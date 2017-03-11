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Иностранные компании

Elliott призвала BHP Billiton провести реструктуризацию и выделить нефтяной бизнес в США

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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:45    Инвестор-активист Elliott Management Corp. призвал BHP Billiton Ltd. выделить американские нефтяные активы и объединить двойную структуру с листингом в Великобритании и Австралии, чтобы повысить ценность компании для акционеров.
 
Elliott в понедельник написала письмо директорам BHP, описав свое предложение. Компания по управлению фондами также призвала принять политику стабильного возврата капитала акционерам, в рамках которой компания будет выкупать акции, а не использовать денежные средства на крупные приобретения, "разрушающие стоимость", по мнению Elliott.
 
"Несмотря на лидирующие мировые позиции в сырьевом секторе и портфель лучших в своем классе крупномасштабных диверсифицированных горнодобывающих активов, в последние годы акции BHP отстают от бумаг сопоставимых горнодобывающих и нефтегазовых компаний", – указал Elliott.
 
Elliott предложила BHP выделить и отдельно зарегистрировать на бирже ее американский нефтяной бизнес и объединить структуру, создав одну публичную компанию со штаб-квартирой в Австралии. По словам инвестора-активиста, ему принадлежит примерно 4,1% акций BHP, зарегистрированных в Лондоне.
 
Как сообщила Elliott, проведенный анализ показал, что этот план позволит руководству BHP повысить ценность австралийских акций компании почти на 49%, а лондонских бумаг – примерно на 51%.
 
BHP пока не ответила на эти предложения Elliott. Акции горнодобывающего гиганта резко выросли в конце австралийской сессии, закрывшись с повышением на 4,6%, на уровне 25,73 австралийского доллара (19,26 доллара США).
 
Robb M. StewartПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550377/

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Elliott призвала BHP Billiton провести реструктуризацию и выделить нефтяной бизнес в США

«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:45   Инвестор-активист Elliott Management Corp. призвал BHP Billiton Ltd. выделить американские нефтяные активы и объединить двойную структуру с листингом в Великобритании и Австралии, чтобы повысить ценность компании для акционеров.
 
Elliott в понедельник написала письмо директорам BHP, описав свое предложение. Компания по управлению фондами также призвала принять политику стабильного возврата капитала акционерам, в рамках которой компания будет выкупать акции, а не использовать денежные средства на крупные приобретения, "разрушающие стоимость", по мнению Elliott.
 
"Несмотря на лидирующие мировые позиции в сырьевом секторе и портфель лучших в своем классе крупномасштабных диверсифицированных горнодобывающих активов, в последние годы акции BHP отстают от бумаг сопоставимых горнодобывающих и нефтегазовых компаний", – указал Elliott.
 
Elliott предложила BHP выделить и отдельно зарегистрировать на бирже ее американский нефтяной бизнес и объединить структуру, создав одну публичную компанию со штаб-квартирой в Австралии. По словам инвестора-активиста, ему принадлежит примерно 4,1% акций BHP, зарегистрированных в Лондоне.
 
Как сообщила Elliott, проведенный анализ показал, что этот план позволит руководству BHP повысить ценность австралийских акций компании почти на 49%, а лондонских бумаг – примерно на 51%.
 
BHP пока не ответила на эти предложения Elliott. Акции горнодобывающего гиганта резко выросли в конце австралийской сессии, закрывшись с повышением на 4,6%, на уровне 25,73 австралийского доллара (19,26 доллара США).
 
Robb M. Stewart
 


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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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