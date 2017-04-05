«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:03 Цены на нефть в пятницу достигли 1-месячного максимума, так как ракетная атака США по авиабазе в Сирии вызвала опасения относительно распространения конфликта в данном регионе, где ведется добыча нефти.



Цены на нефть постепенно восстанавливаются с минимумов, достигнутых в марте 2017 года. Оба основных мировых сорта нефти, WTI и Brent, по итогам прошлой недели подорожали более чем на 3%, продемонстрировав рост вторую неделю подряд.



В пятницу фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с повышением на 54 цента, или на 1,04%, по 52,24 доллара за баррель. Нефть Brent на ICE Futures подорожала на 35 центов, или на 0,64%, до 55,24 доллара за баррель.



Цены на нефть выросли на 2% сразу после новостей о том, что США выпустили почти 60 крылатых ракет Tomahawk по сирийской авиабазе. Хотя Сирия не является крупным производителем нефти, цены на нее обычно растут на фоне увеличения напряженности на Ближнем Востоке, на который приходится почти 40% мировой добычи нефти.



"Сирия не является крупным производителем нефти, однако она располагается по соседству с ведущими нефтедобывающими странами, и поэтому есть беспокойство, что беспорядки могут распространиться на окружающие территории, приводя к перебоям с поставками", – говорит Микаэль Поулсен из Global Risk Management.



Аналитики Tudor Pickering Holt & Co. обращают внимание, что сирийская нефтедобыча составляет лишь небольшую долю от общемировой. Однако геополитическая напряженность может сильно осложнить ситуацию, что в пятницу и отразилось на ценах на нефть.



Пока удары по Сирии не приводят к усилению напряженности между США и Россией, влияние сирийской ситуации на мировое предложение нефти будет минимальным, считает Алекс Пун, вице-президент гонконгской Admis. "Мы не ожидаем, что Россия агрессивно ответит на действия США, поскольку Москва была заранее проинформирована о ракетных ударах", - добавляет он.



Аналитики предупреждают, что цены могут продолжить рост на фоне геополитической напряженности, однако этот рост вряд ли будет длительным.



“Я думаю, что с течением времени инвесторы поймут, что Сирия не является важным участником мирового рынка нефти, - говорит Энди Липоу из Lipow Oil Associates. - В дальнейшем рынок будет ориентироваться на другие факторы”.



Многие из этих факторов кажутся повышательными для цен, говорит Марк Ваггонер, президент Excel Futures.



"Инвесторы следят за спросом на бензин, так как приближается сезон автомобильных поездок (в США)", - говорит он, добавляя, что он ожидает дальнейшего повышения цены на сырую нефть.



Возобновление оптимизма в отношении того, что основные производители нефти продолжат сокращать добычу во второй половине текущего года, также способствовало росту цен в последние недели. Большинство членов ОПЕК и крупные производители нефти вне картеля, такие как Россия, в конце следующего месяца встретятся для обсуждения возможности продления действия договора о сокращении добычи, который изначально был рассчитан на первые шесть месяцев года.



"Решение ОПЕК и темпы добычи в США являются основными факторами, за которыми следит большинство трейдеров на рынке", - сказала Грейс Лю из Guotai Junan International.



Рынок почти не отреагировал на данные о том, что рост числа буровых установок в США продолжился уже 12-ю неделю подряд. Число установок на прошлой неделе достигло самого высокого уровня с августа 2015 года.



Фьючерсы на бензин выросли в цене на 1,66 цента, или на 0,96%, до 1,7462 доллара за галлон. Фьючерсы на дизельное топливо подорожали на 1,55 цента, или на 0,96%, до 1,6284 доллара за галлон.



Sarah McFarlane, Jenny W. Hsu, Alison SiderПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550373/ Источник: Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль в начале недели останутся под давлением геополитики ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Число нефтяных буровых установок в США выросло 12-ю неделю подряд - Baker Hughes → Новости net.finam.ru