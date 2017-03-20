«Нефть России», 10.04.17, Москва, 10:04 Диалог Москвы и Минска на высшем уровне был восстановлен на прошлой неделе. На ближайшее время запланированы две встречи президентов. Однако разговоры о потеплении российско-белорусских отношений оказались преждевременными - Александр Лукашенко снова заговорил о глубинных проблемах в отношениях двух стран. И это за несколько дней до очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, на котором планировалась еще одна встреча глав России и Белоруссии.



Заседание состоится в Бишкеке 14 апреля. Предполагалось, что в киргизской столице главы союзных государств могут выкроить время на двустороннюю встречу и окончательно устранят шероховатости. Но теперь вопросы вызывает сам факт поездки белорусского лидера. Пресс-служба Лукашенко не сообщала пока ничего о его планах.



Напомним, что предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 26 декабря в Санкт-Петербурге, Александр Лукашенко проигнорировал, заявив, что при наличии таких проблем в отношениях Москвы и Минска ему нечего обсуждать в рамках ЕАЭС. Тогда страны-участницы подписали Таможенный кодекс Евразийского союза, а Лукашенко впоследствии лишь распорядился проанализировать положения документа на предмет соответствия интересам Белоруссии. Из-за принципиальных разногласий Москвы и Минска не проводилось и очередное заседание Высшего государственного совета Союзного государства. В результате к началу второго квартала так и не был принят бюджет этого интеграционного объединения. Официальные заявления по итогам минувшей встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина давали основания полагать, что кризис закончился. О том, что все проблемы устранены, заявили сами президенты. "Высший Госсовет соберется в ближайшее время", - подтвердил это уже на следующий день после встречи президентов глава белорусского МИДа Владимир Макей. Он уточнил, что на встрече планируется "устранить существующее недопонимание и выйти на более высокий уровень нашего взаимодействия" по двум "очень важным вопросам" - сохранение машиностроительного комплекса Союзного государства и развитие сотрудничества в промышленности и АПК.



Когда эксперты уже успели заявить, что Лукашенко возвращается на орбиту российской политики, белорусский президент снова взорвал ситуацию. На минувшей неделе в интервью телерадиокомпании "Мир", рассуждая на тему интеграции, он довольно жестко высказался о позиции России в отношении Белоруссии.



Лукашенко заявил, что Россия "гнобит" Белоруссию в вопросах поставки продовольствия, потому что тамошние производители не хотят видеть на своем рынке более качественные белорусские продукты. По его словам, поставляют в Россию санкционные продукты и "наживаются" на этом не белорусы, "а российские бандиты с большой дороги". Причем бандиты эти если не сидят сами в правительстве, то тесно с ним связаны, намекнул Лукашенко. "Если там у вас члены правительства сегодня владеют огромными латифундиями, тоже занимаются сельским хозяйством и, чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов - это не получится. Мы вынуждены будем отвечать на это адекватно", - заявил белорусский президент.



"Непорядочными и нечестными" Александр Лукашенко назвал приватизационные предложения российской стороны. "Надо кооперироваться, никто не против, но это должно быть порядочно и честно, а не то, что "вы отдайте нам это предприятие и забудьте про него". Зачем подобным образом действовать? Ничего никому мы не собираемся отдавать", - предупредил Лукашенко. В общем и целом к реальной интеграции Россия не готова, следовало из сказанного белорусским президентом.



Высказывания Лукашенко озадачили местных экспертов. Вероятно, общественность не знает об истинной сути договоренностей и тех причинах, которые заставили Лукашенко нижайше благодарить Путина за некие уступки, которых эксперты, проанализировав всю доступную информацию, так и не нашли. Долг за газ не прощен, цена на него не снижена, а поставки нефти возобновятся только после окончания газовых расчетов - такие условия были озвучены Россией уже давно. Эксперты предполагают, что конфликт между странами вовсе не погашен, а просто скрыт и тяжелый торг продолжается кулуарно. Причем Лукашенко вынужден был отступить. Новые его заявления - это, по сути, сформулированная позиция Минска накануне очередных встреч.



Правда, высказывается и другое мнение - критика Лукашенко в адрес России рассчитана и на местное общество. Возможно, даже в большей степени, чем желание довести позицию Минска до Москвы. Население Белоруссии не должно сомневаться в твердости, непоколебимости и самостоятельности своего лидера, который никогда не проигрывает. "Лукашенко просто держит марку", - предполагают местные наблюдатели.



Антон ХодасевичПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550364/ Источник: Независимая Газета ← "Северный поток-2" уперся в Датское королевство: Немцы пристыдили противников российского газопровода Рубль ослабнет к концу года почти на 20%. Минэкономразвития провоцирует валютную панику → Новости net.finam.ru