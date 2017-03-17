«Нефть России», 11.04.17, Москва, 00:43 Австралия готова как можно скорее начать поставки урана в Индию. Об этом заявил сегодня австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл, который находится с визитом в Нью-Дели.



"Мы работаем в тесном сотрудничестве с Индией, чтобы обеспечить необходимые условия для предоставления топлива, которое будет использоваться при реализации гражданской ядерной программы Индии", - сказал Тернбулл, слова которого приводит в своей электронной версии газета "Экономик таймс". "Австралия ожидает, что поставки урана в Индию начнутся как можно скорее", - добавил он по итогам встречи с индийским коллегой Нарендрой Моди.



Канберра и Нью-Дели начали переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии в 2012 году после того, как Австралия сняла многолетний запрет на поставки атомного топлива в Индию. Документ был подписан в 2014 году в ходе визита в Нью-Дели занимавшего в то время пост главы австралийского правительства Тони Эббота.



По данным газеты, Тернбулл также заявил о поддержке своей страной членства Индии в Группе ядерных поставщиков.



Австралия занимает первое место в мире по запасам урана и является одним из ведущих экспортеров атомного топлива. Индия нуждается в уране для реализации амбициозных планов по развитию национальной ядерной энергетики, указывает издание.



Евгений ПахомовПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550389/ Источник: "ТАСС" ← Россия и ОПЕК: разочарование - не повод для развода Льды тают: Глобальное потепление в Арктике может способствовать развитию северной экономики → Новости net.finam.ru