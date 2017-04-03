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Прогнозы

ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль в начале недели останутся под давлением геополитики

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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:02    Рынок акций РФ и рубль в начале недели останутся под давлением геополитических рисков, считают трейдеры.
 
Закрепление рынка нефти выше 55 долларов за баррель не сможет компенсировать геополитических рисков, говорят эксперты.
 
ПРОГНОЗЫ
 
Торги рублем в понедельник на Московской бирже откроются продолжением его снижения, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".
 
"Инвесторы не спешат возвращаться в российские активы: в США готовится законопроект, ужесточающий антироссийские санкции, и высокая вероятность хотя бы частичного его принятия нервирует участников торгов. Доллар способен проследовать в область 57,50 рубля, где попробует закрепиться в ожидании нового катализатора роста. Вероятный диапазон движения пары доллар/рубль на начало недели - 57,05-57,75, евро/рубль - 60,35-61,20", - оценила она.
 
Рынки боятся эскалации напряженности, если в ближайшее время не будет заключена генеральная договоренность по сирийской проблеме (между РФ и США), то российский рынок акций будет и далее оставаться под давлением, равно как и российский рубль, считает Сергей Козловский из компании Grand Capital.
 
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
 
Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились в пределах 0,1% на фоне внутренних данных по рынку труда страны и новостей о ракетном ударе США по Сирии.
 
Уровень безработицы в США в марте упал до 4,5% с февральских 4,7%. Аналитики ожидали, что показатель составит 4,7%. В то же время, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 98 тысяч, хотя эксперты полагали, что показатель вырастет сильнее — на 180 тысяч.
 
Фондовые фьючерсы США с утра снижались на 0,2%. Азиатские биржи менялись разнонаправленно в пределах 0,75%, японский Nikkei 225 рос на 0,7%, шанхайский SSE Composite снижался на 0,5%.
 
Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 55,3 доллара за баррель по марке Brent.
 
Курс евро торговался на уровне 1,0586 доллара против 1,0587 доллара на закрытие предыдущих торгов.
 
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
 
Рынок акций РФ в пятницу упал по основным индексам на фоне оттока капитала на снижении аппетита к риску у инвесторов.
 
Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,68% - до 2020,23 пункта, индекс РТС - на 3,07% - до 1113,45 пункта.
 
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 0,85 рубля, до 57,25 рубля, евро - на 0,66 рубля до 60,68 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
Дмитрий МайоровПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550372/

ВЗГЛЯД ИЗ АЗИИ: Доллар США в пятницу вырос, несмотря на неоднозначные данные по занятостиНЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки в пятницу достигли 1-месячного максимума после атаки США в Сирии
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ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль в начале недели останутся под давлением геополитики

«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:02   Рынок акций РФ и рубль в начале недели останутся под давлением геополитических рисков, считают трейдеры.
 
Закрепление рынка нефти выше 55 долларов за баррель не сможет компенсировать геополитических рисков, говорят эксперты.
 
ПРОГНОЗЫ
 
Торги рублем в понедельник на Московской бирже откроются продолжением его снижения, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".
 
"Инвесторы не спешат возвращаться в российские активы: в США готовится законопроект, ужесточающий антироссийские санкции, и высокая вероятность хотя бы частичного его принятия нервирует участников торгов. Доллар способен проследовать в область 57,50 рубля, где попробует закрепиться в ожидании нового катализатора роста. Вероятный диапазон движения пары доллар/рубль на начало недели - 57,05-57,75, евро/рубль - 60,35-61,20", - оценила она.
 
Рынки боятся эскалации напряженности, если в ближайшее время не будет заключена генеральная договоренность по сирийской проблеме (между РФ и США), то российский рынок акций будет и далее оставаться под давлением, равно как и российский рубль, считает Сергей Козловский из компании Grand Capital.
 
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
 
Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились в пределах 0,1% на фоне внутренних данных по рынку труда страны и новостей о ракетном ударе США по Сирии.
 
Уровень безработицы в США в марте упал до 4,5% с февральских 4,7%. Аналитики ожидали, что показатель составит 4,7%. В то же время, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 98 тысяч, хотя эксперты полагали, что показатель вырастет сильнее — на 180 тысяч.
 
Фондовые фьючерсы США с утра снижались на 0,2%. Азиатские биржи менялись разнонаправленно в пределах 0,75%, японский Nikkei 225 рос на 0,7%, шанхайский SSE Composite снижался на 0,5%.
 
Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 55,3 доллара за баррель по марке Brent.
 
Курс евро торговался на уровне 1,0586 доллара против 1,0587 доллара на закрытие предыдущих торгов.
 
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
 
Рынок акций РФ в пятницу упал по основным индексам на фоне оттока капитала на снижении аппетита к риску у инвесторов.
 
Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,68% - до 2020,23 пункта, индекс РТС - на 3,07% - до 1113,45 пункта.
 
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 0,85 рубля, до 57,25 рубля, евро - на 0,66 рубля до 60,68 рубля, следует из данных Московской биржи.
 
Дмитрий Майоров
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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