов.



Представитель Российской Федерации в экспертной группе по экономике Арктического Совета Михаил Григорьев отметил, что в 2016 году объем перевозок по СМП превысил рекорд 80-х годов прошлого века и составил 7,5 миллиона тонн.



- Если грамотно использовать ресурсы Северного морского пути, то можно наладить жизнь в населенных пунктах по пути следования транспортной магистрали. Нужно создать новые перевалочные базы, склады, обновить инфраструктуру портов. Такие моменты позволят улучшить социальную ситуацию в небольших прибрежных поселках, вдохнуть в них вторую жизнь, - считает Михаил Григорьев.



На международном форуме "Арктика - территория диалога" также говорилось, насколько примерно могут увеличиться доходы российского бюджета благодаря уменьшению ледового покрытия в северном полушарии. Эксперты считают, что эта сумма колеблется от 10 до 15 процентов.



Автор исследования о перспективах развития Севморпути Вера Степанова заметила еще одно преимущества сурового арктического климата.



- Да, расценки на ледокольную проводку в портах Севморпути довольно высоки, возможно, морская логистика требует коррекции, а фрахт судна ледового класса стоит немного больше, но в арктической зоне нет пиратов. Риски нападения на суда с грузом равны нулю в северных морях, а это один из немалых плюсов при формировании транспортного коридора, - замечает Вера Степанова.



Также эксперты отметили, что увеличивающийся поток грузоперевозок по Северному морскому пути позволит расширить экономические перспективы, открывающиеся перед северными регионами. Формирование правильной не только экономической, но и социокультурной среды позволит остановить отток населения из заполярной зоны, а также привлечь новые кадры для Арктики.



Напомним, что в 2015 году правительство России утвердило проект комплексного развития Северного морского пути (СМП). Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что за 15 лет, а это срок реализации комплексного плана, грузооборот по СМП может увеличиться в 20 раз и составить более 80 миллионов тонн.



Ожидается, что грузопоток будет в основном внутренним, связанным с вывозом нефти, сжиженного природного газа, угля и металлов. Транзит из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и обратно не превысит 2 миллиона тонн.



Анна ЧистяковаПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550390/ Источник: Российская газета ← Австралия готова начать поставлять уран в Индию в ближайшее время - премьер Обратный ток: С июля 2018 года можно будет рассчитывать на бесплатную установку нового электросчетчика → Новости net.finam.ru