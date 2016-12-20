«Нефть России», 11.04.17, Москва, 00:10 Прокуратура начала проверку в связи с возгоранием на нефтяной скважине в Усинском районе республики Коми. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.



Как сообщает пресс-служба ведомства, будет проведена проверка «соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также природоохранного законодательства». Прокуратура направит своего представителя для участия в комиссии из специалистов контролирующих органов и администрации городского округа «Усинск», которая сейчас работает на месте происшествия.



Возгорание нефтескважины № 2 на Баяндыском месторождении произошло 10 апреля. Нефтяная скважина принадлежит компании ЛУКОЙЛ. К тушению пожара привлечены как силы МЧС республики, так и аварийная техника компании. Ликвидация огня осложняется тем, что район, где находится скважина, находится в труднодоступной местности, где отсутствует связь.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550384/ Источник: РБК ← Чего Москве ждать от визита Тиллерсона Путин наградил зарубежных участников приватизации «Роснефти» → Новости net.finam.ru