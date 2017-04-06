«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:59 Американские фондовые индексы в пятницу снизились после неоднозначного мартовского отчета по занятости и ввиду атаки на авиабазу в Сирии со стороны США. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 6 пунктов, до 20 656, индекс S&P 500 потерял 1 пункт, опустившись до 2355, а индекс Nasdaq Composite упал на 1 пункт, до 5877.



Акции оборонных компаний, включая Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman, в пятницу были среди лидеров роста.



Согласно представленным в пятницу данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в марте с коррекцией на сезон выросло лишь на 98 000 по сравнению с февралем. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали создание 175 000 новых рабочих мест. В то же время данные показали, что уровень безработицы снизился до 4,5% против 4,7% в феврале. Это самый низкий уровень с мая 2007 года. Средний почасовой заработок увеличился на 0,2% по сравнению с февралем, в соответствии с ожиданиями.



Удар крылатых ракет США по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую химическую повлиял на финансовые рынки и способствовал росту цен на золото и нефть. Между тем встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина не принесла значительного прогресса в вопросах, связанных с торговлей и ситуацией в Северной Корее.



Индекс Stoxx Europe 600 в пятницу по итогам торгов повысился на 0,1%, британский FTSE 100 подскочил на 0,6%, французский CAC вырос на 0,3%, а немецкий DAX потерял менее 0,1%.



Доходность 10-летних гособлигаций США по итогам пятницы выросла до 2,375% против 2,343% в четверг, хотя после сообщений об ударе США по цели в Сирии она ненадолго опустилась ниже 2,300%.



Фьючерсы на нефть в пятницу подорожали, так как трейдеры и инвесторы оценивали возможные последствия ракетных ударов США по Сирии. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с повышением на 1,0%, по 52,24 доллара за баррель. Нефть Brent на ICE Futures Europe подорожала на 0,6%, до 55,24 долларов за баррель. Это были самые высокие уровни закрытия для обоих сортов нефти с 7 марта.



В пятницу в Азии золото подорожало до 1269 долларов за унцию на фоне сообщений об ударе со стороны США, а затем продолжило рост до 1270 долларов за унцию после разочаровывающего отчета по занятости. Между тем к концу торгов котировки золота утратили большую часть завоеванных позиций ввиду укрепления доллара США.



Доллар США упал после выхода разочаровывающих данных по занятости, однако затем вырос, поскольку инвесторы отметили влияние снежных бурь в стране на мартовский отчет. Также данные показали продолжение сокращений персонала в сегменте розничной торговли. Между тем безработица в США в марте сократилась до 4,5%, что стало еще одним признаком силы рынка труда.



Доллар получил дополнительную поддержку ввиду комментариев президента ФРС-Нью-Йорк Уильяма Дадли, который отметил, что банк приближается к началу сокращению портфеля активов объемом в 4,5 млрд долларов и такие действия лишь немного затормозят темпы повышения процентных ставок.



Индекс доллара ICE завершил торги с повышением на 0,5%, по 101,18, что стало максимальным уровнем закрытия с 14 марта.



Евро в пятницу упал против доллара на 0,5%, до 1,0588.



Пара доллар США/японская иена упала до 110,11 на фоне новостей о Сирии. Затем пара выросла до 111,36 и завершила торги с повышением на 0,2%, на отметке 111,05. Ее 200-дневная скользящая средняя находится на 111,15.



Пара британский фунт/доллар США резко упала на фоне данных о неожиданном сокращении промышленного производства в Великобритании на 0,7% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем против ожиданий роста на 0,2%. Также в феврале дефицит торгового баланса страны вырос до 12,45 млрд фунтов (прогноз 10,90 млрд фунтов) против 11,97 млрд фунтов в январе. Пара британский фунт/доллар США к концу торгов упала на 0,8%, до 1,2372.



Канадский доллар, между тем, укрепился против доллара США, поскольку в марте число рабочих мест в Канаде выросло на 19 400, то есть сильнее, чем ожидали аналитики. Пара доллар США/канадский доллар закрылась на отметке 1,3404 против 1,3412 в четверг.



Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,7%, до 0,7495.



Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,4%, до 0,6934.



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