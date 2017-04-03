«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:10 Ведомство Максима Орешкина представило обновленный макропрогноз, один из выводов которого - россиян ждет новое ослабление рубля. И что необычно, Минэкономразвития (МЭР) как будто специально подталкивает граждан прямо сейчас срочно начать скупку валюты. К концу года доллар в России, по прогнозу МЭР, будет стоить 68 руб. По сравнению с текущим уровнем рубль ослабнет по отношению к доллару почти на 20%. Такие прогнозы и призывы ведомства Максима Орешкина ставят под сомнение политику Центробанка (ЦБ) по постепенному снижению ключевой ставки вслед за замедляющейся инфляцией. Эксперты полагают, что в правительстве подготавливают почву для новой девальвации, которая поможет хотя бы частично решить бюджетные проблемы.



"Курс российского рубля сейчас значительно отклоняется от модельного, от тех предпосылок, которые мы имеем по потокам капитала", - объявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце минувшей недели во время презентации обновленного макроэкономического прогноза. Сейчас рубль значительно крепче, чем требуется.



"Если курс рубля не вернется к модельным значениям, то для сохранения стабильности валютного рынка потребуется дополнительный приток капитала в размере 18 млрд долл. И чтобы такой курс сохранился, в целом по году мы должны увидеть приток капитала более 10 млрд долл. Но это не является для нас базовым сценарием. Поэтому мы ожидаем серьезного ослабления рубля в ближайшие месяцы", - рассказал Орешкин.



Обновленный базовый прогноз МЭР исходит из того, что в среднем за 2017 год курс будет 64,2 руб. за 1 долл. Но это именно усредненный показатель. На самом деле ослабление скорее всего будет существеннее - как сказал Орешкин, "до 68 рублей на конец этого года". Таков базовый сценарий, по которому цены на нефть Urals к концу года снизятся до 40 долл. за баррель. (Среднегодовая цена нефти на 2017-й прописана на уровне 45,6 долл. за баррель). Это значит, что по сравнению с текущим уровнем рубль по отношению к доллару ослабнет почти на 20% к концу 2017-го. Напомним, официальный курс ЦБ на 8 апреля составлял 56,9 руб. за 1 долл.



Особенно удивителен тот факт, что Минэкономразвития как будто специально подталкивает граждан начать сейчас скупку валюты. "Считаем текущий момент для компаний-импортеров или для населения, которое готовится к зарубежным поездкам, очень выгодным периодом для покупки иностранной валюты", - сказал на презентации Орешкин.



Стоит напомнить, что ранее финансовые власти причисляли простых граждан, скупающих иностранную валюту, к "спекулянтам", вольно или невольно играющим против рубля. По крайней мере так можно было понять некоторые заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которые она делала в конце 2014 года - как раз накануне декабрьской валютной паники.



"На ожидании ослабления курса рубля в эту игру, к сожалению, включаются все, в том числе население. В этом участвуют и банки, и компании. Экспортеры могут задерживать продажу валютной выручки, а импортеры могут покупать валюту впрок, потому что им надо оплачивать контракты. Это поведение, которое вытекает из постоянного ожидания ослабления курса", - приводило тогда слова Набиуллиной агентство ТАСС. В свою очередь, Алексей Улюкаев, когда он еще был главой Минэкономразвития, объяснял, что гражданам, имеющим рублевые доходы и расходы, должно быть абсолютно все равно, сколько стоит доллар: 30 или 150 рублей (см. "НГ" от 19.11.14, 16.02.16).



В обновленном прогнозе Минэкономразвития сейчас утверждается, что "инфляция будет ниже цели даже при ослаблении рубля с текущих уровней", то есть даже ниже 4%. Но в то, что ослабевший на 20% рубль не повлияет на уровень цен, пока верится с трудом. Потому что пока опыт свидетельствует как раз об обратном. В итоге, можно сделать вывод, что такой прогноз МЭР ставит под сомнение политику Центробанка по постепенному снижению ставок вслед за замедляющейся инфляцией.



Напомним, в конце марта совет директоров ЦБ символически снизил ключевую ставку с 10 до 9,75% годовых. "Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности", - сообщал тогда Центробанк в официальном пресс-релизе. "Банк России будет оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики относительно прогноза и допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах текущего года", - говорилось в материалах ЦБ.



Возможно, одна из причин, почему Минэкономразвития, возглавляемое выходцем из Минфина, провоцирует граждан и компании сыграть против рубля - это стремление хотя бы частично компенсировать за счет падающего курса бюджетный дефицит. Ведь при наполнении бюджета нефтегазовыми доходами благодаря падающему рублю можно будет сыграть на курсовой разнице.



"Снижение курса рубля - несомненно, мера, направленная на пополнение бюджета. Чиновники могут сколько угодно говорить, что дешевый рубль оказывает поддержку экспортерам, но очевидно, что поддержка предпринимателей не сильно их волнует, - полагает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. - Иначе где ответные меры, компенсирующие удорожание импортного оборудования?" "Работа экономического блока продолжается в двух направлениях: попытки сбить курс рубля ради лучшего наполнения бюджета (зачастую это просто попытки словесной интервенции) и повышение налогов и финансовой нагрузки на население в целом опять-таки ради пополнения бюджета", - поясняет "НГ" Исаев.



Как полагает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов, "скорее всего прогнозирование слабого рубля (и, как следствие, создание подходящих условий) говорит о том, что государство планирует существенно нарастить запасы Резервного фонда". "Скорее всего это расчет на создание своеобразной финансовой подушки безопасности на фоне неоднозначной ситуации в мире", - уточняет он.



"Снижение курса рубля было бы очень выгодно бюджету", - соглашается аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл Яковенко. Но он уточняет, что с точки зрения приближающихся выборов такое развитие событий назвать выгодным уже не получается, ведь среди россиян появится больше недовольных. По оценкам эксперта, особенно опасной будет ситуация, если рубль ослабнет до 75-80 руб. за 1 долл. "Электорат не сможет не заметить резкого снижения уровня жизни на фоне такого падения курса", - говорит он. Уточним, базовый прогноз МЭР настолько сильного падения рубля все же не предполагает: в 2018-м среднегодовой курс составит 69,8 руб. за 1 долл., в 2019-м - 71,2 руб. за 1 долл., в 2020-м - 72,7 руб. за 1 долл.



В то же время мнения экспертов о влиянии курса на инфляцию разделились. Точнее, эксперты разделяют два таких понятия, как официальный показатель инфляции и реальный рост цен в магазинах.



"Ослабление рубля не окажет решающего влияния на инфляцию. Да, цены на товары у нас во многом зависят от курса рубля, но недостаток средств у населения приведет к тому, что дорогостоящие товары, зависимые от курса валют, продолжат "вымываться" с полок магазинов. Показатели инфляции будут хорошими, но это вовсе не означает улучшение качества жизни", - говорит Исаев.



"Конечно, слабый рубль не совместим со снижением ключевой ставки", - говорит ведущий аналитик компании Amarkets Артем Деев. Однако, как он считает, пока серьезных предпосылок для столь сильного падения рубля все-таки нет. "ЦБ пока отбивает все попытки сторонников искусственного ослабления рубля снизить курс национальной валюты", - добавляет Деев.



Кирилл Яковенко, в свою очередь, обращает внимание, что "ослабление курса рубля всегда вело к пропорциональному подорожанию импортных товаров, которые в отдельных категориях, например в электронике, составляют большинство". Дорожают и продовольственные товары - особенно импортные: как замечает эксперт, в некоторых случаях товары за период 2014-2015 годов подорожали в два раза и даже больше. Просто далеко не все эти скачки цен отражаются в официальной статистике, которая учитывает определенный набор товаров и услуг.



Анастасия БашкатоваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550365/ Источник: Независимая Газета ← Лукашенко опять встал в позу: Белорусский президент обвинил Москву в давлении на Минск Тарифы ЖКХ могут обогнать инфляцию → Новости net.finam.ru