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Отгрузка нефти на экспорт в портах РФ идет по графику - "Транснефть"
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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:40 Погода в портах России позволяет вести отгрузку нефти на экспорт по графику, сообщили журналистам в пресс-службе "Транснефти".
"Погода во всех портах рабочая, отгрузка - в рабочем режиме", — сообщил представитель компании.
Он также отметил, что в Новороссийск опаздывает один танкер (из-за туманов на Босфоре), швартовка ожидается в 12.00 мск.
"Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут в соответствии с графиком", - добавил представитель компании.