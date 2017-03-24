«Нефть России», 11.04.17, Москва, 00:38 Россия продолжит участвовать в сделке с ОПЕК по сокращению добычи нефти, несмотря на недовольство текущим уровнем цен на сырье, уверены аналитики, опрошенные ТАСС. Это выгоднее, чем снова обрушить котировки в случае выхода из соглашения.



Впрочем, чтобы компенсировать своим компаниями падение добычи, Россия может продолжить участие со сниженной квотой.



Маловато будет



Состоявшаяся в конце прошлой недели итоговая коллегия Минэнерго завершилась неожиданным заявлением вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, который выразил неудовлетворение результатами участия России в соглашении с ОПЕК. "Просто, конечно, хотелось выйти на цену где-то $55-60 за баррель, но сочетание факторов пока не дает такой возможности", - посетовал он. При этом Дворкович оговорился, что "все равно действия были правильные, ситуация лучше, чем была".



Возможно ли, что в мае Россия откажется продлевать соглашение еще на полгода? Ведь в своем прогнозе на 2017 год Минэнерго ожидает сохранения объема добычи на уровне прошлого года (548 млн тонн), чего можно достичь только за счет увеличения темпов в оставшейся половине года.



"Если соглашение не будет продлено в каком-либо виде, то, скорее всего, цены на нефть будут снижаться, потому что одновременно мы получим рост добычи в Штатах, странах ОПЕК, главным образом, в Саудовской Аравии, и рост добычи в России", - поясняет аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. "И все это мы получим за короткий промежуток времени - в течение второго полугодия 2017 года", - уточняет он.



Отказ России от участия в соглашении "может негативно повлиять на всю сделку", считает аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян. "Саудовская Аравия будет не готова поддерживать цены только за свой счет", - соглашается Полищук.



Если соглашение все-таки не будет продлено, цены на нефть могут упасть до уровней, на которых они находились в начале года, то есть до $40 и даже $30 за баррель, предупреждают эксперты.



Аналитик "Финама" Алексей Калачев отмечает, что "все разговоры вокруг сделки направлены на колебание цены". "Если мы заявляем, что не продлеваем (сделку), то это столкнет цену вниз. Потом мы присоединимся к сделке, это толкнет цены вверх. Это, собственно, все", - указывает Калачев.



По его мнению, Россия будет стараться реализовать оба сценария: участвовать в кооперации с ОПЕК и пытаться сохранить свою долю в мировой добыче. "Мы будем активно участвовать в этом деле, мы не хлопнем дверью, не прервем этот процесс, потому что мы заинтересованы в удержании цены. Но с другой стороны, постоянно будем пользоваться любой возможностью, чтобы не сокращать добычу", - уверен Калачев.



Синица в руке



Снижение нефтедобычи Россия компенсирует "конкретным долларом", напоминает Калачев. "Цена выросла на 10% (по сравнению с $45 за баррель на момент заключения сделки - прим. ред.), мы сокращаем добычу всего на 2,7%. В результате же все в выигрыше", - рассуждает он.



По мнению аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, некоторым российским нефтяным компаниям сокращение добычи помогло остановить добычу на нерентабельных скважинах, замораживать которые раньше запрещало государство. "Эффект дешевого рубля ушел, нефтесервис постепенно становится все дороже, поэтому темпы бурения сильно снизились", - говорит он.



Нестеров согласен с Дворковичем, что в отрасли наблюдается некоторая разочарованность результатами соглашения - основные игроки рассчитывали, что цена нефти будет все время находиться в промежутке $55-60 за баррель.



Впрочем, Костанян напоминает, что в первом квартале нефть держалась в среднем на $55 за баррель, "что само по себе большое достижение для этого сезона". "Вполне возможно, что к середине второго квартала, к маю, цены и выйдут на тот уровень, на который надеялся Дворкович, что позволит России более легко продлить соглашение", - полагает он.



Полищук из Райффайзенбанка солидарен с Дворковичем, что "в текущем виде смысла продлевать сделку нет". "Должны быть изменены квоты, все-таки (российская) добыча должна быть чуть повыше", - говорит он. Но если страны-экспортеры хотят "удержать цены выше уровня в $50, то в каком-то виде продлевать необходимо", резюмирует Полищук.



По его мнению, Россия могла бы пойти на некоторое уменьшение своей квоты или ее перераспределение среди компаний. "Например, "Роснефть" сокращает - "Газпром нефть" увеличивает", - предлагает эксперт.



По тому же принципу может быть изменено и само соглашение с ОПЕК. "Наверное, какие-то страны могут быть исключены, типа Ирака, который особо и не соблюдают эти квоты", - говорит Полищук. Но в целом ОПЕК и Россия, скорее всего, продлят соглашение с другим количеством участников и квот, заключил Полищук.



Источник ТАСС в ОПЕК сегодня подтвердил, что Россия пока не обсуждает возможность выхода из сделки и не высказывала недовольства по поводу ее результатов.



Юлия ХазагаеваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550388/ Источник: "ТАСС" ← Иракская SOMO и «Лукойл» будут совместно торговать иракской нефтью Австралия готова начать поставлять уран в Индию в ближайшее время - премьер → Новости net.finam.ru