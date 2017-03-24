«Нефть России», 11.04.17, Москва, 00:03 Госсекретарь США едет в Россию, угрожая новыми санкциями. В центре переговоров будет Сирия, судьба президента Асада и механизм избежания конфликта между военными США и России, а не весь комплекс отношений между странами, говорят эксперты.



С коллективным приветом



Во вторник, 11 апреля, в Москву с первым визитом в ранге государственного секретаря США должен прибыть Рекс Тиллерсон. От визита он в отличие от коллеги из Великобритании Бориса Джонсона решил не отказываться. Джонсон 8 апреля заявил, что после инцидента с использованием химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне не считает возможным посетить Москву 10 апреля, как планировал. По словам Джонсона, Тиллерсон в Москве передаст «четкое и скоординированное послание русским» от стран «семерки». Министры иностранных дел «семерки», в которую вместе с США входят Канада, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Германия, 10 апреля провели переговоры в итальянской Лукке. Во встрече также принимала участие верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини, министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара.



Страны «семерки» заняли коллективную позицию по ситуации в Сирии: ответственность за использование химического оружия в Хан-Шейхуне 4 апреля они возложили на правительство президента Башара Асада и поддержали ракетные удары США по авиабазе Шайрат правительственных сил Сирии, совершенные 7 апреля.



Россия и Иран должны нести ответственность за инцидент в Хан-Шейхуне, так как являются гарантами перемирия в Сирии. Москва является еще и гарантом исполнения договоренностей по уничтожению химического оружия в Сирии, заключенных в 2013 году, заявил Тиллерсон в интервью 9 апреля. По версии российского Минобороны, направленной химической атаки в Хан-Шейхуне и не было: ВВС Сирии атаковали инфраструктуру боевиков, в том числе склады с боеприпасами, где кустарным образом производилось химическое оружие, — из этих складов и произошла утечка химикатов.​​



Будет обсуждаться возможность введения санкций в отношении высокопоставленных сирийских и российских военных, которые были задействованы в координации военных действий сирийцев, объяснил Борис Джонсон, слова которого приводитSky News 10 апреля. Заявление Джонсон сделал после переговоров с Тиллерсоном. По словам Джонсона, Москва должна определиться, будет ли она дальше поддерживать Асада или дистанцируется от него. Позицию Великобритании поддержала Канада. Россия, по словам премьер-министра Джастина Трюдо, должна знать о своей ответственности за действия режима Асада. Сигнал Москве, по его словам, может быть послан через санкции или другими средствами, допустил Трюдо.



«Возвращение к псевдопопыткам урегулирования в стиле декламирования мантр, что Асад должен уйти, не способно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии», — заявил журналистам 10 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Санкции из-за Сирии вполне вероятны, если их поддержат Германия и Франция, а они, скорее всего, так и сделают», — говорит Ариэль Коэн, ведущий эксперт Atlantic Council.



Химатака спутала повестку



«Надеюсь, что у нас будут конструктивные переговоры с российским правительством, с министром Лавровым. Надеюсь, Россия поддержит процесс, который приведет к стабильности в Сирии», — заявил Тиллерсон ABC 9 апреля. Тиллерсон ранее бывал в Москве и встречался не только с министрами, но и с президентом Путиным, однако находился тогда на другой должности — председателя совета директоров нефтяной компании Exxon Mobil.



Российский МИД встречу Тиллерсона с Лавровым подтвердил. Лавров и Тиллерсон при личной встрече намерены продолжить рассмотрение дел в сирийском урегулировании, говорится на сайте российского МИДа. Они уже встречались после назначения Тиллерсона госсекретарем — в Германии. Тогда Тиллерсон был немногословен и ставил себе задачей выслушать российскую сторону, рассказывал РБК знакомый с ходом беседы дипломат.



Состоится ли встреча президента Путина с госсекретарем, пока неясно. В конце марта, выступая на Арктическом форуме, президент России не исключал, что встретится с Тиллерсоном, а одной из тем беседы станет борьба с террором. «И если господин Тиллерсон приедет — я с ним до этого встречался несколько раз, по-моему, раза два или три, — мы, конечно, наверняка будем обсуждать и эту тему», — говорил Путин 30 марта (цитата по сайту Кремля). То, что Путин встретится с госсекретарем, говорили и два источника РБК, знакомых с ходом организации встречи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 апреля сообщил журналистам, что в пока в плане президента встреча с Тиллерсоном не значится. Однако, напомнил он, обычно Кремль такие встречи не анонсирует. Предыдущий госсекретарь США Джон Керри четыре раза встречался с Путиным, эти встречи Кремль не анонсировал.



На данном этапе важен сам факт приезда Тиллерсона, успехом визита стало бы достижение договоренности о личной встрече президентов Путина и Трампа, так как, пока не будет восстановлен нормальный политический диалог на высшем уровне, отношения на всех других не могут быть нормальными, заявил на круглом столе по отношениям двух стран Игорь Иванов, бывший министр иностранных дел России, президент Российского совета по международным делам (РСМД).



Россия военный удар США по Сирии 7 апреля назвала актом агрессии, нарушающим международные нормы. В ответ Москва вышла из меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, который был подписан в 2015 году. В соответствии с ним Министерство обороны США предупредило Россию о готовящемся ударе 7 апреля.



«В Москве Тиллерсон будет говорить о Сирии и Северной Корее, однако тон президента Дональда Трампа изменился за последние десять дней. Он больше не разговаривает о какой-то «большой сделке» по улучшению отношений с Россией. Большинство капитанов внешней политики США, включая вице-президента Майка Пенса, министра обороны Джеймса Мэттиса, советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, не видят путей для улучшения отношений с Россией в настоящее время», — говорит Ариэль Коэн.



Прорывов и крупных успехов от визита ждать нельзя, полагает Сергей Рогов, научный руководитель Института США и Канады РАН, член Российского совета по международным делам. Сейчас, по его словам, самое важное — остановить нарастание военной напряженности, так как ракетная атака США на сирийскую авиабазу заставила многих задуматься об угрозе прямого военного столкновения между Россией и США. С тем, что главное в ходе предстоящего визита — это договориться о прекращении военной эскалации и возобновить общение военных России и США, согласен Андрей Загорский, заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова, член РСМД.



До апрельских событий в Сирии официальные лица в Москве и Вашингтоне охотно обсуждали перспективы встречи президентов. Однако после американского удара по сирийской авиабазе и очередной эскалации конфликта встреча вряд ли состоится раньше июля, когда оба президента будут в Гамбурге на саммите «двадцатки», говорили РБК ранее опрошенные эксперты.



Полина ХимшиашвилиПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550383/ Источник: РБК ← «Трубопроводный газ останется основой газоснабжения в Европе еще долгое-долгое время» Прокуратура начала проверку возгорания нефтяной скважины ЛУКОЙЛа в Коми → Новости net.finam.ru