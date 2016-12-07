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ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Число нефтяных буровых установок в США выросло 12-ю неделю подряд - Baker Hughes
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10:27 · ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Число нефтяных буровых установок в США выросло 12-ю неделю подряд - Baker Hughes
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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:27 Число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 10, до 672 единиц, сообщили в компании Baker Hughes, что стало двенадцатой неделей повышения подряд. Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе достигло максимума с августа 2015 года, так как стабилизация цен на нефть побудила компании сектора, в том числе по добыче сланцевой нефти, нарастить активность.
Число нефтяных установок в активном районе нефтедобычи в Пермском бассейне на западе Техаса и юго-востоке Нью-Мексико на прошлой неделе выросло на 12 единиц. Число установок в других бассейнах при этом не изменилось или снизилось. Число газовых установок в США на отчетной неделе увеличилось на 5, до 165 единиц.