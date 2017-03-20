|
Новости oilru.com
Политика
Лукашенко опять встал в позу: Белорусский президент обвинил Москву в давлении на Минск
|
Реплика: Алхимики золотого рынка
Анонсы
Выставки:
Новости
10:27 · ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Число нефтяных буровых установок в США выросло 12-ю неделю подряд - Baker Hughes
10:03 · НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки в пятницу достигли 1-месячного максимума после атаки США в Сирии
10:00 · "Северный поток-2" уперся в Датское королевство: Немцы пристыдили противников российского газопровода
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:04 Диалог Москвы и Минска на высшем уровне был восстановлен на прошлой неделе. На ближайшее время запланированы две встречи президентов. Однако разговоры о потеплении российско-белорусских отношений оказались преждевременными - Александр Лукашенко снова заговорил о глубинных проблемах в отношениях двух стран. И это за несколько дней до очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, на котором планировалась еще одна встреча глав России и Белоруссии.
Заседание состоится в Бишкеке 14 апреля. Предполагалось, что в киргизской столице главы союзных государств могут выкроить время на двустороннюю встречу и окончательно устранят шероховатости. Но теперь вопросы вызывает сам факт поездки белорусского лидера. Пресс-служба Лукашенко не сообщала пока ничего о его планах.
Напомним, что предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 26 декабря в Санкт-Петербурге, Александр Лукашенко проигнорировал, заявив, что при наличии таких проблем в отношениях Москвы и Минска ему нечего обсуждать в рамках ЕАЭС. Тогда страны-участницы подписали Таможенный кодекс Евразийского союза, а Лукашенко впоследствии лишь распорядился проанализировать положения документа на предмет соответствия интересам Белоруссии. Из-за принципиальных разногласий Москвы и Минска не проводилось и очередное заседание Высшего государственного совета Союзного государства. В результате к началу второго квартала так и не был принят бюджет этого интеграционного объединения. Официальные заявления по итогам минувшей встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина давали основания полагать, что кризис закончился. О том, что все проблемы устранены, заявили сами президенты. "Высший Госсовет соберется в ближайшее время", - подтвердил это уже на следующий день после встречи президентов глава белорусского МИДа Владимир Макей. Он уточнил, что на встрече планируется "устранить существующее недопонимание и выйти на более высокий уровень нашего взаимодействия" по двум "очень важным вопросам" - сохранение машиностроительного комплекса Союзного государства и развитие сотрудничества в промышленности и АПК.
Когда эксперты уже успели заявить, что Лукашенко возвращается на орбиту российской политики, белорусский президент снова взорвал ситуацию. На минувшей неделе в интервью телерадиокомпании "Мир", рассуждая на тему интеграции, он довольно жестко высказался о позиции России в отношении Белоруссии.
Лукашенко заявил, что Россия "гнобит" Белоруссию в вопросах поставки продовольствия, потому что тамошние производители не хотят видеть на своем рынке более качественные белорусские продукты. По его словам, поставляют в Россию санкционные продукты и "наживаются" на этом не белорусы, "а российские бандиты с большой дороги". Причем бандиты эти если не сидят сами в правительстве, то тесно с ним связаны, намекнул Лукашенко. "Если там у вас члены правительства сегодня владеют огромными латифундиями, тоже занимаются сельским хозяйством и, чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов - это не получится. Мы вынуждены будем отвечать на это адекватно", - заявил белорусский президент.
"Непорядочными и нечестными" Александр Лукашенко назвал приватизационные предложения российской стороны. "Надо кооперироваться, никто не против, но это должно быть порядочно и честно, а не то, что "вы отдайте нам это предприятие и забудьте про него". Зачем подобным образом действовать? Ничего никому мы не собираемся отдавать", - предупредил Лукашенко. В общем и целом к реальной интеграции Россия не готова, следовало из сказанного белорусским президентом.
Высказывания Лукашенко озадачили местных экспертов. Вероятно, общественность не знает об истинной сути договоренностей и тех причинах, которые заставили Лукашенко нижайше благодарить Путина за некие уступки, которых эксперты, проанализировав всю доступную информацию, так и не нашли. Долг за газ не прощен, цена на него не снижена, а поставки нефти возобновятся только после окончания газовых расчетов - такие условия были озвучены Россией уже давно. Эксперты предполагают, что конфликт между странами вовсе не погашен, а просто скрыт и тяжелый торг продолжается кулуарно. Причем Лукашенко вынужден был отступить. Новые его заявления - это, по сути, сформулированная позиция Минска накануне очередных встреч.
Правда, высказывается и другое мнение - критика Лукашенко в адрес России рассчитана и на местное общество. Возможно, даже в большей степени, чем желание довести позицию Минска до Москвы. Население Белоруссии не должно сомневаться в твердости, непоколебимости и самостоятельности своего лидера, который никогда не проигрывает. "Лукашенко просто держит марку", - предполагают местные наблюдатели.
Антон Ходасевич