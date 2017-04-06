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Инвестиции, финансы

Тарифы ЖКХ могут обогнать инфляцию

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«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:15    Тарифы на жилищно-коммунальное обслуживание с 1 июля этого года могут вырасти более чем на 3,8% (прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции 2017 года). Это следует из предварительной таблицы ведомства Максима Орешкина, с которой ознакомились "Известия". Так, цены на газ могут вырасти на 3,9%, тарифы на теплоснабжение - на 4%. Ответственная за формирование тарифов ФАС подчеркивает, что прогноз МЭР является лишь ориентиром.
 
В последние годы МЭР при планировании тарифов закладывало в прогноз их повышение по принципу "инфляция минус" - то есть меньше, чем прогнозируемая инфляция. Это нужно для сдерживания роста цен, отмечали в ЦБ РФ, и диверсификации экономики. Однако в этом году тарифное регулирование может быть осуществлено исходя из другого принципа.
 
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги может увеличиться на 4% с 1 июля, говорится в документе МЭР, с которым ознакомились "Известия". Рост тарифов на газ для населения и на транспортировку голубого топлива Минэкономразвития прогнозирует с 1 июля на 3,9%.
 
Тарифы на теплоснабжение и водоснабжение для всех категорий потребителей и на железнодорожные перевозки как для населения, так и для грузов, по оценке ведомства, вырастут на 4%.
 
Минэкономразвития продолжает придерживаться в своем прогнозе принципа "инфляция минус", но допускает некоторые отклонения, передал "Известиям" через пресс-службу замминистра экономического развития Николай Подгузов.
 
- Мы ориентируемся на целевой долгосрочный уровень инфляции в 4%.Принцип "инфляция минус" сохраняется. Но даже если мы придерживаемся такого принципа, то могут быть отклонения, - уточнил он.
 
Раньше тарифы устанавливала Федеральная служба по тарифам (ФСТ), но в июле 2015 года она была упразднена и ее полномочия были переданы Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, направляют в ФАС данные о затратах для установления тарифов. В соответствии с методикой ФАС изучает экономическую обоснованность тарифов и устанавливает их.
 
- В рамках действующего законодательства мы смотрим на экономическую обоснованность тарифов на основании представленных данных. Прогноз Минэкономразвития может быть только ориентиром, но не является обязательным для тарифного регулирования и для принятия решения правлением ФАС, - заявил "Известиям" начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.
 
В пресс-службе ФАС также отметили, что в службе в среднесрочной перспективе планируют использовать принцип роста тарифов ниже инфляции ("инфляция минус"), что "создаст благоприятные условия для потребителей, развития малого и среднего бизнеса".
 
Принцип "инфляция минус", сформулированный министерством, когда им руководил Алексей Улюкаев, не более чем красивые слова, он не зафиксирован законом, напомнил эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев.
 
- Прогноз - не догма, всегда можно пересмотреть. Не исключено, что тарифы еще повысят, - заявил Алексей Калачев.
 
Эксперт напомнил, что "Газпром" недавно предложил Минэнерго уравнять тарифы на газ для всех потребителей - и для предприятий, и для населения.
 
- В последнее время инфляция снизилась, и по факту индексировать на меньший процент, чем она есть сейчас, было бы неверно, так как средний показатель инфляции с момента последней индексации все равно выше, - считает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.
 
Инна Григорьева, Мария ТодороваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550366/

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Тарифы ЖКХ могут обогнать инфляцию

«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:15   Тарифы на жилищно-коммунальное обслуживание с 1 июля этого года могут вырасти более чем на 3,8% (прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции 2017 года). Это следует из предварительной таблицы ведомства Максима Орешкина, с которой ознакомились "Известия". Так, цены на газ могут вырасти на 3,9%, тарифы на теплоснабжение - на 4%. Ответственная за формирование тарифов ФАС подчеркивает, что прогноз МЭР является лишь ориентиром.
 
В последние годы МЭР при планировании тарифов закладывало в прогноз их повышение по принципу "инфляция минус" - то есть меньше, чем прогнозируемая инфляция. Это нужно для сдерживания роста цен, отмечали в ЦБ РФ, и диверсификации экономики. Однако в этом году тарифное регулирование может быть осуществлено исходя из другого принципа.
 
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги может увеличиться на 4% с 1 июля, говорится в документе МЭР, с которым ознакомились "Известия". Рост тарифов на газ для населения и на транспортировку голубого топлива Минэкономразвития прогнозирует с 1 июля на 3,9%.
 
Тарифы на теплоснабжение и водоснабжение для всех категорий потребителей и на железнодорожные перевозки как для населения, так и для грузов, по оценке ведомства, вырастут на 4%.
 
Минэкономразвития продолжает придерживаться в своем прогнозе принципа "инфляция минус", но допускает некоторые отклонения, передал "Известиям" через пресс-службу замминистра экономического развития Николай Подгузов.
 
- Мы ориентируемся на целевой долгосрочный уровень инфляции в 4%.Принцип "инфляция минус" сохраняется. Но даже если мы придерживаемся такого принципа, то могут быть отклонения, - уточнил он.
 
Раньше тарифы устанавливала Федеральная служба по тарифам (ФСТ), но в июле 2015 года она была упразднена и ее полномочия были переданы Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, направляют в ФАС данные о затратах для установления тарифов. В соответствии с методикой ФАС изучает экономическую обоснованность тарифов и устанавливает их.
 
- В рамках действующего законодательства мы смотрим на экономическую обоснованность тарифов на основании представленных данных. Прогноз Минэкономразвития может быть только ориентиром, но не является обязательным для тарифного регулирования и для принятия решения правлением ФАС, - заявил "Известиям" начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.
 
В пресс-службе ФАС также отметили, что в службе в среднесрочной перспективе планируют использовать принцип роста тарифов ниже инфляции ("инфляция минус"), что "создаст благоприятные условия для потребителей, развития малого и среднего бизнеса".
 
Принцип "инфляция минус", сформулированный министерством, когда им руководил Алексей Улюкаев, не более чем красивые слова, он не зафиксирован законом, напомнил эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев.
 
- Прогноз - не догма, всегда можно пересмотреть. Не исключено, что тарифы еще повысят, - заявил Алексей Калачев.
 
Эксперт напомнил, что "Газпром" недавно предложил Минэнерго уравнять тарифы на газ для всех потребителей - и для предприятий, и для населения.
 
- В последнее время инфляция снизилась, и по факту индексировать на меньший процент, чем она есть сейчас, было бы неверно, так как средний показатель инфляции с момента последней индексации все равно выше, - считает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.
 
Инна Григорьева, Мария Тодорова
 


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