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Инвестиции, финансы

Комментарий Промсвязьбанка по рынку акций РФ

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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:32    
 
На мировых рынках наблюдается смешанная динамика. Давление на аппетит к риску оказывает усиление геополитической напряженности на фоне ракетного удара в Сирии и приближения американских авианосцев к Корейскому полуострову. Кроме того, способствовал усилению коррекционных настроений также недостаточно сильный отчет по занятости в США (прирост числа рабочих мест вне с/х секторе США в марте составил лишь 98 тыс., под влиянием климатических факторов, против ожидавшихся 180 тыс.), а также опасения скорого начала сокращения баланса ФРС. На текущей сокращенной рабочей неделе (в пятницу западные страны будут закрыты ввиду Страстной пятницы) в фокусе внимания участников рынка будет находиться ряд значимых событий. Во-первых, стоит отметить возможное прояснение позиции относительно сокращения баланса ФРС в рамках сегодняшнего выступления Дж. Йеллен в Мичиганском университете. Во-вторых, в течение этой недели будут представлены данные по инфляции в КНР, а также по индексу потребительских цен и динамике розничных продаж в США. В-третьих, в течение этой недели вероятно дальнейшее нарастание геополитической напряженности, связанное с повышением активности ВС США в Азии и на Ближнем Востоке. Поддержать же фондовые индексы в ближайшие дни может стартующий сезон корпоративной отчетности и надежды на ослабление регулирования финсектора (в пятницу глава ФРБ Чикало У.Дадли допустил возможность таких изменений), что может способствовать росту капитализации финансовых институтов.
 
Российский рынок акций резко упал на фоне роста геополитической напряженности из-за событий в Сирии. Область 2040 пунктов по индексу ММВБ остается сильным сопротивлением, что при текущей диспозиции на глобальных рынках настраивает на возможность усиления снижения рынка, с движением по индексу ниже 2000 пунктов. Определенную поддержку может оказать рост цен на нефть из-за событий в Сирии, что пока отвлекает внимание инвесторов от продолжающейся тенденции к росту запасов нефти и нефтепродуктов и увеличение буровой активности в США. Кроме того, геополитический фактор риска может привести к ослаблению курса рубля, что может оказать, при растущих ценах на нефть, определенную поддержку рынку. Ключевое событий этой недели – переговоры С. Лаврова и Р. Тиллерсона, и итоги этой встречи могут привести к резким колебаниям рынка, поскольку могут предоставить новые вводные по взаимодействию РФ и США.
 
Илья ФроловПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550368/

Миф "о могучей советской экономике": была разруха и все повторяется
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Комментарий Промсвязьбанка по рынку акций РФ

«Нефть России», 10.04.17, Москва, 09:32   
 
На мировых рынках наблюдается смешанная динамика. Давление на аппетит к риску оказывает усиление геополитической напряженности на фоне ракетного удара в Сирии и приближения американских авианосцев к Корейскому полуострову. Кроме того, способствовал усилению коррекционных настроений также недостаточно сильный отчет по занятости в США (прирост числа рабочих мест вне с/х секторе США в марте составил лишь 98 тыс., под влиянием климатических факторов, против ожидавшихся 180 тыс.), а также опасения скорого начала сокращения баланса ФРС. На текущей сокращенной рабочей неделе (в пятницу западные страны будут закрыты ввиду Страстной пятницы) в фокусе внимания участников рынка будет находиться ряд значимых событий. Во-первых, стоит отметить возможное прояснение позиции относительно сокращения баланса ФРС в рамках сегодняшнего выступления Дж. Йеллен в Мичиганском университете. Во-вторых, в течение этой недели будут представлены данные по инфляции в КНР, а также по индексу потребительских цен и динамике розничных продаж в США. В-третьих, в течение этой недели вероятно дальнейшее нарастание геополитической напряженности, связанное с повышением активности ВС США в Азии и на Ближнем Востоке. Поддержать же фондовые индексы в ближайшие дни может стартующий сезон корпоративной отчетности и надежды на ослабление регулирования финсектора (в пятницу глава ФРБ Чикало У.Дадли допустил возможность таких изменений), что может способствовать росту капитализации финансовых институтов.
 
Российский рынок акций резко упал на фоне роста геополитической напряженности из-за событий в Сирии. Область 2040 пунктов по индексу ММВБ остается сильным сопротивлением, что при текущей диспозиции на глобальных рынках настраивает на возможность усиления снижения рынка, с движением по индексу ниже 2000 пунктов. Определенную поддержку может оказать рост цен на нефть из-за событий в Сирии, что пока отвлекает внимание инвесторов от продолжающейся тенденции к росту запасов нефти и нефтепродуктов и увеличение буровой активности в США. Кроме того, геополитический фактор риска может привести к ослаблению курса рубля, что может оказать, при растущих ценах на нефть, определенную поддержку рынку. Ключевое событий этой недели – переговоры С. Лаврова и Р. Тиллерсона, и итоги этой встречи могут привести к резким колебаниям рынка, поскольку могут предоставить новые вводные по взаимодействию РФ и США.
 
Илья Фролов
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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