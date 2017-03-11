|
Новости oilru.com
Иностранные компании
Elliott призвала BHP Billiton провести реструктуризацию и выделить нефтяной бизнес в США
|
Реплика: Алхимики золотого рынка
Анонсы
Выставки:
Новости
10:27 · ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Число нефтяных буровых установок в США выросло 12-ю неделю подряд - Baker Hughes
10:03 · НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки в пятницу достигли 1-месячного максимума после атаки США в Сирии
10:00 · "Северный поток-2" уперся в Датское королевство: Немцы пристыдили противников российского газопровода
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:45 Инвестор-активист Elliott Management Corp. призвал BHP Billiton Ltd. выделить американские нефтяные активы и объединить двойную структуру с листингом в Великобритании и Австралии, чтобы повысить ценность компании для акционеров.
Elliott в понедельник написала письмо директорам BHP, описав свое предложение. Компания по управлению фондами также призвала принять политику стабильного возврата капитала акционерам, в рамках которой компания будет выкупать акции, а не использовать денежные средства на крупные приобретения, "разрушающие стоимость", по мнению Elliott.
"Несмотря на лидирующие мировые позиции в сырьевом секторе и портфель лучших в своем классе крупномасштабных диверсифицированных горнодобывающих активов, в последние годы акции BHP отстают от бумаг сопоставимых горнодобывающих и нефтегазовых компаний", – указал Elliott.
Elliott предложила BHP выделить и отдельно зарегистрировать на бирже ее американский нефтяной бизнес и объединить структуру, создав одну публичную компанию со штаб-квартирой в Австралии. По словам инвестора-активиста, ему принадлежит примерно 4,1% акций BHP, зарегистрированных в Лондоне.
Как сообщила Elliott, проведенный анализ показал, что этот план позволит руководству BHP повысить ценность австралийских акций компании почти на 49%, а лондонских бумаг – примерно на 51%.
BHP пока не ответила на эти предложения Elliott. Акции горнодобывающего гиганта резко выросли в конце австралийской сессии, закрывшись с повышением на 4,6%, на уровне 25,73 австралийского доллара (19,26 доллара США).
Robb M. Stewart