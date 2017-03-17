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Иностранные компании

Австралия готова начать поставлять уран в Индию в ближайшее время - премьер

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«Нефть России», 11.04.17, Москва, 00:43    Австралия готова как можно скорее начать поставки урана в Индию. Об этом заявил сегодня австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл, который находится с визитом в Нью-Дели.
 
"Мы работаем в тесном сотрудничестве с Индией, чтобы обеспечить необходимые условия для предоставления топлива, которое будет использоваться при реализации гражданской ядерной программы Индии", - сказал Тернбулл, слова которого приводит в своей электронной версии газета "Экономик таймс". "Австралия ожидает, что поставки урана в Индию начнутся как можно скорее", - добавил он по итогам встречи с индийским коллегой Нарендрой Моди.
 
Канберра и Нью-Дели начали переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии в 2012 году после того, как Австралия сняла многолетний запрет на поставки атомного топлива в Индию. Документ был подписан в 2014 году в ходе визита в Нью-Дели занимавшего в то время пост главы австралийского правительства Тони Эббота.
 
По данным газеты, Тернбулл также заявил о поддержке своей страной членства Индии в Группе ядерных поставщиков.
 
Австралия занимает первое место в мире по запасам урана и является одним из ведущих экспортеров атомного топлива. Индия нуждается в уране для реализации амбициозных планов по развитию национальной ядерной энергетики, указывает издание.
 
Евгений ПахомовПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550389/

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Австралия готова начать поставлять уран в Индию в ближайшее время - премьер

«Нефть России», 11.04.17, Москва, 00:43   Австралия готова как можно скорее начать поставки урана в Индию. Об этом заявил сегодня австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл, который находится с визитом в Нью-Дели.
 
"Мы работаем в тесном сотрудничестве с Индией, чтобы обеспечить необходимые условия для предоставления топлива, которое будет использоваться при реализации гражданской ядерной программы Индии", - сказал Тернбулл, слова которого приводит в своей электронной версии газета "Экономик таймс". "Австралия ожидает, что поставки урана в Индию начнутся как можно скорее", - добавил он по итогам встречи с индийским коллегой Нарендрой Моди.
 
Канберра и Нью-Дели начали переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии в 2012 году после того, как Австралия сняла многолетний запрет на поставки атомного топлива в Индию. Документ был подписан в 2014 году в ходе визита в Нью-Дели занимавшего в то время пост главы австралийского правительства Тони Эббота.
 
По данным газеты, Тернбулл также заявил о поддержке своей страной членства Индии в Группе ядерных поставщиков.
 
Австралия занимает первое место в мире по запасам урана и является одним из ведущих экспортеров атомного топлива. Индия нуждается в уране для реализации амбициозных планов по развитию национальной ядерной энергетики, указывает издание.
 
Евгений Пахомов
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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