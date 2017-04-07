«Нефть России», 11.04.17, Москва, 00:26 Сохранение курса рубля на текущем уровне может вылиться в чистый приток капитала в России по итогам 2017 г. в объеме свыше $20 млрд, но этот сценарий вряд ли реализуется, считает замминистра финансов Владимир Колычев.



«Мы видим с начала года, что тот курс рубля, который складывался в I квартале, соответствует отклонению потоков капитала по сравнению с прошлым годом. Если в том году у нас был отток капитала порядка 1,5% ВВП, то если текущий курс сохранится до конца года, то мы по году будем иметь приток капитала где-то порядка 1,5% ВВП. В прошлом году отток был $20 млрд, сейчас ВВП чуть-чуть вырастет в долларах, соответственно, это будет чуть-чуть больше $20 млрд притока», - сказал он.



На прошлой неделе министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что курс рубля сейчас значительно отклонился от своего «модельного уровня» в сторону переукрепления, в ближайшее время должен снизиться и на конец года составить 68 руб. за доллар. Такой курс ожидается в базовом сценарии Минэкономразвития при снижении цен на нефть к концу года до $40 за баррель (среднегодовая цена нефти при этом составит $45,6 за баррель). Если цены на нефть сохранятся на текущем уровне, то, по оценке Минэкономразвития, курс будет 63-64 руб. за доллар.



«Наши оценки справедливого курса, наверное, ближе к оценкам Минэкономразвития. Мы думаем, что такой уровень притока, который текущий курс рубля подразумевает, вряд ли сохранится», - сказал Колычев.



«В I квартале, похоже, был отток капитала, но надо помнить, что I квартал формирует основной объем оттока годового. Если мы будем сезонно сглаживать этот отток, то, действительно, в I квартале был приток», - добавил он.



По словам В. Колычева, на рынок также психологически влияет сезонность текущего счета. «Если сейчас у нас довольно большой сезонный приток по текущему счету, то с нынешним курсом у нас где-то к июню образуется существенный дефицит текущего счета. И кроме непосредственно прямого эффекта еще и психологический эффект тоже может повлиять на потоки капитала», - отметил он.



«Мы ждем, что, скорее всего, структурный уровень оттока капитала вернется к уровню 2016 г. - порядка 1-1,5% ВВП, но вряд ли будет приток капитала», - заключил замминистра.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550386/ Источник: Ведомости ← Путин наградил зарубежных участников приватизации «Роснефти» Иракская SOMO и «Лукойл» будут совместно торговать иракской нефтью → Новости net.finam.ru