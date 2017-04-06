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ЦБ РФ с расчетами 7 апреля купил на рынке для Минфина валюту на 3,2 млрд руб
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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 11:00 Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 7 апреля составил 3,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
ЦБ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день.
Минфин в феврале начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, будет нейтральным.
Ранее сообщалось, что за месяц с 7 марта по 6 апреля Минфин приобретет валюту на 70,5 миллиарда рублей, направляя на это каждый торговый день по 3,2 миллиарда рублей. За предыдущий месяц (с 7 февраля по 6 марта) ЦБ купил на рынке для Минфина валюту на 113,1 миллиарда рублей.
С 7 апреля по 5 мая Минфин намерен направить на эти цели 69,9 миллиарда рублей, ежедневный объем покупки валюты составит в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей.
Как отмечает ЦБ, фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.