«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:45 Инвестор-активист Elliott Management Corp. призвал BHP Billiton Ltd. выделить американские нефтяные активы и объединить двойную структуру с листингом в Великобритании и Австралии, чтобы повысить ценность компании для акционеров.



Elliott в понедельник написала письмо директорам BHP, описав свое предложение. Компания по управлению фондами также призвала принять политику стабильного возврата капитала акционерам, в рамках которой компания будет выкупать акции, а не использовать денежные средства на крупные приобретения, "разрушающие стоимость", по мнению Elliott.



"Несмотря на лидирующие мировые позиции в сырьевом секторе и портфель лучших в своем классе крупномасштабных диверсифицированных горнодобывающих активов, в последние годы акции BHP отстают от бумаг сопоставимых горнодобывающих и нефтегазовых компаний", – указал Elliott.



Elliott предложила BHP выделить и отдельно зарегистрировать на бирже ее американский нефтяной бизнес и объединить структуру, создав одну публичную компанию со штаб-квартирой в Австралии. По словам инвестора-активиста, ему принадлежит примерно 4,1% акций BHP, зарегистрированных в Лондоне.



Как сообщила Elliott, проведенный анализ показал, что этот план позволит руководству BHP повысить ценность австралийских акций компании почти на 49%, а лондонских бумаг – примерно на 51%.



BHP пока не ответила на эти предложения Elliott. Акции горнодобывающего гиганта резко выросли в конце австралийской сессии, закрывшись с повышением на 4,6%, на уровне 25,73 австралийского доллара (19,26 доллара США).



Robb M. StewartПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550377/ Источник: Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← Отгрузка нефти на экспорт в портах РФ идет по графику - "Транснефть" НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены выросли на фоне геополитических опасений → Новости net.finam.ru