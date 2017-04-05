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Цены на нефть

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены выросли на фоне геополитических опасений

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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:48    В ходе азиатской сессии в понедельник цены на нефть незначительно выросли, замедлив ралли на выходных, после скачка в пятницу на фоне авиаударов США по Сирии.
 
Геополитическая напряженность, как на Ближнем Востоке, так и в Тихоокеанском регионе, остается в центре внимания. Авианосец ВМС США "Карл Винсон" отменил запланированный визит в австралийский порт и направился Корейскому полуострову в ответ на испытание КНДР баллистических ракет.
 
"Без сомнения цены на нефть растут исключительно на фоне геополитических опасений", - отметил Фин Зибелл, экономист National Australia Bank. Он сослался на ряд негативных факторов, таких как 12-недельный рост числа буровых нефтяных установок в США, который привел бы к падению цен, если бы не текущая геополитическая напряженность.
 
В пятницу, восьмую из девяти последних сессий, цены на нефть WTI демонстрировали рост.
 
В 06.20 по Гринвичу майские фьючерсы на легкую, малосернистую нефть на NYMEX торговались с повышением на 0,18 доллара, по 52,42 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE выросли на 0,43%, до 55,48 доллара за баррель.
 
Майские фьючерсы на бензин торговались с небольшим повышением, по 1,75 доллара за галлон.
 
Цены на нефть на прошлой неделе выросли примерно на 3%, при этом влияние атак США в Сирии было не таким уж сильным. Сирия является одним из небольших производителей нефти, но действия США вызвали опасения относительно возможного ответа со стороны Ирана и России, которые поддерживают режим президента Башара аль-Асада.
 
“Все участники (рынка) пытаются понять, как будет развиваться ситуация”, - сказал Стюарт Айв из OM Financial.
 
Пока что “можно определенно ждать продолжения ралли, так как инвесторы не знают, что случится дальше”, - полагает Зибелл.
 
Нефтяной трейдер из Сингапура отметил, что активного открытия позиций на рынке не наблюдается, так как цены на нефть остаются у одномесячного максимума. Однако инвесторы опасаются возможных перебоев с поставками нефти. “Если мы не увидим новых конфликтов, влияние ситуации в Сирии будет временным, а основным фактором по-прежнему остается ОПЕК”, - добавил трейдер.
 
ОПЕК в конце мая объявит, будет ли продлена сделка по сокращению нефтедобычи на вторую половину текущего года. Соглашение было заключено в конце прошлого года и призвано снизить избыточное предложение на рынке, которое наблюдается уже несколько лет подряд.
 
Инвесторы на этой неделе будут ждать ежемесячного отчета ОПЕК, который будет опубликован во вторник, пытаясь оценить соблюдение квот по добыче странами картеля. Управление энергетической информации США также опубликует ежемесячный краткосрочный прогноз по американской нефтяной отрасли. В Китае, который выступает вторым по величине в мире потребителем нефти, в четверг выйдут данные по импорту за март.
 
Jenny W. HsuПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550378/

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НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены выросли на фоне геополитических опасений

«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:48   В ходе азиатской сессии в понедельник цены на нефть незначительно выросли, замедлив ралли на выходных, после скачка в пятницу на фоне авиаударов США по Сирии.
 
Геополитическая напряженность, как на Ближнем Востоке, так и в Тихоокеанском регионе, остается в центре внимания. Авианосец ВМС США "Карл Винсон" отменил запланированный визит в австралийский порт и направился Корейскому полуострову в ответ на испытание КНДР баллистических ракет.
 
"Без сомнения цены на нефть растут исключительно на фоне геополитических опасений", - отметил Фин Зибелл, экономист National Australia Bank. Он сослался на ряд негативных факторов, таких как 12-недельный рост числа буровых нефтяных установок в США, который привел бы к падению цен, если бы не текущая геополитическая напряженность.
 
В пятницу, восьмую из девяти последних сессий, цены на нефть WTI демонстрировали рост.
 
В 06.20 по Гринвичу майские фьючерсы на легкую, малосернистую нефть на NYMEX торговались с повышением на 0,18 доллара, по 52,42 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE выросли на 0,43%, до 55,48 доллара за баррель.
 
Майские фьючерсы на бензин торговались с небольшим повышением, по 1,75 доллара за галлон.
 
Цены на нефть на прошлой неделе выросли примерно на 3%, при этом влияние атак США в Сирии было не таким уж сильным. Сирия является одним из небольших производителей нефти, но действия США вызвали опасения относительно возможного ответа со стороны Ирана и России, которые поддерживают режим президента Башара аль-Асада.
 
“Все участники (рынка) пытаются понять, как будет развиваться ситуация”, - сказал Стюарт Айв из OM Financial.
 
Пока что “можно определенно ждать продолжения ралли, так как инвесторы не знают, что случится дальше”, - полагает Зибелл.
 
Нефтяной трейдер из Сингапура отметил, что активного открытия позиций на рынке не наблюдается, так как цены на нефть остаются у одномесячного максимума. Однако инвесторы опасаются возможных перебоев с поставками нефти. “Если мы не увидим новых конфликтов, влияние ситуации в Сирии будет временным, а основным фактором по-прежнему остается ОПЕК”, - добавил трейдер.
 
ОПЕК в конце мая объявит, будет ли продлена сделка по сокращению нефтедобычи на вторую половину текущего года. Соглашение было заключено в конце прошлого года и призвано снизить избыточное предложение на рынке, которое наблюдается уже несколько лет подряд.
 
Инвесторы на этой неделе будут ждать ежемесячного отчета ОПЕК, который будет опубликован во вторник, пытаясь оценить соблюдение квот по добыче странами картеля. Управление энергетической информации США также опубликует ежемесячный краткосрочный прогноз по американской нефтяной отрасли. В Китае, который выступает вторым по величине в мире потребителем нефти, в четверг выйдут данные по импорту за март.
 
Jenny W. Hsu
 


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