|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
Минфин не исключил притока капитала в 2017 году при сохранении текущего курса рубля
|
Реплика: Алхимики золотого рынка
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 11.04.17, Москва, 00:26 Сохранение курса рубля на текущем уровне может вылиться в чистый приток капитала в России по итогам 2017 г. в объеме свыше $20 млрд, но этот сценарий вряд ли реализуется, считает замминистра финансов Владимир Колычев.
«Мы видим с начала года, что тот курс рубля, который складывался в I квартале, соответствует отклонению потоков капитала по сравнению с прошлым годом. Если в том году у нас был отток капитала порядка 1,5% ВВП, то если текущий курс сохранится до конца года, то мы по году будем иметь приток капитала где-то порядка 1,5% ВВП. В прошлом году отток был $20 млрд, сейчас ВВП чуть-чуть вырастет в долларах, соответственно, это будет чуть-чуть больше $20 млрд притока», - сказал он.
На прошлой неделе министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что курс рубля сейчас значительно отклонился от своего «модельного уровня» в сторону переукрепления, в ближайшее время должен снизиться и на конец года составить 68 руб. за доллар. Такой курс ожидается в базовом сценарии Минэкономразвития при снижении цен на нефть к концу года до $40 за баррель (среднегодовая цена нефти при этом составит $45,6 за баррель). Если цены на нефть сохранятся на текущем уровне, то, по оценке Минэкономразвития, курс будет 63-64 руб. за доллар.
«Наши оценки справедливого курса, наверное, ближе к оценкам Минэкономразвития. Мы думаем, что такой уровень притока, который текущий курс рубля подразумевает, вряд ли сохранится», - сказал Колычев.
«В I квартале, похоже, был отток капитала, но надо помнить, что I квартал формирует основной объем оттока годового. Если мы будем сезонно сглаживать этот отток, то, действительно, в I квартале был приток», - добавил он.
По словам В. Колычева, на рынок также психологически влияет сезонность текущего счета. «Если сейчас у нас довольно большой сезонный приток по текущему счету, то с нынешним курсом у нас где-то к июню образуется существенный дефицит текущего счета. И кроме непосредственно прямого эффекта еще и психологический эффект тоже может повлиять на потоки капитала», - отметил он.
«Мы ждем, что, скорее всего, структурный уровень оттока капитала вернется к уровню 2016 г. - порядка 1-1,5% ВВП, но вряд ли будет приток капитала», - заключил замминистра.